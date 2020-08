Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chưa nhận được công văn xin bỏ giải của đội nhà

Ông Xứng cũng cho biết thêm, nếu CLB bóng đá Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị xin dừng, thì sắp tới UBND tỉnh sẽ họp bàn để xem xét, quyết định có dừng theo đề nghị của CLB bóng đá Thanh Hóa hay không.

“Lý do chúng tôi có văn bản kiến nghị xin dừng là do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 , không biết thời gian thi đấu lúc nào. Vì thế sẽ làm ảnh hưởng đến chuyên môn. Ví dụ giờ chúng tôi luyện tập thì không biết đặt điểm rơi của cầu thủ vào thời điểm nào để tiếp tục thi đấu. Thứ 2 là tài chính . Nguồn tài chính thì cũng do ảnh hưởng của dịch Covid -19, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ họ cũng khó khăn. Mà đội bóng thì ngoài phần tự có, phải nhìn vào nguồn tài trợ đó. Giờ các doanh nghiệp họ đang phải cắt giảm lao động đi, thì họ cũng phải cắt giảm tài trợ. Tôi nghĩ các CLB khác cũng khó khăn chứ không mình Thanh Hóa đâu”, ông Hoàng nói.