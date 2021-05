Thất vọng Quảng Nam và Phố Hiến

Khánh Hòa đã không thể gia tăng khoảng cách khi để Long An (áo đỏ) cầm chân Dương Thu Niềm vui lên hạng ba của Phù Đổng Minh Hoàng Các kết quả khác chiều nay: Long An hòa Khánh Hòa 0-0 trong 1 trận mà lão tướng Anh Đức vào hiệp 2 nhưng không ghi bàn, Phù Đổng- An Giang 3-0, Đăk Lăk- Phú Thọ 1-2. Xếp hạng giải hạng Nhất sau 6 lượt: 1/ Khánh Hòa: 14 điểm, 2/ Bà Rịa-Vũng Tàu: 13 điểm, 3/ Phù Đổng: 11 điểm, 4/ Đăk Lăk: 9 điểm, 5/ Long An: 9 điểm, 6/ Công an Nhân Dân: 9 điểm, 7/ Huế: 8 điểm, 8/ Quảng Nam: 5 điểm, 9/ Phú Thọ: 5 điểm, 10/ Cần Thơ: 4 điểm, 11/ Bình Phước: 3 điểm, 12/ Phố Hiến: 2 điểm, 13/ An Giang: 1 điểm