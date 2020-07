Siết chặt tối đa an ninh sân Hàng Đẫy và Hà Tĩnh

Bố trí nữ vệ sĩ kiểm soát khán giả nữ

Lực lượng CSCĐ sẽ bố trí cả dưới mặt sân và trên khán đài theo từng khu vực để kiểm soát, bắt giữ ngay lúc hành vi gây rối như đốt pháo, gây thương tích cho cổ động viên hoặc những người có mặt trên sân Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trung đoàn trưởng CSCĐ Công an Hà Nội Vòng 6 V-League 2019, sân Hàng Đẫy như chìm trong biển khói còn khán đài B bị "nhuộm đỏ" khi có khoảng gần 60 quả pháo sáng bị đốt và ném xuống đường piste, thậm chí cả mặt cỏ. Trọng tài Ngô Duy Lân buộc phải cho kết thúc sớm trận đấu giữa đội chủ nhà Hà Nội và Hải Phòng (HP) vì các cầu thủ bị nguy hiểm về tính mạng. Lực lượng an ninh, cứu hỏa đã phải làm việc cực kỳ vất vả. Điều đáng nói đây không phải lần đầu tiên sân nhà của Hà Nội bị nhóm cổ động viên HP quá khích "tấn công" mà liên tiếp ở hai mùa giải 2017, 2018, trận đấu giữa hai đội bóng nói trên đều bị "phá nát" bởi pháo sáng. "Quýt làm cam chịu", số tiền phạt mà đội HP phải gánh chịu do lỗi của khán giả trong 3 năm vừa qua lên đến gần 500 triệu đồng. Ban tổ chức (BTC) sân Hàng Đẫy cũng bị phạt tiền khá nhiều lần và khá may cho đội Hà Nội khi không phải chịu hệ lụy.

Ngày 14.7, Ban điều hành Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) có công văn khẩn gửi BTC trận đấu CLB Hà Nội, trong đó nhấn mạnh: “Trận giữa Hà Nội đang tạm đứng thứ 8 và HP đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng là trận đấu tranh đua quyết liệt, căng thẳng về an ninh, an toàn, dự báo lượng khán giả đến sân ở mức cao, Ban điều hành đề nghị BTC chủ động làm việc với cơ quan an ninh địa phương, triển khai biện pháp kiểm soát hữu hiệu, không để khán giả mang pháo sáng, chai nước, vật dụng nguy hiểm và băng rôn có nội dung không phù hợp vào sân”. Ban điều hành đã đưa ra 6 biện pháp an toàn, yêu cầu phía Hà Nội cần thực hiện nghiêm túc.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên ngày 15.7, ông Nguyễn Quốc Hội, Trưởng đoàn CLB Hà Nội, Trưởng BTC trận đấu, khẳng định: “Thấm thía sâu sắc những bài học của các mùa giải trước, chúng tôi xác định tính chất phức tạp của trận đấu nên đặt an toàn của khán giả, của hai đội bóng lên trên hết. Chúng tôi đã tiến hành hai cuộc họp với Công an Hà Nội, Công an Q.Ba Đình và trung đoàn cảnh sát cơ động (CSCĐ) nhằm vạch ra phương án tốt nhất. Sẽ có 4 cổng từ được lắp đặt, lắp hàng rào zích zắc, hệ thống barie phân luồng từ xa, sắp xếp phân bổ phù hợp khu vực dành cho khán giả HP, đảm bảo hàng rào có khoảng cách an toàn với khu vực dành cho khán giả đội nhà. Sẽ có hơn 500 thành viên tham gia công tác an ninh gồm hình sự, CSCĐ, phòng cháy chữa cháy, giao thông, công an quận, vệ sĩ… Sẽ có cả chó nghiệp vụ và phương án dự phòng cho những trường hợp phát sinh có thể xảy ra khi lượng khán giả tăng đột biến”.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trung đoàn trưởng CSCĐ Công an Hà Nội, cho biết: “Lực lượng CSCĐ sẽ bố trí cả dưới mặt sân và trên khán đài theo từng khu vực để kiểm soát, bắt giữ ngay lúc hành vi gây rối như đốt pháo, gây thương tích cho cổ động viên hoặc những người có mặt trên sân. Bên cạnh đó, Công an Hà Nội sẽ sử dụng các hình ảnh camera giám sát thu thập được để xác định rõ và chính xác cá nhân nào có hành vi vi phạm pháp luật tại sân bóng đá. Công an Hà Nội sẽ xử lý nghiêm và truy tố cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an toàn trận đấu, làm ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của người khác”. Lần đầu tiên, BTC sân sẽ bố trí cả vệ sĩ nữ, CSCĐ nữ để tiến hành kiểm soát khán giả nữ.

Cấm tình trạng “xoay tua” và lậu vé

Không tiết lộ cụ thể số lượng lực lượng an ninh phục vụ trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) và đội TP.HCM lúc 18 giờ ngày 17.7 nhưng ông Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh, ví von: “Đông ngang ngửa với số khán giả trên sân”. Cách nói cường điệu của lãnh đạo tỉnh cũng nhằm khẳng định BTC sân sẽ cố gắng kiểm soát tốt tình hình an ninh, an toàn.

Ông Thập cho hay: “Sự cố “vỡ sân” vào ngày 12.6 trong trận gặp Hà Nội là bài học đắt giá và ở những trận sau đó khi HLHT chơi trên sân nhà, BTC sân đã làm tốt nhiệm vụ. Trận đấu với đội TP.HCM cũng dự báo sẽ rất nóng, rất hấp dẫn vì đối thủ của HLHT sở hữu nhiều cầu thủ nổi tiếng như Công Phượng, thủ môn Bùi Tiến Dũng …Chúng tôi càng phải nỗ lực và tập trung cao độ. Thậm chí, BTC sân phải tiến hành diễn tập vào ngày 14.7 chứ không để sát ngày có trận mới lên công tác chuẩn bị. Sân HLHT chỉ phát hành khoảng 10.000 vé và cũng bố trí chỗ ngồi riêng cho khán giả đội khách”.

Ông Nguyễn Trọng Hoài, Trưởng ban Điều hành VPF, đã ký công văn, gửi BTC sân HLHT, với nội dung: “BTC trận đấu chủ động phối hợp với cơ quan an ninh, các cơ quan chức năng tỉnh nhằm tăng cường lực lượng, hỗ trợ trang thiết bị và xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối. Tránh tư tưởng chủ quan, luôn chủ động trong các tình huống phát sinh. Đặc biệt chú trọng khâu soát vé, không để xảy ra tình trạng vé bị xoay vòng và khán giả không có vé vẫn được vào sân”.