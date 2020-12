Lần đầu tiên có 31 đội tranh tài tại giải bóng đá U.19 quốc gia 2021

Điều đó cho thấy các lò đào tạo trẻ, các CLB đã bắt đầu chăm chút, quan tâm và phát triển lực lượng cầu thủ trẻ tốt hơn, nhằm tạo chân đế vững vàng cho các CLB chuyên nghiệp. Hơn nữa sự tham gia đông đảo của các đội U.19 sẽ giúp VFF và Giám đốc kỹ thuật Adachi, HLV trưởng U.19 Việt Nam Troussier có cơ hội phát hiện tài năng mới, từ đó xây dựng đội tuyển U.19 Việt Nam dự giải U.18 Đông Nam Á, U.19 châu Á và U.20 FIFA World Cup.

Nét mới của giải U.19 là các cầu thủ phải sinh từ năm 2003 trở về sau, nghĩa là phải đúng 18 tuổi. Điều này sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ vừa tham dự giải U.17 vô địch quốc gia có dịp chứng tỏ mình ở sân chơi cấp độ lớn hơn trong năm 2021. Cũng do số lượng đội đăng ký đông nên để tăng tính cọ xát và phù hợp với thời gian hoàn tất vòng loại trước Tết âm lịch, VFF sẽ chia 31 đội thành 6 bảng gồm 5 bảng 5 đội và 1 bảng 6 đội, dự kiến như sau:

Bảng A: Do Trung tâm thể thao Viettel đăng cai tổ chức, gồm 5 đội: Hà Nội, Nam Định, PVF, Than Quảng Ninh, Viettel. Bảng B: Do Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Kon Tum đăng cai tổ chức, gồm 5 đội: Công an Nhân dân, Hà Tĩnh, Kon Tum, Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An . Bảng C: Do Công ty cổ phần thể thao Hoàng Anh Gia Lai đăng cai tổ chức, gồm 6 đội: Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai, Học viện Nutifood, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, SHB Đà Nẵng.