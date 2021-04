Ngạc nhiên chưa đây mới là đội bóng có hàng công mạnh nhất V-League 2021

Sau 10 vòng đấu, các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã ghi được tổng cộng 20 bàn, nhiều hơn 1 bàn so với đội có hàng công mạnh thứ hai là Hoàng Anh Gia Lai (19 bàn) và nhiều gấp hơn 2 lần so với một nửa số đội bóng tham gia tranh tài ở V-League 2021. Đây là một sự tiến bộ vượt bậc của đội bóng thành Nam nếu người ta biết rằng cùng thời điểm này của mùa giải năm ngoái, họ chỉ ghi được có 11 bàn (nghĩa là bằng một nửa so với mùa giải năm nay) và trong tay của HLV Nguyễn Văn Sỹ hiện không có bất cứ một tuyển thủ quốc gia nào.

Sức mạnh của Nam Định ở mùa giải năm nay nằm ở bộ đôi ngoại binh Konan - Rodrigo, những người đã cùng nhau ghi được tổng cộng 11 bàn cho đội bóng thành Nam tính đến thời điểm này (chiếm hơn 50% tổng số bàn thắng của cả đội). Trong đó Konan tỏ ra là một bản hợp đồng hời của HLV Nguyễn Văn Sỹ khi liên tục ‘nổ súng’ ở những vòng đấu gần đây. Còn Rodrigo ngày càng hòa nhập hơn với các đồng đội xung quanh và thể hiện được phẩm chất của một tiền đạo người Brazil. Tuy nhiên Nam Định không chỉ có bộ đôi ngoại binh này biết ghi bàn. Khi cần, đội bóng chủ sân Thiên Trường còn có thể tìm kiếm bàn thắng từ các tiền vệ (như Hoàng Xuân Tân, Đoàn Thanh Trường, Mai Xuân Quyết) hay thậm chí cả các hậu vệ (như Wesley hay đội trưởng Lâm Anh Quang), điều mà nhiều đội bóng khác ở V-League không làm được.

Niềm vui của CLB Nam Định Minh Tú

Ba vòng đấu gần đây nhất, dù thi đấu trên sân nhà hay trên sân khách, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đều cống hiến cho người hâm mộ bóng đá cả nước những bữa tiệc bàn thắng giàu cảm xúc. Dù không thể giành được điểm số nào trên sân Gò Đậu và Pleiku nhưng việc họ tạo nên những màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn như phim hành động đã khiến các đội chủ nhà Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai đều phải thót tim. Còn ở vòng đấu thứ 10 vừa qua, trong thế bị dẫn trước 2-1 ở phút thứ 63, đội bóng thành Nam đã bừng lên, chơi như lên đồng để ghi liên tiếp 2 bàn trong vòng 10 phút và thắng ngược CLB TP.HCM với tỷ số 3-2.

Rodrigo chơi hay Minh Tú

3 vòng đấu liên tiếp đều ghi được 3 bàn, đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ đang trở thành đội bóng có lối chơi cống hiến bậc nhất ở V-League 2021. Mà một vị trí trong Top 6 có thể coi là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực đó của đội bóng thành Nam. Nếu hàng công tiếp tục chơi bủng nổ như thế này thì Nam Định hoàn toàn có thể giữ được vị trí này sau khi kết thúc giai đoạn một để lần đầu tiên kể từ khi thăng hạng chuyên nghiệp giành quyền trụ hạng sớm trước khi bước vào giai đoạn hai.