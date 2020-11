Thông báo số 1 khởi tranh giải bóng đá U.21 quốc gia năm 2020

4 bảng thi đấu vòng loại U.21 như sau: Bảng A do Viettel đăng cai gồm Viettel, Hà Nội, Nam Định và Luxury Hạ Long. Bảng B do Kon Tum đăng cai có Phố Hiến, Đà Nẵng , Khánh Hòa và Đăk Lăk. Bảng C do Gia Lai đăng cai có HAGL, SLNA, Công an Nhân dân và Tây Ninh. Bảng D do Bến Tre đăng cai có Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Long An.