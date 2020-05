Thắng Long An nhưng Sài Gòn FC vẫn để lại nhiều nỗi lo

Trước một đối thủ đến từ giải hạng nhất thoạt nhìn kết quả 2-0 không có gì là bất ngờ vì dàn cầu thủ Sài Gòn FC vẫn được đánh giá đồng đều và kinh nghiệm hơn, nhất là 2 bàn thắng đều xảy đến ngay trong hiệp 1 từ chấm 11m do Nguyễn Văn Ngọ sút và 1 bàn do hậu vệ Long An phản lưới nhà sau tình huống giải vây từ quả phạt góc.

Nhưng kỳ thực có xem trận đấu mới thấy đây là một chiến thắng vô cùng khó nhọc của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành khi 1 đội bóng nổi tiếng chơi ban bật ngắn, thiên về kiểm soát bóng như Sài Gòn FC lại để cho Long An phối hợp cầm bóng nhiều hơn, khống chế thế trận trong phần lớn thời gian. Nếu may mắn thì chính Long An có thể cầm chân hệt như trận hòa 1-1 năm ngày trước đó, thậm chí có thể giành chiến thắng trước đại diện V-League. Bởi sau 2 bàn thắng “nhanh như chớp” đúng như ý đồ chơi nhanh, giải quyết gọn của Sài Gòn FC như từng thắng Đà Nẵng ở vòng 2 V-League thì có cảm giác đội bóng TP.HCM không còn giữ được sự liền lạc sau đó, phối hợp có phần chệnh choạc và chưa thể hiện được độ sắc sảo ổn định trong lối chơi của chính mình.

Pha tranh bóng giữa Sài Gòn FC và Long An trên sân Long An chiều nay Minh Long

Sài Gòn FC (phải) thắng chật vật trước Long An Minh Long

Điều này một phần do Sài Gòn FC thi đấu mà không có ngoại binh, một chỗ dựa rất quan trọng tạo nên kết dính trong lối chơi của họ. Bởi đây là thử nghiệm cho Cúp quốc gia, giải đấu không thể đưa ngoại binh vào sân. Vì thế HLV Vũ Tiến Thành buộc lòng phải đẩy 2 tiền vệ lên đá mũi nhọn. Nếu trận trước là Đình Bảo, một cầu thủ thường đá biên nhanh nhưng thấp người đẩy lên cao thì chiều nay cặp mũi nhọn là Vũ Tín và Hữu Sơn. Chân sút Vũ Tín đã từng được thử nghiệm đá tiền đạo vài lần và dấu ấn lớn nhất là trong đội U.21 Hà Nội ở VCK giải U.21 quốc gia năm rồi.

Nhưng với trận chiến mới ở đấu trường Cúp sắp tới thì khả năng xoay trở, di chuyển lôi kéo của Tín vẫn chưa thể là điểm tựa hữu hiệu cho đồng đội, nhất là tuyến sau băng lên kết thúc. Còn Hữu Sơn cũng ở vai trò không phải sở trường nên chơi còn khá lóng ngóng. Các giải pháp sau đó khi đưa tiền vệ nhiều kinh nghiệm Ngọc Duy vào sân đá hộ công ở nửa cuối hiệp 2 cũng không thể giúp cho lối đá của Sài Gòn FC bật lên.

Nguyễn Vũ Tín (8) chơi ở vai trò mũi nhọn

Chính điều này đặt ra cho Sài Gòn FC nhiều thách thức, cần phải có những điều chỉnh sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp hơn. Một hàng tiền vệ mạnh, một thế thủ chơi tương đối an toàn nhưng hàng tiền đạo đá như “chấp người” thì rất khó cho Sài Gòn FC tạo được sức mạnh và sự lấn lướt trước đội bóng hạng nhất đầy tham vọng Bà Rịa Vũng Tàu ở trận mở đầu Cúp quốc gia vào ngày 24.5 tới trên sân Bà Rịa. 10 ngày còn lại liệu sẽ giúp Sài Gòn FC cải thiện tình hình?