“Sạch bóng” trọng tài Việt Nam điều hành Vòng chung kết giải U.23 châu Á

Theo kết quả vừa công bố của trang FOX Sports về cuộc bầu chọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á (Best Footballer in Asia) năm 2019, tiền vệ tuyển thủ Việt Nam (VN), Nguyễn Quang Hải có năm thứ 2 liên tiếp nằm ở tốp 20 cầu thủ xuất sắc. Tuy nhiên, so với năm trước thì năm nay Quang Hải tụt 2 bậc từ vị trí 15 xuống 17.