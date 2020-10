Những dấu ấn giàu cảm xúc tại giải futsal HDBank VĐQG 2020

Trước hết đã có rất nhiều cuộc rượt đuổi tỉ số, trận cầu kịch tính chỉ được phân định kết quả vào giây thi đấu cuối cùng và sự hào hứng của khán giả đã làm nên một mùa giải futsal sôi động, cuốn hút và đầy cảm xúc.

Vào thời điểm khi trận đấu giữa Kardiachain Sài Gòn (K.SG) và Sanvinest Sanna Khánh Hòa (S*S.KH) chỉ còn 7 giây là kết thúc, tỉ số vẫn đang là 3-2 nghiêng về các cầu thủ Khánh Hòa. Nhưng kịch bản trận đấu lượt đi bùng nổ cảm xúc và đầy kịch tính giữa 2 đội được lặp lại. Hồng Kông – cầu thủ từng ghi bàn vào lưới Khánh Hòa ở thời điểm 0 giây cuối ở lượt đi – tiếp tục trở thành ngôi sao của trận đấu, với một cú sút chân phải thành bàn, ngay đúng lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Tỉ số 3-3 chung cuộc khiến khán giả không khỏi bối rối: Vui hay buồn, tiếc nuối hay hạnh phúc vì vừa được chứng kiến một trận đấu siêu kịch tính đến nhường ấy?

HLV Nguyễn Bảo Trung của đội K.SG thừa nhận: Thực ra mục tiêu của mình ngày hôm nay là giành 3 điểm. Tuy nhiên, những sai lầm cá nhân khiến đội gặp phải thách thức quá lớn. May là thái độ của anh em vẫn được giữ vững. Mình cũng đã vực dậy được tinh thần các cầu thủ, quyết chiến đến cùng, không buông lơi. Thực sự là trong cái rủi còn có cái may. 1 điểm còn hơn là 0! HLV Đặng Đình Khang chỉ còn biết than thở ‘đáng tiếc’..'Thật ra theo đánh giá của tôi thì đây là trận đấu có chuyên môn tốt. Hai đội đã cống hiến một trận cầu nhiệt huyết. Khi dẫn trước 3-0, chúng tôi cũng đã nhắc nhở các em phải giữ sự tập trung. Nhưng đáng tiếc là thể lực không còn bảo đảm nên không giữ được. Thực ra, chúng tôi cũng đã nhắc các em từ trước trận đấu, đừng để họ ghi bàn ở 2 giây cuối cùng như lượt đi. Nhưng đáng tiếc là điều đó vẫn xảy ra!'

Trận hòa 3-3 giữa K.SG và S*S.KH chỉ là một trong hàng loạt trận đấu kịch tính, rượt đuổi tỉ số theo kịch bản bị dẫn trước 1-2 bàn, để rồi gỡ hòa và dẫn ngược lại, và cuối cùng giành chiến thắng hoặc bị chia điểm, như chiến thắng 4-2 của SS.KH trước K.SG, 2-2 của Thái Sơn Nam trước Đà Nẵng , 2-1 giữa Thái Sơn Nam với Sahako. Trưởng đoàn SS.KH Trần Duy Hiếu nhận xét: ‘Nói về chất lượng của giải đấu thì tôi phải khẳng định là chuyên môn các đội đều ngang bằng nhau. Mỗi trận đấu đối với chúng tôi đều cực kỳ khó khăn. Khi đối đầu với các đội bóng có tham vọng vô địch thì diễn biến trận đấu rất khó lường và kịch tính. Chúng tôi gặp khó khăn và đối thủ cũng phải dè chừng vì không biết kết quả sẽ như thế nào. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định rằng những trận đấu của SS.KH ở những ngày vừa qua có chất lượng chuyên môn rất cao và chúng tôi đã để lại một hình ảnh đẹp trong lòng khán giả hâm mộ’

.Mặc dù giành chức vô địch trước 3 vòng đấu, HLV Phạm Minh Giang khẳng định Thái Sơn Nam vẫn chưa phải là đội bóng hoàn hảo:’Một đội bóng để mà nói là hoàn hảo thì rất là khó! Chúng tôi vẫn còn nhiều điểm yếu, ví dụ như khâu dứt điểm. Ở trận đấu với Đà Nẵng chẳng hạn, chúng tôi có rất nhiều cơ hội mà không thể ghi được bàn thắng, vì khâu dứt điểm vẫn còn hạn chế, thì cái này đội cần từ từ cải thiện trong thời gian tới’.

