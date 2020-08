Nghề tay trái sao thể thao: Lê Đức Lương: Xây dựng nhãn hàng thời trang cho tỉnh nhà

Lê Đức Lương sinh ngày 18.8.1994 tại Bình Dương và là thành viên khóa 1 Học viện HAGL JMG cùng với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... Anh thuộc mẫu cầu thủ đa năng từng đá hậu vệ trái, trung vệ thòng khi cần, từng cùng U.23 Việt Nam dự vòng loại U.23 châu Á 2015 dưới thời HLV Toshiya Miura. Mùa giải 2020, Lê Đức Lương được HAGL cho CLB TP.HCM mượn và anh đã thuyết phục được HLV Chung Hae-soung qua những lần ra sân cho đội bóng mới.

Những khi rảnh, Đức Lương mày mò tìm hiểu, trang bị kiến thức thời trang, từ đó thiết kế theo những ý tưởng của mình. Sau một thời gian chuẩn bị, Đức Lương cùng một số bạn bè hình thành thương hiệu thời trang 2Brothers vào tháng 11.2019. Chạy đà được gần 5 tháng, anh chính thức ra mắt đứa con tinh thần của mình hồi tháng 4.2020. Shop thời trang đầu tiên nằm ở địa chỉ 235 Ngô Gia Tự, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã nhận phản hồi rất tích cực từ thị trường.

Anh bày tỏ: “Phòng game này được tôi và anh Trí khai trương vào tháng 8.2019, đúng ngày HAGL xây dựng khách sạn tại Bình Dương nên được anh em đội bóng HAGL ủng hộ hết mình. Sau một năm hoạt động, đến giờ chúng tôi bắt đầu có lời rồi. Trong tương lai, anh em chúng tôi sẽ mở chuỗi phòng game ở Thủ Dầu Một để học sinh có nơi giải trí lành mạnh, an toàn và chuyên nghiệp vào mỗi cuối tuần. Đều là dân thể thao ra, nên anh em tôi sớm thống nhất sẽ bảo đảm an ninh, an toàn và hoàn toàn nói không với những tệ nạn, việc chơi thâu đêm... để giúp các phụ huynh hoàn toàn yên tâm cho con em mình đến chơi tại đây”.