Ông Jansen cứng nhắc trong cách dùng binh, cơ hội nào cho Đoàn Văn Hậu?

Hành quân đến sân của Vitesse sau chuỗi trận chỉ hòa và thua lại gặp một đối thủ chủ nhà cũng trải qua 4 trận không nếm mùi chiến thắng các cầu thủ Heerenveen tự tin về một kết quả có lợi, nhung thực tế quá phũ phàng. 4 bàn thua xuất phát từ chính các sai lầm của cá nhân, của hệ thống phòng ngự khiến Heerenveen trắng tay ra về và Văn Hậu lại một lần nữa không ra sân.

Nhìn cách chơi của hàng thủ Heerenveen mới thấy họ đá quá thiếu kỷ luật và lỗi nhịp trên nhiều phương diện. Bộ tứ vệ với Botman và Dresevic trong trung tâm hàng thủ 4 người, bên trái là Floranus, hành lang phải Van Rhijn thi đấu chẳng có gì là liên kết và chắc chắn. Ngoài Floranus tròn vai với khả năng phòng ngự cá nhân tốt và luôn biết hỗ trơ tấn công khi cần thiết nhưng khả năng bọc lót lại hạn chế khi không theo kịp đối phương trong bàn thua thứ 3 thì còn lại cặp trung vệ khả năng tranh chấp tay đôi yếu, không chiến quá sơ hở, đặc biệt là việc chọn vị trí để chiếm lĩnh không gian sau lưng không thật sự hợp lý .

Nỗ lực của tuyến trên không giúp Heerenveen tìm điểm trên sân Vitesee

Cách trung vệ Dresevic bị loại bỏ từ pha cài người từ giữa sân của tiền đạo đối phương cho thấy độ non nớt thiếu kinh nghiệm của anh là như thế nào. Không dưới 2 lần bóng được chuyền ra sau lưng chếch bên phải của hàng phòng ngự nơi Van Rhijn đảm trách. Chính bàn thua đầu tiên đến từ tình huống đó mà nếu các cầu thủ Vitesse tận dụng tốt hơn thì tỉ số không dừng lại.

Woudenberg vào sân nhưng không phải là để vá lại hàng phòng thủ bằng kinh nghiệm của mình mà lại là tử huyệt khi các cầu thủ tấn công của đối phương khai thác bằng những pha bóng tốc độ. Họ biết rằng cầu thủ này đã quá chậm, xoay trở không nhanh nhẹn. Còn Botman sở hữu một thân hình với chiều cao tương đối tốt nhưng ít khi chúng ta thấy trung vệ này hợp cùng Dresevic chiến thắng trong những tình huống đối mặt, bọc lót cho hàng thủ. Botman luôn có vấn đề gì đó trong cách chọn vị trí, cách canh điểm rơi và phán đoán những pha băng cắt của đối phương.

Một mình Enjuke tả xung hữu đột không cứu được sự yếu kém của hàng thủ Heerenveen

Sau vòng 23 thủng lưới 34 bàn, là đội thứ 5 thủng lưới nhiều nhất ở giải vô địch Hà Lan dù đang nằm ở giữa bảng xếp hạng. Rõ ràng hệ thống phòng ngự của Heereveen là có vấn đề từ sự kém cỏi của hàng tứ vệ đến việc thiếu hỗ trợ của tuyến trên, tạo ra những sai lầm mang tính hệ thống gây nên báo động cho đội bóng này.

Trong khi đó Đoàn Văn Hậu vẫn được đăng kí thi đấu, vẫn cho ra sân ở các giải trẻ trong các vị trí hậu vệ trái, trung vệ ... nhưng khi hàng thủ không ổn thì Hậu vẫn chưa được ra sân . Liệu có phải chỉ do yếu tố kinh nghiệm, vấn đề hòa nhập của hậu chưa nhiều nên ông HLV Johnny Jansen không sử dụng ? 6 tháng chắc chắn không phải là dài cũng không phải quá ngắn. Hậu cũng đã được tập chung, đã được thể hiện và được đánh giá là tiến bộ, là hòa nhập tốt với các đồng đội. Vậy sao Hậu vẫn chưa được vào sân ?

Jansen là 1 huấn luyện viên luôn cứng nhắc với những quyết định của mình, với triết lý sử dụng người của mình. Hầu như 23 trận đấu cộng với các trận đấu trong khuôn khổ cúp Quốc gia, người xem chỉ thấy ông sử dụng tối đa 14-15 cầu thủ và đội hình chính luôn phải mở hết tốc lực từ trận này qua trận khác. Bất cứ huấn luyện viên nào khi cầm quân dĩ nhiên cũng muốn giữ sự ổn định trong đội hình chiến thuật của mình, đó là khi chiến thắng. Nhưng khi cỗ máy vận hành không tốt thì các huấn luyện viên đều tìm những nhân tố mới bổ sung vào mắt xích của mình. Thế mà ông Jansen lại chưa, hay chính xác hơn ông vẫn chưa có một sự thay đổi nào hết .

HLV Jansen và Đoàn Văn Hậu trong ngày đầu hợp tác: Thấy vậy nhưng không phải vậy? CLB cung cấp

Với một nhà cầm quân bảo thủ như thế trong cách nghĩ, cách dùng người thật khó cho Văn Hậu thê hiện được khả năng chơi bóng trong môi trường này. Nhìn cách Hậu thể hiện ở SEA Games cho thấy sự tiến bộ trưởng thành rất nhiều so với lúc trước khi đi và dù vẫn biết mọi so sánh là khập khiễng khi 2 giải đấu, 2 trình độ khác nhau và không thể làm bài toán theo kiểu "bắc cầu". Nhưng điều quan trọng nếu Hậu có trong kế hoạch của ông Jansen thì ít nhất tuyển thủ Việt Nam phải được trao cơ hội Có thể là 5 phút, 10 phút hoặc có thể xuất hiện trong những trận đấu đã an bài về kết quả, những trận đấu với các đối tượng yếu hơn, chứ không phải mài đủng quần trên ghế dự bị hết trận này sang trận khác mà không được trao một cơ hội nào.

Phân tích để thấy vấn đề có thể không nằm ở chuyên môn mà một phần do cách dụng nhân, do triết lý của vị thuyền trưởng. Cho dù Văn Hậu đả bày tỏ anh rất muốn ở lại Hà Lan thêm ít nhất 1 năm để hy vọng có cơ hội nhưng một khi ông Jansen còn đó, tư tưởng cứng nhắc còn đó thì hy vọng đến lúc nào đó Hậu sẽ lại được trao cơ hội vẫn chỉ là hy vọng. Chẳng biết đến khi nào và đến bao giờ!