Nguyễn Ngọc Thanh Tuấn - chàng lãng tử xứ Huế và nỗi nhớ bóng đá

Bóng đá Huế từng sản sinh ra rất nhiều nhân tài và đặc biệt là các cầu thủ chạy cánh. Không người hâm mộ bóng đá nước nhà nào không nhớ chàng cầu thủ hậu vệ trái Lê Đức Anh Tuấn và sau này là Lê Văn Trương với những pha leo biên đầy tốc độ cùng khả năng tạt bóng tuyệt vời . Nhưng cũng không thể không nhắc đến người cùng thời với Văn Trương ở cánh đối diện Thanh Tuấn, còn gọi là Tuấn Huế.

Giải nghệ khá sớm khi vướng phải chấn thương vào năm 2012, chàng cầu thủ có vóc dáng mảnh khảnh gia nhập bóng đá Huế từ những giải học sinh của phường, vào U.16 sau đó lên đội 1 cùng Văn Trương khi mới 18 tuổi . 2 người bạn thân chiếm hữu 2 cánh trong sơ đồ 5-3-2 của HLV lão làng Đoàn Phùng. Việc sử dụng 2 cầu thủ trẻ trong 2 vị trí quan trọng của đội hình cho thấy ông Phùng tin tưởng vào tiềm năng của học trò mình như thế nào.

Nhưng rất không may với sự nghiệp cầu thủ mới chớm của Tuấn khi đội bóng Huế rớt hạng cao nhất sau trận thi đấu playoff với Hà Nội ACB trên sân Vinh kéo theo 1 thời gian mất tích trên bản đồ đỉnh cao của Việt Nam với việc thay máu cầu thủ khi lứa Quang Sang, Văn Hoà, Quốc Huy ... treo giày.

Nguyễn Ngọc Thanh Tuấn trong màu áo Xuân Thành Sài Gòn Anh Tài

Ở Huế 6 năm và để thể hiện năng lực của mình, Thanh Tuấn cập bến Bình Dương khi 24 tuổi. Trong môi trường mới lại là “Chelsea Việt Nam” với 1 dải ngân hà toàn sao Tuấn không thể trụ lại và anh lại tiếp tục ra đi để tìm chỗ đứng cho mình tại Hoà Phát Hà Nội rồi Sài Gòn Xuân Thành. Chàng tiền vệ có lối chơi kĩ thuật học theo thần tượng Totti 1 thời cũng thể hiện được phần nào đóng góp của mình với câu lạc bộ mà anh khoác áo.

Giải nghệ ở cái tuổi 29, tuổi mà đang độ sung sức và chín muồi của đời cầu thủ Thanh Tuấn về lại quê nhà, không theo nghiệp bóng đá gắn liền với tuổi trẻ, Tuấn cùng vợ kinh doanh nhà hàng Hải sản. Đã có thời gian người ta thấy Tuấn mở trung tâm bóng đá cộng đồng ở Huế , khi được hỏi lí do Tuấn chỉ nói vỏn vẹn 1 câu : “Nhớ” .

Thanh Tuấn và trung tâm bóng đá cộng đồng

Cái nhớ của 1 người đam mê, của 1 người coi bóng đá là hơi thở, là máu và là cuộc sống, mở ra để được hít thở cái bầu không khí đó. Tuấn cho biết sắp tới sẽ đăng kí học HLV bằng C của AFC tổ chức để hi vọng nếu may mắn thì có thể quay trở lại với nghề và niềm đam mê của mình . Ở cái tuổi 37 đã quá trễ để trở lại bóng đá trong vai trò cầu thủ nhưng tất cả chỉ là bắt đầu với nghiệp huấn luyện. Cứ đam mê, cứ hi vọng và cứ nỗ lực, biết đâu 1 ngày bóng đá sẽ mỉm cười với Tuấn như cách đây gần 20 năm trước .