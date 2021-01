Thành công bước đầu của ngoại binh ‘cũ’ và chuyện ‘túng quá hóa liều’ của các CLB

Phổ biến nhất là xu hướng dùng lại ‘người cũ’ của các đội bóng khác từng dự V-League 2020 (chiếm khoảng 50%). Bên cạnh đó, một số CLB còn đang sử dụng các ngoại binh đã từng chơi bóng ở Việt Nam từ các mùa giải trước.

Ở vòng đấu mở màn của V-League 2021, những ngoại binh tỏa sáng nhất đều là những cầu thủ như vậy. Tiền vệ Gramoz Kurtaj - người lập cú đúp nhấn chìm đương kim á quân Hà Nội trên sân Thiên Trường từng khoác áo SHB.Đà Nẵng ở mùa giải 2017 (ghi 2 bàn) và Thanh Hóa ở mùa giải 2019 (ghi 6 bàn). Còn tiền đạo Eydison - người lập cú đúp giúp Than Quảng Ninh lội ngược dòng thành công và giành thắng lợi trước chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng khoác áo SHB.Đà Nẵng, Long An và gần đây nhất là chính Than Quảng Ninh ở mùa giải 2018 (ghi tới 15 bàn).