* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN Myanmar không có nhân tố gây đột biến Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đến dự khán trận mở màn của bảng A cách đây ít ngày và tỷ số thắng đậm 7-0 của Hàn Quốc trước Myanmar cũng tạo cho các cô gái ít nhiều an tâm. Xét về lý thuyết, nếu hòa Myanmar và trận đấu cuối cùng vào ngày 9.2 có kết quả tốt trước Hàn Quốc (tệ nhất là thua dưới 6 bàn) thì thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn đi tiếp vào vòng play-off. Tuy nhiên, ông Chung và các cầu thủ không hướng đến việc chỉ kiếm 1 điểm mà quyết thắng. Đội nữ Myanmar chuẩn bị rất chu đáo cho vòng loại Olympic khi tổ chức 2 trận giao hữu lượt đi và về với đội nữ Thái Lan ngay trước khi sang Hàn Quốc. Điều này chứng tỏ họ cũng khát khao đến với đấu trường lớn nhất thế giới như bất kỳ đội nữ nào khác của hai bảng A và B tham dự vòng loại. So với thời kỳ thua Việt Nam 0-4 (Phạm Hải Yến ghi 2 bàn, Nguyễn Thị Tuyết Dung và Thái Thị Thảo cùng 1 bàn) ở giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á vào tháng 8.2019, Myanmar đã có một số thay đổi ở hàng tiền vệ. Thế nhưng nhìn vào những gì họ thể hiện ở trận thua Hàn Quốc, có thể thấy đội bóng này vẫn chưa đủ khả năng gây sốc. Dĩ nhiên Hàn Quốc quá mạnh nhưng lối chơi của Myanmar vẫn khá “cũ kỹ”, không có nhân tố gây đột biến. Tuy nhiên đội tuyển nữ Việt Nam vẫn không chủ quan và tư tưởng tôn trọng tuyệt đối đối thủ được HLV Mai Đức Chung quán triệt sâu sắc đến toàn đội. Ông Chung nhận xét: “Bóng đá nữ Việt Nam và Myanmar đã quá quen thuộc với nhau bởi chạm trán rất nhiều lần trên bình diện giải Đông Nam Á lẫn SEA Games . Họ nắm được sở trường sở đoản của ta và ngược lại, ta cũng biết kỹ về họ. Chúng tôi không chỉ ra tận sân Jeju xem Myanmar thi đấu mà còn phân tích băng hình một số trận đấu trước đây của họ. Lối đá của đội bóng này không có gì quá đặc sắc nhưng họ có sức khỏe . Nếu Việt Nam thiệt thòi vì không có trung vệ Chương Thị Kiều do đang bị chấn thương đầu gối (sắp phẫu thuật tại Việt Nam) thì Myanmar cũng không có sự đóng góp của hậu vệ mang áo số 2 Phyo Ei Yadanar - một cầu thủ giàu kinh nghiệm. Về đội hình ra sân, tôi và ban huấn luyện đã bàn bạc và cùng thống nhất sẽ có một số sự điều chỉnh, nhằm gây bất ngờ cho đối phương”. Sử dụng cầu thủ 19 tuổi từ đầu Ông Chung chưa tiết lộ nhưng trong các buổi tập chiến thuật gần đây, đội hình chính đã gần như lộ diện. Đáng chú ý nhất là tiền đạo sinh năm 2001 Ngân Thị Vạn Sự sẽ được tung vào sân ngay từ đầu và quán xuyến vị trí tiền vệ biên phải - đối xứng với cánh trái do đàn chị Tuyết Dung đảm trách. Năm 2019, trong màu áo đội U.19 Việt Nam, Vạn Sự đã ghi bàn vào lưới U.19 Iran tại vòng loại giải U.19 châu Á và tại vòng chung kết, cô lại ghi 1 bàn giúp Việt Nam thắng Thái Lan 2-0. Tiền vệ phải Nguyễn Thị Bích Thùy sẽ được đẩy lùi xuống, chơi ở vai trò hậu vệ biên. Hoàng Thị Loan sẽ chơi ở vị trí mà Chương Thị Kiều để lại. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh đang đạt phong độ rất tốt. Nếu vẫn chơi xuất sắc như tại SEA Games 30 thì không chân sút nào của Myanmar có thể làm khó được cô, kể cả như phát ngôn của tiền đạo Yee Yee Oo: “Chúng tôi thua Hàn Quốc nhưng vẫn cố gắng lấy 3 điểm từ Việt Nam”. Tuyết Dung tự tin nói: “Myanmar thiên về thể lực nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực và hết sức tập trung để giành chiến thắng”. Tiền đạo Hải Yến cũng bày tỏ: “Chúng tôi sẽ chọc thủng lưới đối phương và đánh bại họ”. Hôm qua, đội Việt Nam đã được tập buổi duy nhất làm quen sân Jeju trong giá lạnh. Các cô gái sẽ có vị khán giả đặc biệt là HLV Park Hang-seo trong trận quyết chiến vào chiều nay. Có thể xem trực tiếp trận đấu trên Thanh Niên Online Người hâm mộ Việt Namsẽ không được xem tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội nữ Việt Namvà Myanmar vào chiều nay trên bất kỳ kênh sóng nào tại Việt Nam, vì không có đơn vị truyền hình hay truyền thông trong nước mua bản quyền phát sóng vòng loại Olympic bảng A trên lãnh thổ Việt Nam. KFATV - kênh YouTube chính thức của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc đang tạm khóa đường truyền dẫn và sẽ mở vào thời điểm diễn ra trận đấu. BáoThanh Niêndự kiến sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này trên thethao.thanhnien.vn. Huỳnh Như và Chương Thị Kiều được Forbes bầu chọn Chương Thị Kiều nén đau để tiếp tục thi đấu Ảnh: Đức Trí Tạp chí Forbes Việt Namđã bầu chọn 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Namnăm 2020. Trong đó thể thao có 5 lựa chọn, gồm 2 cầu thủ Huỳnh Như, Chương Thị Kiều của đội tuyển bóng đá nữ; cầu thủ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển nam; kình ngư Nguyễn Huy Hoàng của đội bơi và đội Team Flash của môn thể thao điện tử. Đại diện tạp chí Forbes cho biết: “Huỳnh Như và Chương Thị Kiều đã có đóng góp không nhỏ cho đội nữ Việt Namở nhiều giải đấu quan trọng. Với Chương Thị Kiều, tinh thần thi đấu lăn xả của cô gái sinh năm 1996 mà hình ảnh đọng lại rõ nét nhất là ở trận chung kết SEA Games 30, mặc dù đau đớn vì vết xước lớn ở đùi nhưng vẫn thi đấu quên mình, rất đáng trân trọng. Từ một vùng quê, cô gái người Khmer đã có sự phấn đấu không ngừng nghỉ để có thể thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia…”. N.D