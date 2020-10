Long An- Đồng Tháp: Ai sẽ thắng ở trận chung kết ngược hạng nhất chiều nay?

Nhắc đến Long An và Đồng Tháp, những người yêu bóng đá Đồng bằng sông Cửu Long luôn tự hào vì đó chính là 2 CLB cùng có 2 lần vô địch quốc gia và nhiều năm liền là những thế lực mạnh của bóng đá nước nhà. Long An nổi lên gắn liền với Gạch Đồng Tâm của ông bầu Võ Quốc Thắng khi 2 năm liên tiếp 2005, 2006 ngự trị trên đỉnh cao, từng khiến ‘dream team’ Hoàng Anh Gia Lai phải toát mồ hôi mỗi khi đối đầu. Không nhiều ngôi sao khi chỉ có vài cái tên nổi bật như Tài Em, Minh Phương, Phan Văn Santos.. nhưng dưới bàn tay phù thủy Calisto, Long An thời đó đá theo kiểu biết mình biết ta, trăm trận gần trăm thắng hoặc hòa, chứ ít có chuyện đá đâu thua đó như tình cảnh bết bát hiện nay

Còn Đồng Tháp thực sự là một tượng đài với nhiều tên tuổi đi vào lòng người. Từ Trần Công Minh, Huỳnh Quốc Cường, Ngô Công Nhậm, Trịnh Tấn Thành, Trần Thiện Bình, Lại Hồng Vân, Trang Văn Thành, Phạm Anh Tuấn, Phạm Công Lộc.. đến Nguyễn Trung Vĩnh, Lê Quang Trãi, Châu Phong Hòa, Đoàn Việt Cường, Phan Thanh Bình..2 lần vô địch quốc gia trong khoảng gần 10 năm (1989-1996) trước khi Long An của Calisto bách thắng chính là giai đoạn hoàng kim tạo cú hích cực mạnh cho bóng đá miền Tây. Thời đó xem Đồng Tháp đá rất sướng mắt vì tinh thần, nhiệt huyết và sự tận tụy hiếm thấy của những đôi chân khỏe khoắn, dẻo dai như cao su.

Công Thành, chân sút Đồng Tháp đang ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải hạng nhất Anh Tuấn

Vậy mà thế thời giờ đây đang đặt 2 đội vào cuộc chiến một mất một còn chiều nay. Dẫu trải qua nhiều thắng trầm sóng gió và cũng từng có năm xuống rồi lại lên hạng nhưng chưa bao giờ họ lại phải đối đầu nhau trong một cuộc ‘tử chiến’ này. Trên lý thuyết Đồng Tháp (đội đang xếp thứ 11) đang thuận lợi hơn nhờ hiện hơn Long An (xếp chót bảng) 2 điểm (15 so với 13 điểm) nên chỉ cần hòa là đương nhiên trụ hạng, đẩy đối thủ xuống hạng nhì. Hơn nữa tinh thần Đồng Tháp đang hưng phấn sau khi đại thắng Huế 3-0, dưỡng chân tốt cho vài trụ cột. Mặt khác trận gặp nhau cũng trên sân Long An ngày 11.7.2020 ở giai đoạn 1, Đồng Tháp cũng đã từng thắng chủ nhà Long An 2-1 sau khi dẫn trước 2-0. Như thế đủ thấy Đồng Tháp tự tin như thế nào cho trận quyết chiến này.

Đoàn Hải Quân (7) của Long An luôn được các hậu vệ Đồng Tháp chăm sóc kỹ

Ngược lại Long An chỉ có 1 ưu thế duy nhất là sân nhà nhưng cũng không chắc áp đảo quá lớn về lượng cổ động viên cũng như về thành tích khi thầy trò HLV Phan Văn Giàu từng bại trận ở chính thánh địa của mình. Ngoài thất bại trước Đồng Tháp, CLB Long An còn thua Bà Rịa Vũng Tàu và thua cả Đăk Lăk đến 0-3 trên sân nhà. Mặt khác áp lực tâm lý buộc phải thắng mới trụ hạng sẽ dễ khiến các đôi chân Long An bị căng cứng, nôn nóng và có thể sẽ khó ghi bàn. Bên cạnh đó yếu tố kinh nghiệm và sự đồng đều trong đội hình là điều mà Long An cho thấy vẫn không tốt hơn Đồng Tháp. Như trận rồi gặp Cần Thơ, CLB Long An ghi bàn rất sớm do công của Đoàn Hải Quân, nỗ lực chiến đấu để bảo vệ thành quả nhưng tâm lý và kinh nghiệm còn hạn chế nên ‘cầm vàng lại để vàng rơi’ thi đấu lỗi nhịp sau đó, đánh mất sự tập trung giờ chót thua ngược 1-2 ở phút bù giờ.

Qúy Sửu, cầu thủ giàu kinh nghiệm của Đồng Tháp từng có thời gian chơi cho Long An Anh Tuấn

Xét tổng thể Đồng Tháp có cơ hội trụ hạng lớn hơn, nhất là trong đội hình có nhiều cá nhân biết sốc tinh thần và xoay chuyển tình thế như đội trưởng 34 tuổi đầy kinh nghiệm Nguyễn Quý Sửu, trung vệ cựu tuyển U.20 Việt Nam Nguyễn Hoàng Duy, tiền đạo cựu tuyển U.20 Nguyễn Công Thành cùng dàn cầu thủ như Bạch Đăng Khoa (cùng với Công Thành ghi bàn vào lưới Long An thắng 2-1 ở giai đoạn 1), Ngô Tấn Tài, Nguyễn Cảnh Anh, Nguyễn Văn Hậu, Võ Thanh Hậu..nên nếu có đấu pháp tốt, phòng ngự khu vực chặt chẽ và chơi phản công linh hoạt, thầy trò HLV Nguyễn Anh Tông sẽ thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Hàng thủ Đông Tháp ngăn cản pha sút bóng của tiền đạo Long An VPF

Còn Long An chỉ có 1 còn đường phải tìm cơ hội ghi bàn thắng càng sớm càng tốt, nhưng cũng phải hết sức cảnh giác tránh dâng quá cao đội hình sẽ dễ dính đòn hồi mã thương của đối thủ. Vấn đề là các học trò của HLV Phan Văn Giàu phải tự tin, chủ động và biết cách khai thác cơ hội một cách nhuần nhuyễn hơn. Muốn vậy các mũi nhọn Dương Anh Tú, Phan Tấn Tài, tuyển thủ U.22 Ngô Hoàng Anh, Nguyễn Huy Thắng, Đoàn Hải Quân hay Nguyễn Khắc Vũ cần tạo đột biến nhiều hơn, tránh chơi lúng tùng như gà mắc tóc như từng vấp phải trên sân Cần Thơ hay Đăk Lăk mới đây thì may ra mới tạo thế trận tốt để giành chiến thắng.

Lãnh đạo tỉnh động viên đội Long An trước trận tử chiến Anh Tuấn

Cho dù kết quả thế nào thì kẻ ra đi cũng sẽ để lại nhiều luyến tiếc cho bóng đá miền Tây nói riêng và người hâm mộ Việt Nam nói chung bởi một trang sử hào hùng với một đại diện từng vô địch quốc gia cũng sẽ chính thức khép lại từ đây.

Đồng Tháp tập trên sân Long An Anh Tuấn