Lượt về Vòng loại U.19 đá từ 1.6, Vòng chung kết: 18 đến 27.6

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết căn cứ dự báo về tình hình kiểm soát dịch Covid 19, ban Tổng thu ký VFF đã xin ý kiến Thường trực Ban chấp hành VFF điều chỉnh dự kiến lịch tổ chức các Giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp năm 2020. Theo đó lượt về Giải bóng đá U.19 Quốc gia 2020 sẽ bắt đầu thi đấu trở lại từ ngày 1.6 với 5 lượt đấu gồm các ngày 1.6, 3.6, 6.6, 8.6 và 11.6. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ 18 đến 27.6 với 8 đội tham dự gồm 5 đội đầu 5 bảng và 3 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất. Trường hợp địa phương hay CLB đăng cai Vòng chung kết không nằm trong danh sách 8 đội này thì chỉ lấy 5 đội nhất và 2 đội nhì bảng có chỉ số phụ tốt nhất lọt vào Vòng chung kết.

Riêng giải U.19 quốc tế sẽ dời đến cuối tháng 9 và sẽ trở thành giải tiền U.19 châu Á với U.19 Việt Nam do HLV Troussier dẫn dắt thi đấu với 3 đội U.19 sẽ tham dự Vòng chung kết giải U.19 châu Á vào giữa tháng 10 tại Uzbekistan. Ông Troussier cùng với Giám đốc kỹ thuật VFF Juergen Gede sẽ theo dõi chặt chẽ giải U.19 lượt về và Vòng chung kết để chọn ra đội tuyển U.19 Việt Nam cho giải U.19 Đông Nam Á đầu tháng 9 và giải U.19 quốc tế tiền châu Á.

HLV trưởng U.19 Việt Nam Troussier quan sát Vòng loại U.19 quốc gia tại sân Hàm Rồng Minh Trần

Hiện tại tình hình các đội đang tạm tranh chấp ngôi thứ nhất nhì ở các bảng sau lượt đi như sau: Bảng A: Đương kim vô địch U.19 Hà Nội đang gặp khó khi không thể hiện được sự vượt trội so với các đối thủ khi hòa đến 4 trận trước Viettel, PVF, Phố Hiến, Nam Định và chỉ thắng chật vật Than Quảng Ninh. Kết quả này khiến U.19 Hà Nội tạm rơi xuống thứ ba trong bảng A và đang bị Viettel bỏ xa nên khó tranh ngôi đầu bảng. Đội bóng Thủ đô chỉ hy vọng vào suất nhì bảng, nhưng với số trận hòa quá nhiều nên họ cũng bất lợi khi so chỉ số cùng đội đang xếp nhì là PVF.

Hoàng Anh Gia Lai (phải) vẫn chứng tỏ là lò đào tạo trẻ chất lượng Minh Trần

Tại bảng B thi đấu trên sân Huế, Thanh Hóa gây bất ngờ khi dàn cầu thủ từng vô địch U.17 quốc gia năm rồi do HLV Mai Xuân Hợp dẫn dắt đã gây sốc khi vượt qua 2 đội có bề dày truyền thống bóng đá trẻ là Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng để chễm chệ ở ngôi đầu bảng với 10 điểm. Vé nhì bảng là cuộc tranh chấp giữa đội bóng xứ Nghệ và các cầu thủ trẻ Sông Hàn.

Trong khi đó ở bảng C tranh tại Hàm Rồng, Pleiku, Công an Nhân dân đang được đầu tư lại một cách chỉn chu với lứa cầu thủ đầy tài năng đã vượt lên trên á quân mùa rồi Hoàng Anh Gia Lai khi bằng 10 điểm và vượt hơn về hiệu số. Cũng ở lượt đi có 1 hiện tượng thú vị tại bảng D khi ngoài đội 1 chơi tốt ở sân nhà thì đội 2 của Hoàng Anh Gia Lai cũng chơi rất hay tại sân Phú Thọ (TP.HCM). Thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh đã vươn lên đầu bảng (bằng điểm nhưng hơn hiệu số so với TP.HCM) với lối chơi đẹp mắt, hiệu quả khi hoà chủ nhà, thắng cả Lâm Đồng, Khánh Hòa và Bình Phước, mở ra viễn cảnh lần đầu tiên có thể sẽ có 2 đội bóng phố Núi dự VCK.

Trận vòng loại lượt đi Becamex Bình Dương gập An Giang Minh Tân

Tại bảng E, Becamex Bình Dương vẫn xứng danh là lò đào tạo trẻ ổn định khi dù thua trận đầu đã kịp vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng trên An Giang và Sài Gòn FC mở ra cơ hội lớn có mặt ở Vòng chung kết. Vé nhì bảng này là cuộc tranh chấp không khoan nhượng giữa An Giang và Sài Gòn FC

Xếp hạng lượt đi sau 5 lượt đấu

Bảng A

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 VIETTEL 5 3 1 1 9 4 5 2 0 10 2 PVF 5 3 1 1 8 2 6 9 1 10 3 HÀ NỘI 5 1 4 0 4 3 1 5 0 7 4 PHỐ HIẾN 5 2 1 2 6 7 -1 6 0 7 5 THAN QUẢNG NINH 5 2 0 3 4 7 -3 8 1 6 6 NAM ĐỊNH 5 0 1 4 3 11 -8 9 0 1

Bảng B

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 THANH HÓA 4 3 1 0 6 1 5 11 2 10 2 SÔNG LAM NGHỆ AN 4 2 1 1 4 2 2 7 0 7 3 SHB ĐÀ NẴNG 4 1 3 0 4 1 3 5 0 6 4 QUẢNG NAM 4 0 2 2 1 3 -2 12 0 2 5 THỪA THIÊN HUẾ 4 0 1 3 2 10 -8 7 1 1

Bảng C

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 CÔNG AN NHÂN DÂN 4 3 1 0 20 1 19 5 1 10 2 HOÀNG ANH GIA LAI 1 4 3 1 0 18 1 17 2 0 10 3 PHÚ YÊN 4 1 1 2 7 15 -8 3 0 4 4 ĐẮK LẮK 3 0 1 2 1 13 -12 8 0 1 5 BÌNH ĐỊNH 3 0 0 3 2 18 -16 3 0 0

Bảng D

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 TP HỒ CHÍ MINH 4 3 1 0 8 1 7 10 0 10 2 HOÀNG ANH GIA LAI 2 4 3 1 0 8 3 5 6 0 10 3 KHÁNH HÒA 4 2 0 2 9 5 4 4 0 6 4 LÂM ĐỒNG 4 1 0 3 4 10 -6 4 1 3 5 BÌNH PHƯỚC 4 0 0 4 3 13 -10 15 0 0

Bảng E

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 BECAMEX BÌNH DƯƠNG 4 3 0 1 7 3 4 7 0 9 2 AN GIANG 4 2 2 0 5 2 3 6 0 8 3 SÀI GÒN FC 4 2 1 1 4 1 3 7 0 7 4 LONG AN 4 1 1 2 4 3 1 4 0 4 5 CẦN THƠ 4 0 0 4 2 13 -11 3 1 0