Trần Thanh Nhạc: Từ thủ môn Huy chương bạc SEA Games đến “Lão nông” thu.. bạc tỉ

Nhận thưởng 5 triệu mà nước mắt lưng tròng

Những năm đầu thập niên 1980, bóng đá trẻ chưa được quan tâm như bây giờ dù là tại thành thị, huống chi ở vùng đất cấp huyện xa xôi. Chỉ cần một góc nhỏ sân trường đã là sân bóng thú vị cho bọn trẻ, hoặc ở mãnh ruộng sau khi thu hoạch sẽ trở thành sân bóng lý tưởng vào ngày nghỉ để nhóm trẻ chơi bóng đá. Thời điểm này trên sân bóng, Thanh Nhạc (sinh năm 1971) là cầu thủ trẻ nhất của vùng đất “Hồng Ngự mang tên em”. Bởi Thanh Nhạc khá cao ráo, nhanh nhẹn được các bạn, đàn anh xem là vị trí quan trọng nhất của đội bóng “nhí” ở đây.

Đội bóng tuy không có người hướng dẫn, huấn luyện, mà gần 20 bạn nhỏ luôn “hò hẹn” để có dịp ra sân dù với đôi chân đất, áo quần “lộn xộn”. Thế mà vì đam mê các cầu thủ nhí này hầu như chiều nào cũng hợp thành nhóm để luyện tập, thi đấu.

Vào thời điểm Hè năm 1983, huyện Hồng Ngự có 30 bạn nhỏ lứa tuổi 12- 14 được ngành TDTT tỉnh Đồng Tháp gọi về Cao Lãnh để “thi tuyển”. Khá bất ngờ, duy nhất chỉ có cái tên Trần Thanh Nhạc của Hồng Ngự được tuyển chọn vào Khóa Bóng đá Năng khiếu của tỉnh này.

Thủ môn Thanh Nhạc cùng các đồng đội trong tuyển Đồng Tháp Dương Thu

Mới 12 tuổi, đoạn đường dài hơn 60km từ Hồng Ngự đến Cao Lãnh, phương tiện giao thông lúc bấy giờ thật khó khăn, chứ đâu được như ngày hôm nay. Phần thì xa nhà có những lúc tự nãn, nhưng rồi Thanh Nhạc tự nhủ với lòng “Bóng đá là niềm say mê của mình nên không thể bỏ cuộc”.

Qua 6 năm tập luyện, các giải bóng đá trẻ cấp khu vực ĐBSCL, đội Đồng Tháp đã trình làng gương mặt trẻ cao gần 1m80. Đến đầu năm 1990, Thanh Nhạc được huyện Hồng Ngự “mượn” về thi đấu Giải Bóng đá vô địch tỉnh và đội bóng huyện nhà giành ngôi vô địch. Cũng trong năm này, đội Hồng Ngự đăng ký tham dự Giải Bóng đá hạng B toàn quốc (tương đương Giải hạng Nhì QG hiện nay). Trong chiến tích của đội bóng cấp huyện, chiến công lớn chính là thủ thành Trần Thanh Nhạc, anh đã góp phần lớn vào chiếc vé thăng hạng A2 toàn quốc (Giải hạng Nhất QG hiện nay). Nhưng không có kinh phí, đội Hồng Ngự lại rút tên.

Ngay sau đó, Thanh Nhạc có tên trong danh sách đội tuyển tỉnh thi đấu Giải đội mạnh quốc gia (V-League hiện nay),… Tại mùa giải năm 1993- 1994, anh nhận giải thưởng “Thủ môn trẻ xuất sắc” với giá trị 5 triệu đồng.

Thanh Nhạc (thứ 2 từ trái) trong trận kỷ niệm 20 năm chung kết VĐQG sân Cao Lãnh với Công An TP.HCM Dương Thu

Khi nhận tin mình đạt giải, Thanh Nhạc kể lại với nước mắt lưng tròng: “Ở trận cuối của giải tôi bị chấn thương và sau đó đã về nhà. Hay tin mình đạt giải thật bất ngờ và không tin được. Rồi khi nhận số tiền thưởng, tôi mang 5 triệu đồng ấy đến gặp chú Sáu Thành (ông Phạm Ngọc Thành, lúc đó là Giám đốc Sở TDTT tỉnh Đồng Tháp) để trả lại chú. Bởi lúc đó gia đình hiện gặp khó khăn, tôi đã mượn tiền của chú nhằm giúp đở cho gia đình và chú đã gửi tặng lại tôi số tiền ấy, thật xúc động và ghi ơn chú nhiều lắm”.

HC bạc không được thưởng?

