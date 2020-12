Ở trận này, U.23 Tấn Phát FC đã thi đấu rất nỗ lực nhưng Việt Á FURNITURE FC là đội tận dụng cơ hội ghi bàn tốt hơn. CLB Trẻ Bảo Long đoạt huy chương đồng giải Series Phủi S5-C3 năm nay sau chiến thắng 4-0 khi tỏ ra vượt trội trước Bốn Phương FC.

Chất lượng chuyên môn của giải Series Phủi S5-C3 ngày càng được nâng cao MINH TÂN

Theo điều lệ giải, đây là những CLB sẽ thăng hạng lên Serie B sau khi góp mặt ở lượt bán kết trước đó. Tuy nhiên, sau 2 tuần tranh, Series Phủi S5-C3 năm nay đã để lại nhiều ấn tượng với nhiều trận đấu gay cấn, sự cạnh tranh cao và chất lượng chuyên môn của 8 CLB tham dự được cải thiện so với 2 mùa giải trước.

Series Phủi là hệ thống giải đấu bóng đá phủi chuyên nghiệp được thành lập, tổ chức và điều hành bởi Công ty Thể thao Tổng Lực (Tổng Lực Sports). Đây là giải đấu nhằm tạo sân chơi phong trào đúng nghĩa cho các cầu thủ đang chơi bóng đá phủi.

Hệ thống giải đấu này có 3 cấp độ từ thấp tới cao: SERIE C, SERIE B và SERIE A. Việc phân hạng được dựa trên kết quả của từng đội tại từng giải đấu mà họ tham gia. Series Phủi được tổ chức trên 2 mặt trận: Sân 5 và Sân 7 để có thể tạo ra sân chơi bóng đá phong trào đa dạng nhất cho các cầu thủ bóng đá phủi.

Series Phủi S5-C3 khép lại với nhiều hứa hẹn cho mùa giải tới BTC

Tất cả các đội tham gia hệ thống Series Phủi đều phải bắt đầu từ giải đấu ở cấp độ Serie C. Series Phủi S5-C3 là tên một giải đấu thuộc hệ thống bóng đá phủi chuyên nghiệp Series Phủi, dành cho mặt sân 5 người, ở cấp độ Serie C, và đã trải qua mùa thứ 3. Sau Series Phủi S5-C1, S5-C2 thì S5-C3 và S5-C4 sẽ là các giải đấu then chốt để chọn ra 16 đội thi đấu ở cấp độ Serie B, ngang bằng giải đấu Series Phủi S5-B1.

Theo lịch, sau giải này, Series Phủi S5-C4 sẽ khởi tranh vào ngày 27.12 để xác định 4 CLB còn lại thăng hạng lên Serie B (dự kiến diễn ra vào tháng 2.2021).