Tại sao trò cưng ông Park ở tuyển U.22 bị HAGL và HLV Kiatisak 'bỏ rơi'?

Ở mùa giải 2020, Minh Bình chính là mũi tấn công xuất sắc của CLB Bà Rịa - Vũng Tàu. Tiền đạo trưởng thành từ lò đạo tạo của HAGL là nhân tố chính giúp đội bóng của HLV Trần Minh Chiến chơi ấn tượng ở giải hạng nhất và đã có lúc đến rất gần với cơ hội được thăng hạng lên chơi V-League. Được đánh giá cao với lối chơi tốc độ, kỹ thuật, Lê Minh Bình chính là chân sút "bén" nhất của CLB Bà Rịa - Vũng Tàu khi ghi 5 bàn thắng ở giải hạng nhất.Thật ra, nếu có ở lại và được HAGL đăng ký thi đấu, Minh Bình cũng sẽ có rất ít cơ hội được ra sân. Công Phượng vừa trở lại, Văn Toàn vốn đã chơi rất ổn định trên hàng công trong thời gian gần đây. HAGL vừa chiêu mộ ngoại binh đến từ Brazil là Brandao Santos và bên cạnh đó còn có thêm tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương. Về đẳng cấp cũng như kinh nghiệm thi đấu, Lê Minh Bình đương nhiên chưa thể so sánh với những cái tên kể trên. Chính vì vậy, tiền đạo sinh năm 1999 sẽ rất khó để chen chân vào đội hình của HLV Kiatisak vào lúc này.

Có nhiều thông tin cho rằng Lê Minh Bình sẽ khoác áo CLB Công an Nhân dân, nơi vốn có rất nhiều cầu thủ thuộc lò đào tạo của HAGL đang thi đấu theo dạng cho mượn. CLB Công an Nhân dân vừa được thăng lên chơi ở hạng nhất khi nhận vé vớt vì CLB Gia Định xin rút lui. Khi thi đấu ở một môi trường có chất lượng chuyên môn không cao thì việc Minh Bình không đạt được phong độ tốt nhất trong năm 2021 là điều dễ rất xảy ra.Như vậy, HLV Park Hang-seo lại có lý do để lo lắng về trường hợp của Minh Bình. Bởi tiền đạo của HAGL là cầu thủ lọt vào mắt xanh vị HLV người Hàn Quốc và luôn được gọi lên tập trung đội tuyển. Ở những lần hội quân cùng U.22 Việt Nam, Minh Bình luôn thể hiện rất tốt khi ghi bàn một cách đều đặn trong các trận đấu tập. Anh còn được đặt kỳ vọng lớn sẽ dẫn dắt hàng công của U.22 Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV ở SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà.