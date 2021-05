Thầy Park liệu có ưu ái quân của thầy Park?

Có

9 cầu thủ Hà Nội lên tuyển đợt này gồm: thủ môn Tấn Trường, các hậu vệ: Duy Mạnh, Đình Trọng, Thành Chung, Việt Anh, Văn Kiên, Văn Xuân, tiền vệ: Đức Huy, Quang Hải .Trong số này có những cái tên không thực sự thuyết phục về mặt chuyên môn nếu nhìn vào màn trình diễn trong giai đoạn vừa qua ở V-League 2021.

Đầu tiên phải kể đến Đình Trọng. Trung vệ sinh năm 1997 này vẫn chưa hoàn toàn bình phục 100% sau chấn thương. Ở mùa giải năm nay, Đình Trọng mới chỉ ra sân 5 trận trong màu áo Hà Nội (3 trận đá chính, 2 trận vào sân thay người) với thời gian là 279 phút. Phong độ của Đình Trọng chưa thể nói là tốt và còn kém xa so với thời kỳ đỉnh cao của anh. Tuy nhiên có thể hiểu được quyết định gọi Đình Trọng của HLV Park Hang-seo bởi còn 1 tháng nữa để Trọng ‘ỉn’ hồi phục và tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất. Kể từ khi sang cầm quân ở dải đất hình chữ S, thầy Park luôn kiên nhẫn với Đình Trọng bởi anh là mẫu trung vệ mà ông rất ưa thích.

Đình Trọng (trái) dù thi đấu chưa nhiều vẫn được gọi lên tuyển Minh Tú

Trường hợp tiếp theo là Đức Huy. Phong độ của tiền vệ này ở mùa giải năm nay là không được tốt. Ngay cả khi Hùng Dũng bị chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu thì Đức Huy cũng không thường xuyên được đá chính ở Hà Nội mà nhiều khi còn phải nhường lại cho lão tướng đã 37 tuổi Tấn Tài. Tuy nhiên Đức Huy là mẫu cầu thủ đa năng có thể chơi được ở nhiều vị trí và cũng từng gắn bó với thầy Park qua nhiều giải đấu. Vì vậy có thể hiểu được việc chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục đặt niềm tin ở cậu học trò này.

Đức Huy (thứ 2 từ trái) phong độ chưa tốt nhưng thầy Park vẫn gọi Minh Tú

Không

Tuy nhiên những trường hợp còn lại của Hà Nội được triệu tập đều xứng đáng. Duy Mạnh và Quang Hải vẫn chứng tỏ được những phẩm chất của mình ở V-League 2021. Thành Chung, Việt Anh tuy khó cạnh tranh suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam nhưng sẽ là những cầu thủ dự bị đáng tin cậy cho bộ ba Tiến Dũng-Ngọc Hải-Duy Mạnh. Trong khi Văn Kiên và tân binh Văn Xuân đủ khả năng để cạnh tranh ở hai bên cánh của đội tuyển Việt Nam để thế chỗ Văn Hậu và Trọng Hoàng. Còn trong khung gỗ Tấn Trường vẫn là sự lựa chọn đáng tin cậy trong số những người gác đền đang thi đấu ở V-League.

Việt Anh vẫn là siêu dự bị cần thiết cho tuyển Việt Nam Minh Tú

Thậm chí những người cho rằng HLV Park Hang-seo không ưu ái ‘quân’ Hà Nội có lý do để chứng minh cho quan điểm của mình thông qua việc thầy Park ‘bỏ rơi’ tiền đạo Văn Quyết. Trên thực tế, phong độ của Văn Quyết ở mùa giải năm nay không được tốt. Anh mới chỉ ghi được duy nhất 1 bàn tại V-League 2021, kém xa so với các đàn em như Đức Chinh, Văn Toàn, Văn Đức, Công Phượng hay Tiến Linh. HLV Park Hang-seo cần những tiền đạo trẻ trung, thích ứng được với lối chơi của đội tuyển Việt Nam hơn. Và đó là lý do mà nhà cầm quân người Hàn Quốc loại Văn Quyết, cho dù anh vẫn đang là đội trưởng và là biểu tượng của CLB Hà Nội.

Văn Quyết bị 'bỏ rơi' vì phong độ kém Minh Tú