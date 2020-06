Lùi nửa tiếng 2 trận U.19 chiều nay để tránh bức xạ do nhật thực

Theo dự kiến, hiện tượng nhật thực một phần tại Việt Nam sẽ bắt đầu vào khoảng 13 giờ chiều chủ nhật 21/6, tính từ thời điểm Mặt Trăng bắt đầu che lấp Mặt Trời và kéo dài liên tục trong vòng 3 giờ đồng hồ. Tại khu vực Hà Nội, tỉ lệ che lấp của Mặt Trăng có thể lên tới 71%, được đánh giá là lớn nhất trong vòng 50 năm tới,

Chính vì nhật thực một phần lần này có thể sẽ gây ảnh hưởng nguy hiểm về mắt nếu thi đấu bóng đá ngoài trời (buộc phải thường xuyên ngước nhìn bóng ) nên để tránh các bức xạ gây tổn thương cho mắt của các cầu thủ các đội cũng như đảm bảo an toàn cho các thành viên làm nhiệm vụ của giải, VFF và BTC giải quyết định lùi thời gian thi đấu lại nửa tiếng với các trận bảng B vòng chung kết giải U.19 quốc gia vào chiều nay. Cụ thể trận 15 giờ 30 trên sân tự nhiên 2 giữa Becamex Bình Dương và Công an Nhân dân sẽ lùi xuống đá 16 giờ và trận đấu sau đó trên sân chính giữa Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai 2 sẽ thi đấu từ 18 giờ 30