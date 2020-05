Thể thức thi đấu của V-League gần giống với cách đây 24 năm

Kể từ khi bóng đá Việt Nam chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp (năm 2000), thông thường theo điều lệ giải, số lượng các đội bóng ở V-League phải xuống hạng là từ 1,5 - 2 đội. Nhưng tại hội nghị ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam lần thứ 6 khóa VIII, VFF đã quyết định cắt giảm số lượng đội xuống hạng ở mùa giải năm nay từ 1,5 suất xuống còn 1 suất. Đây mới chỉ là mùa giải thứ 4 mà giải đấu hạng cao nhất của Việt Nam chỉ có duy nhất 1 đội xuống hạng.

Mùa giải đầu tiên là V-League 2013. Năm đó, chỉ có 12 đội bóng tham dự giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam là: Hà Nội T&T, Sài Gòn Xuân Thành, Hải Phòng, Thanh Hóa, V.Ninh Bình, SLNA, SHB.Đà Nẵng, Đồng Tâm Long An, HAGL, K.Kiên Giang, Đồng Nai và Bình Dương. Và theo điều lệ chỉ có duy nhất 1 đội xuống hạng. Sau khi Sài Gòn Xuân Thành quyết định giải tán đội bóng, đội bóng này được xử luôn là đội bóng xuống hạng ở mùa giải năm đó.

Hai năm sau, lần thứ hai V-League chỉ có 1 đội xuống hạng. Trong số 14 đội bóng tham dự V-League 2015 (Bình Dương, Hà Nội T&T, Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Khánh Hòa, Hải Phòng, SLNA, Quảng Nam, SHB.Đà Nẵng, Đồng Tâm Long An, Cần Thơ, Đồng Tháp, HAGL, Đồng Nai), cuối cùng Đồng Nai đứng đội sổ sau 26 vòng đấu với vẻn vẹn 21 điểm và phải xuống chơi ở giải hạng Nhất 2016.

Lần gần đây nhất giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam chứng kiến chỉ 1 đội xuống hạng là mùa giải 2017. Ở giải đấu diễn ra cách đây 3 năm, cựu vương Đồng Tâm Long An thi đấu chệch choạc ngay từ vạch xuất phát để rồi cuối cùng cán đích ở vị trí thứ 14/14, xếp sau các đội: Quảng Nam, Thanh Hóa, Hà Nội, Than Quảng Ninh, Sài Gòn, Khánh Hòa, Hải Phòng, SLNA, SHB.Đà Nẵng, HAGL, Bình Dương, TPHCM và Cần Thơ. Kết quả kém cỏi này khiến đội bóng chủ sân Tân An phải nhận tấm vé duy nhất xuống chơi ở giải hạng Nhất 2018.

V-League 2020 đá theo thể thức mới vẫn sẽ thu hút Minh Hoàng

2020 cũng là mùa giải đầu tiên mà V-League chỉ thi đấu vòng tròn một lượt. Sau đó chia hai nhóm đá vòng tròn một lượt nữa để tìm ra suất xuống hạng.

Trước đó, mùa giải vô địch quốc gia có thể thức gần giống nhất với V-League 2020 là mùa giải 1996. Ở mùa giải đó, 12 đội bóng thi đấu vòng tròn hai lượt. Sau đó 6 đội đầu bảng vào tranh xếp hạng chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 3 đội thi đấu vòng tròn hai lượt để chọn ra 2 đội nhất nhóm vào tranh chung kết, 2 đội nhì nhóm tranh hạng ba. Còn ở giải năm nay 8 đội đầu vào tranh xếp hạng đá vòng tròn và khác là không chia bảng. Dĩ nhiên sẽ không có trận chung kết như Đồng Tháp thắng Công an TP.HCM 3-1 của 24 năm trước.