Lối đi nào cho các chân sút nội ở V-League 2021?

Tại V-League 2021, số trung phong cắm Việt Nam chỉ còn đếm trên đầu ngón tay gồm Tiến Linh, Đức Chinh, Công Phượng (Minh Tuấn xuống hạng nhất cùng Quảng Nam). Còn Văn Toàn, Minh Vương, Tuấn Tài, Văn Quyết, Xuân Nam, Văn Đức... thường xuyên đá xa khu cấm địa. Kế cận những cầu thủ này là Minh Bình, Nguyên Hoàng, Mạnh Dũng, Danh Trung... thành tích ở V-League gần như bằng 0! Lý do, như HLV Park Hang-seo đưa ra là 70 - 80% ngoại binh đá tiền đạo tại V-League, xấp xỉ 32 - 35 người.

Điều này đồng nghĩa các chân sút Việt Nam phải chống chọi với số lượng hơn gấp 10 - 12 lần những ngoại binh đắt tiền cao to, dễ sử dụng nhờ càn lướt tốt. Cuộc chiến quá chênh lệch đặt ra lựa chọn giữa "đối thoại" hay "đối đầu". Rất may Công Phượng, Tiến Linh, Đức Chinh là 3 cái tên hiếm hoi kiên quyết cạnh tranh sòng phẳng để ra sân với vị trí sở trường là trung phong cắm. Đa phần còn lại đều phải thỏa hiệp dưới thuật ngữ "đa năng". Họ chấp nhận đá dạt biên, hộ công, hoặc bất kỳ vị trí nào HLV cần để được ra sân. Đó là cuộc chiến gian khổ, đòi hỏi tất cả phải linh hoạt tận dụng từng cơ hội. Văn Quyết mùa bóng rồi ít ghi bàn hơn, vì đá xa khung thành, làm cầu nối giữ nhịp cho Quang Hải xâm nhập vòng cấm.

Mùa bóng này, CLB Hà Nội bổ sung 2 chân sút Geovane - Bruno thuộc diện hay nhất V-League 2 mùa bóng qua. Điều này đồng nghĩa bộ đôi tuyển thủ Việt Nam sẽ phải hài lòng với vai trò của một "tiền đạo ảo" phía sau ngoại binh. Đến 2 ngôi sao này còn vậy, có thể tưởng tượng tình thế của các đồng nghiệp nội ở những CLB khác như thế nào.

Công Phượng là chân sút nội tốt nhất hiện nay ẢNH: KHẢ HÒA - MINH TRẦN

Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn phải sử dụng nhiều tiền đạo ngoại

Đa số CLB V-League 2021 đăng ký 2/3 suất ngoại binh là tiền đạo, ngoại trừ HAGL khi bầu Đức vẫn luôn ưu ái đặc biệt cho cầu thủ nội ra sân nên chỉ đăng ký sơ bộ 1 tiền đạo Washington Brandao. Nhờ vậy, Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương (Minh Bình vẫn chưa biết sẽ ở lại hay cho mượn - PV) sẽ có thêm không gian, cơ hội ra sân trên hàng công. Tại Đà Nẵng (ĐN), Đức Chinh sẽ phải cạnh tranh cùng Rafaelson và Gustavo, trong khi Tiến Linh và đội trưởng U.22 Việt Nam Việt Cường sẽ so kè cùng Pape Omar và Mansaray tại CLB Bình Dương (BD). Rất may cả Pape Omar và Gustavo đều có tuổi, thiên về đá lùi sâu làm bóng nên Tiến Linh hay Đức Chinh vẫn có cơ hội đá bên cạnh trung phong ngoại. Nhưng thực tế còn tùy thuộc tính toán của 2 CLB sẽ sử dụng 1 hay 2 trung phong phía trên.

