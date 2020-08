Những 'người không phổi' ở V-League 2020

Thống kê cho thấy có tổng cộng 17 cầu thủ đã ra sân trọn vẹn 990 phút (11 vòng đấu) ở V-League 2020. Nhìn vào danh sách, không khó để nhận ra 17 cầu thủ này đến từ 9 CLB: Sài Gòn FC, Viettel, Than Quảng Ninh, Hoàng Anh Gia Lai, SHB.Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An , Hải Phòng, Nam Định và Quảng Nam. Trong đó Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An là những CLB đông nhất với 3 cầu thủ: Memovic, Hồng Duy, Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai) và Văn Hoàng, Gustavo, Onyekachi (Sông Lam Nghệ An).