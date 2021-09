Kịch tính nghiệt ngã của bóng đá

Tình hình này cũng lập lại với Iran khi cũng dẫn trước Kazakhstan bằng một thế trận mạch lạc và 2 bàn thắng đều cho thấy sự ăn ý trong lối chơi khi sớm tận dụng tốt sai lầm của đối phương. Nhưng cũng như Tây Ban Nha, có lẽ việc thắng trước 2 bàn khá thuận lợi này khiến cho đại diện duy nhất còn lại của châu Á tự cho mình có phần lỏng chân và chơi có phần thu mình lại. Chỉ cần vậy, Kazakhstan đã siết tay vùng lên và triệt để khai thác sự mất tập trung khiến đánh mất thế trận này của Iran. Từ đó các chân sút của Kazakstan đã tạo ra các cơ hội ghi lại 3 bàn, lật ngược tình thế tiễn đội bóng số 1 châu Á rời khỏi cuộc chơi.

Nhiều khán giả Iran cũng như Tây Ban Nha có mặt trên khán đài chứng kiến trận đấu thực sự như không tin vào mắt mình cũng như không ngờ mọi chuyện đã xảy ra như trở bàn tay làm đảo lộn mọi diễn biến một cách chóng vánh đến như vậy. Ống kính truyền hình cho thấy hình ảnh thảng thốt, thất vọng và đau buồn đến ngỡ ngàng của các cổ động viên này. Có người còn không kiềm được nước mắt khi chứng kiến đội bóng của họ từ thắng chuyển bại chỉ vì những lỗi lầm không đáng có trong một trận knock-out quan trọng, đến mức như thủ môn Jesus Herrero còn bật khóc tức tưởi khi họ đã thua trong thế thắng chỉ vì sai sót của mình.

Nhưng thủ thành Guaita lại chọn cách sút thẳng lên trên khi mà cả hàng thủ lại chủ động dâng cao đội hình, hớ hênh không bọc lót. Quả bóng phát không chính xác đó được phía Brighton đánh đầu giải vây lên thành đường chuyền cho Neal Maupay bứt tốc tuôn xuống trống trải mà không có hậu vệ nào để mắt kèm. Thế là Maupay nhanh chóng tâng qua đầu thủ môn Guaita bỏ khuôn thành chạy ra để gỡ hòa. Một bàn thắng quá dễ từ sai lầm của chính hàng thủ Crystal Palace, nhưng lại quá đau cho hàng chục ngàn cổ động viên chủ nhà có mặt trên sân. Họ sững sờ như không tin vào mắt mình với bàn thua oái oăm này, một bàn thua nhận chìm công sức và mọi nỗ lực trước đó của Zaha và đồng đội.

Bóng đá là thế khi sự nghiệt ngã như một phần của môn thể thao thú vị này. Một đội tấn công dẫn bàn trước không có nghĩa đã cầm chắc trong tay chiến thắng. Khi bóng chưa ngừng lăn mọi chuyện đều có thể xảy ra bởi có khi đội ghi bàn vượt lên trước phải chuốc lấy một kết quả bị gỡ hòa hay thất bại do đòn hồi mã thương từ phía đối thủ của mình. Chính sự nghiệt ngã như thế đã tạo nên những giải đấu hấp dẫn, những trận cầu đầy cảm xúc mà dù muốn dù không thì các fan hâm mộ đều phải chấp nhận một điều chiến thắng chưa hẳn dành cho kẻ mạnh vượt lên trước. Những CLB chiến thắng hoặc giành thành tích tốt đẹp sau cùng có thể đá không kém nhưng việc họ có kết quả bất ngờ giờ chót đôi khi cũng cần phải có yếu tố may mắn. May mắn này dĩ nhiên không phải tự đến mà là tổng hòa của nhiều yếu tố, sự nỗ lực bền bỉ, tận dụng sai sót của đối phương và nhất là thể hiện tinh thần không bỏ cuộc, nhờ vậy góp phần làm nên kịch tính một cách nghiệt ngã.