HLV trưởng CLB BD Phan Thanh Hùng chia sẻ: "Bài toán tiền đạo nội đầu tiên phải bắt đầu căn cơ từ đào tạo trẻ nhằm cải thiện thể lực, thể hình, kỹ chiến thuật. Lên đến bóng đá đỉnh cao, chuyện sử dụng họ phải xem nội lực CLB có chiến thuật gì, con người như thế nào chứ không phải muốn là có đâu. Thêm nữa V-League sẽ có trung vệ ngoại cao to, tiền đạo nội mà không hay để đánh bại thì làm sao ép buộc CLB sử dụng? Đó là lý do vì sao FIFA, AFC chưa có một yêu cầu bắt buộc nào đến các quốc gia thành viên. Hay các nước có nền bóng đá phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn sử dụng nhiều tiền đạo Tây dù đội tuyển quốc gia của họ vẫn phải luôn đi tìm chân sút nội đẳng cấp”.

Bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy đánh giá việc VFF và VPF áp dụng 3 suất ngoại binh lúc này là hợp lý, trong cảnh khá nhiều CLB muốn mở rộng hơn nữa quy định này. Cái lợi rõ nhất là thể hình, sức mạnh và trình độ của các cầu thủ phòng ngự Việt Nam hơn xa các đàn anh 10, 20 năm trước. Nhưng hàng công là câu chuyện sống còn của các CLB và với bóng đá chuyên nghiệp, rất khó để VFF can thiệp sâu vào chuyên môn các đội bóng. BLV Vũ Quang Huy lấy ví dụ Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 với rất nhiều tiền đạo giỏi như Công Vinh, Việt Thắng, Quang Hải (Anh Đức khi đó không chen chân vào được - PV) dù V-League cho đăng ký đến 5 Tây. Điều này cho thấy bản thân VFF, các CLB và V-League sẽ có cơ chế thích ứng, miễn là các CLB vẫn làm tốt công tác đào tạo trẻ. Thực tế, hạng nhất ưu tiên không dùng Tây đã là cánh cửa rất lớn để những tiền đạo trẻ thử sức mình, chuẩn bị trước khi cạnh tranh với ngoại binh ở V-League.

Tiến Linh (phải) là chân sút nội tốt nhất hiện nay ẢNH: KHẢ HÒA - MINH TRẦN

Tự thân cầu thủ nội phải cố gắng

VFF vẫn thường xuyên liên lạc, động viên các CLB tạo điều kiện cho các tiền đạo nội. Điều này có tác dụng nhất định, như việc Đức Chinh vẫn luôn được HLV Lê Huỳnh Đức đặc biệt ưu ái ở ĐN. Tại V-League 2020, Tiến Linh ra sân đều đặn một phần vì BD kiên định ủng hộ và sử dụng "cây nhà lá vườn". Người hưởng lợi là Việt Cường thường xuyên vào thay đàn anh cuối trận và có bàn thắng ra mắt V-League. Hay tài năng của Công Phượng đẩy bật ngoại binh để trở thành ngôi sao số 1 CLB TP.HCM. HLV trưởng Sài Gòn FC Vũ Tiến Thành sau khi mua đứt Nguyên Hoàng đã hứa sẽ trao nhiều cơ hội ra sân để cầu thủ sinh năm 2002 là phát hiện của V-League 2021. Rõ ràng, con đường thể hiện mình của những chân sút nội dù rất hẹp nhưng vẫn luôn tồn tại.

BLV Vũ Quang Huy bày tỏ: "Bóng đá chuyên nghiệp là sinh tồn, VFF không thể can thiệp quá sâu cách dùng người ở mỗi CLB. Ở nước ngoài cũng vậy, ngay một nơi tinh thần dân tộc cao như Nhật Bản cũng không thể cấm Tây. Thay vào đó, họ lưu ý các CLB tìm nguồn cầu thủ phù hợp để học hỏi, không sử dụng tiền đạo châu Phi để tránh phá lối chơi. Muốn cân bằng cán cân với tiền đạo ngoại, cách duy nhất là Việt Nam phải đào tạo trẻ tốt vì cạnh tranh mới có phát triển. Thực tế, BD, ĐN hay HAGL vẫn rất lưu tâm chuyện đó, dù một số CLB vẫn bị tâm lý không dùng hết ngoại binh sẽ lo lắng mơ hồ dù nhiều khi Tây không hơn nội binh. Quan trọng nữa, bản thân cầu thủ trẻ Việt Nam phải vượt lên chính mình thay vì than thở và trông chờ sự giúp đỡ của người khác. Có thể thể hình không bằng, nhưng nếu đến ý chí và khát khao cũng không bằng thì không thể so với ai được”.