Tranh chấp quyết liệt giữa các cầu thủ

Lý giải về sự kịch tính của các trận đấu, cũng như việc Thái Sơn Nam sớm giành chức vô địch ở mùa này, HLV Nguyễn Tuấn Anh của đội Sahako chia sẻ: ‘Mùa giải năm nay chứng kiến sự vượt trội của Thái Sơn Nam về chất và lượng. Họ có sự đồng đều của các cầu thủ và chất lượng thi đấu của các tổ đấu. Ở nhóm còn lại, các đội đều có sự bổ sung chất lượng về nhân sự. Như trường hợp của K.SG năm nay có sự dồi dào về nhân sự, lối chơi rất đồng đều và đa dạng. Trường hợp của Sanatech Khánh Hòa cũng cần được nhắc đến, bởi họ vẫn duy trì được bộ khung ổn định, chơi rất kỹ thuật, chỉ cần thêm một tổ đấu là họ đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch. Hoặc như Đà Nẵng, đây là mùa thứ 2 liên tiếp họ thi đấu cùng nhau nên có sự gắn kết và có nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng’.

Sự hiện diện bất ngờ, thú vị và đáng vinh danh của đội bóng futsal phong trào Vietfootball ở VCK năm nay chứng tỏ sức mạnh tiềm ẩn của bóng đá phong trào nói chung, futsal nói riêng khi tham gia vào sân chơi futsal chuyên nghiệp. Mặt khác, việc K.SG xuất thân là đội bóng futsal phong trào, từng bước chuyên nghiệp hóa, xây dựng lối chơi, cá tính, phong cách và đã “hái quả ngọt” bằng bản hợp đồng tài trợ có thời hạn 10 năm cũng cho thấy giá trị quảng bá, truyền thông và tài chính của sân chơi futsal HDBank VĐQG.

Khán giả luôn theo dõi rất đông tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng

Lượt đi của giải đấu ghi nhận khoảnh khắc tỏa sáng của nhiều cá nhân như Minh Trí, Văn Vũ (Thái Sơn Nam), Yzen Niekdam (Sahako), Văn Nghĩa, Ngọc Tùng (K.SG), Trọng Luân, Văn Hạnh (SS.KH), Pi Năng Thái An, Văn Tú (S*S.KH)… Lượt về là sự nổi bật của Thịnh Phát (Thái Sơn Nam), Vũ Đức Tùng (Thái Sơn Bắc), Hồng Kông (K.SG), Hữu Thiện, Nhật Trung (Sahako). Tuy nhiên, không có cầu thủ nào xuất sắc vượt trội và giữ vững phong độ trong cả lượt đi và về. Theo phân tích của HLV Đặng Đình Khang (S*S.KH) thì:’ Mùa giải năm nay, các HLV chủ trương xây dựng lối chơi tập thể, tìm kiếm cơ hội ghi bàn bằng phối hợp nhóm thay cho đột phá cá nhân. Ngoài ra, việc các đội bóng ngày càng áp dụng nhuần nhuyễn hơn lối chơi pressing cũng đòi hỏi việc xây dựng lối chơi tập thể gắn kết, kỷ luật hơn, để triển khai lối chơi chung và phá lối chơi đối thủ ngay từ sân đối phương’.

Còn HLV Phạm Minh Giang của Thái Sơn Nam cho rằng: ‘Những năm gần đây, các HLV đều có điều kiện tiếp cận thông tin, xem băng video các đội bóng thi đấu, tài liệu nghiên cứu về chiến thuật futsal hiện đại. Điều đó giúp họ có điều kiện triển khai nhiều mảng, miếng đánh mới lạ, buộc các đội bóng phải điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu, thiên về phá lối chơi đối phương hơn là áp đặt tuyệt đối với đối thủ’.

Đây cũng có thể là đáp án cho thấy mùa giải futsal HDBank VĐQG 2020 đã để lại nhiều dấu ấn và cảm xúc khó quên. Một vài hình ảnh trong ngày trao giải

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam cùng nhiều đại biều có mặt tham dự CLB Thái Sơn Nam lần thứ 5 liên tiếp giành chức vô địch quốc gia, kèm theo giải thưởng 500 triệu đồng tiền mặt và suất đại diện futsal Việt Nam tham dự giải futsal CLB châu Á 2021. CLB Sahako giành vị trí Á quân, kèm theo giải thưởng 200 triệu đồng và suất đại diện futsal Việt Nam tham dự giải futsal CLB Đông Nam Á 2021. CLB Sanvinest Sanatech Khánh Hòa giành vị trí thứ 3, kèm theo giải thưởng 100 triệu đồng. Giải Phong cách nhất thuộc về Thái Sơn Nam (TSN), giải Cầu thủ xuất sắc nhất :Nguyễn Minh Trí (TSN), giải thủ môn xuất sắc nhất cho Hồ Văn Ý (TSN), danh hiệu Vua phá lưới cho cầu thủ Phùng Trọng Luân (Sanvinest Sanatech Khánh Hòa).

Ông Lê Thành Trung, Phó tổng giám đốc HDBank trao giải vô địch sinh viên đồng hành

Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng trao giải phong cách Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu trao giải Vua phá lưới cho Phùng Trọng Luân

Trao giải ba cho Sanvinest Sanatech Khánh Hòa

Trao giải nhì cho Sahako