Năm sau, anh được gọi vào đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 18- 1995 tại Thái Lan dưới sự dẫn dắt của cố HLV Karl Heinz Weigang. Trong trận tập huấn với đội TP HCM trước khi giải diễn ra, không may- Thanh Nhạc lại chấn thương ở cổ chân phải, nhưng vẫn cùng với 3 cầu thủ khác của Đồng Tháp: Trần Công Minh, Trịnh Tấn Thành, Huỳnh Quốc Cường lên đường đi Thái Lan. Tại Chiangmai, qua tập luyện Thanh Nhạc lại tái phát chấn thương và cũng nhờ mối quan hệ của HLV Weigang, anh được đưa đến bác sĩ chuyên khoa điều trị và băng bó kỹ để ra sân.

Thanh Nhạc (bìa trái) cùng 3 đồng đội Công Minh, Tấn Thành, Quốc Cường đoạt HC bạc SEA Games 1995 Tư liệu

Thanh Nhạc (thứ 5 từ trái sang hàng đứng) cùng tuyển Việt Nam á quân SEA Games 1995 Tư liệu

Có một chi tiết đến giờ Thanh Nhạc nhắc lại vẫn rất buồn. Sau chuyến thi đấu tại SEA Games 1995 về, trong khi Công Minh, Tấn Thành, Quốc Cường được cấp 1 lô đất, gọi là phần thưởng với chiếc Huy chương bạc (HCB). Nhưng không hiểu sau, Thanh Nhạc lại không có tên nhận đất nhà. Anh buồn rầu nói “ Tôi không biết do bị sót tên hay vì lý do gì mà tôi lại không được cấp đất. Ban đầu tôi nghĩ chắc do mình là thủ môn dự bị trong khi 3 đồng đội được thi đấu nên có thưởng còn tôi lại không. Nếu đúng vậy thì quả là bất công. Vì HC bạc thì đều là thành tích chung chứ nào của riêng người được vào sân thi đấu còn dự bị lại chẳng được đoái hoài. Nhưng tôi có hỏi lại thì hình như không phải vậy. Sau đó cũng chẳng ai trả lời tôi vì sao. Đến giờ đó vẫn là dấu hỏi to tướng mà tôi cũng chưa tìm ra lời giải”

Năm 1996, đội Đồng Tháp thi đấu Cúp C1 Châu Á ở trận lượt về, đã có những dư luận xã hội xấu về thủ thành đội bóng nhà thất bại trước đối thủ đến từ Myanmar. Nhưng đâu ai biết Thanh Nhạc trước đó xin không ra sân vì đang trong tình trạng chấn thương, còn thủ môn dự bị Võ Minh Tâm còn quá trẻ, tâm lý chưa vững vàng không dám ra trận. Thế là anh buộc phải xỏ găng và kết quả đội phải nhận những bàn thua gây nhiều tranh cãi. Mũi dùi lập tức hướng về anh với những lời lẽ quy kết nặng nề.

Thanh Nhạc trong đội hình cựu tuyển thủ Đồng Tháp Dương Thu

Thanh Nhạc đóng góp giúp cựu cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn Dương Thu

Sau cú sốc đó, Thanh Nhạc cảm thấy đời bóng đá quá bạc, thắng thì được tung hô nhưng lỡ có chuyện gì xảy đến thì y như rằng hứng búa rìu dư luận bất kể lời giải thích ra sao. Không cam chịu dấn thân trong tâm lý lúc nào cũng bị chỉ trích, Thanh Nhạc quyết định chia tay bóng đá, chuyển sang thi đấu quần vợt. Thấy vậy, lãnh đạo sân tennis Hồng Ngự mời anh vào làm quản lý sân, nhằm giúp anh có nguồn thu nhập thêm cho gia đình.

Thanh Nhạc được giải tennis Tuyết Sương

Đến đầu năm 2001, HLV Phạm Anh Tuấn gọi Thanh Nhạc trở lại sân cỏ dù bước sang tuổi 30. “Tôi đã đồng ý trở lại đội tuyển Đồng Tháp,… đến năm 2004, kinh tế gia đình khó khăn, tôi đề nghị ứng 1 năm lương (5 triệu đồng/tháng) nhằm để cất nhà cho vợ con ở và an tâm thi đấu”. Sau khi hết hợp đồng, Thanh Nhạc được HLV Lương Trung Minh gọi về thi đấu cho đội Đá Mỹ Nghệ (TP.HCM). Nhưng đến hết mùa giải thứ hai (2006), Thanh Nhạc lại chấn thương và chính thức giã từ sân cỏ.

" Lão nông" Thanh Nhạc Dương Thu

Những năm qua, anh về quê nhà phụ vợ lo việc buôn bán và nuôi hai đứa con trai ăn học. Thời gian rãnh thì Thanh Nhạc ra sân thi đấu quần vợt và trở thành cây vợt mạnh của TX Hồng Ngự (Hồng Ngự lên thị xã vào năm 2018) với nhiều lần bước lên bục nhận cúp vô địch. Không lâu, Thanh Nhạc đã “tậu” được 10 công đất (10.000m2), trong đó, có 3 công hiện đang trồng bưởi được gần 2 năm, còn dưới ao nuôi cá. Nếu không có gì thay đổi thì Lão nông này có thể thu hoạch bạc tỉ.