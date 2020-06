18 giờ 15 trực tiếp bán kết U.19 quốc gia 2020: CAND có gây bất ngờ trước PVF?

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Nhiều người không theo dõi Công an Nhân dân đá ở vòng loại dễ nghĩ là tân binh thì cơ hội đi xa của đội bóng này sẽ không cao. Nhưng kỳ thực mùa này Công an Nhân dân thực sự là 1 thế lực. Ở vòng loại bảng tranh tại Hàm Rồng họ không hề lép vế trước chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai 1 khi hòa 1 và thua 1 trước đám trẻ của bầu Đức.

Trong cả 2 trận đó, các học trò của HLV Phạm Quang Thành đều khiến cho đội bóng của HLV Graechen Guilliam vô cùng vất vả, toát mồ hôi mới có điểm. Nhìn xa hơn mùa này Công an Nhân dân đang được đầu tư tốt khi 2/3 lực lượng chính là các cầu thủ U.19 sẽ tập trung tranh suất lên hạng ở giải hạng nhì sắp tới. Do vậy không thể xem thường Công an Nhân dân khi họ đá rất chững chạc, gắn kết và luôn triển khai bóng với tốc độ nhanh. Không phải ngẫu nhiên mà HLV trưởng tuyển U.19 Việt Nam Philippie Troussier gọi đến 4 cầu thủ Công an Nhân dân lên tuyển. Đó là thủ môn Hoàng Trung Phong, trung vệ Trần Quang Thịnh, hậu vệ Giáp Tuấn Dương, tiền vệ Hà Văn Phương.

Đỗ Duy Nam (23) thủ lĩnh giữa sân của Công an Nhân dân

Chính lối đá chặt và phản công nhanh, đồng thời là việc tận dụng tốt tình huống cố định của Công an Nhân dân từng giúp họ vượt qua Becamex Bình Dương ở vòng bảng. Bàn thắng duy nhất trong trận này từ cú đá phạt trực tiếp của Nguyễn Chính Đăng đưa bóng cuốn vào khuôn thành thủ môn Văn Bin của Bình Dương. Hoặc cách mà Hà Văn Phương mơ tỉ số vào lưới Sông Lam Nghệ An cũng rất ấn tượng. Hàng thủ cao to, chịu đeo bám của Công an Nhân dân chắc chắn sẽ biết cách làm “chùn chân” hàng công của PVF. Có một chút tiếc nuối khi tiền đạo Trần Ngọc Khánh của Công an Nhân dân bị 2 thẻ vàng sẽ vắng mặt ở trận bán kết hấp dẫn này.

Đối đầu với 1 đội có cách chơi khoa học như vậy rõ ràng không dễ dàng cho chủ nhà, nhất là khi PVF dù đội hình có chiều sâu nhưng thường tận dụng cơ hội chưa tốt. Trong cả 3 trận vòng bảng nếu chơi đúng sức và các chân sút đừng phung phí cơ hội thì trận nào PVF cũng có ít nhất từ 2-3 bàn. Một phần PVF sau khi loại cả ĐKVĐ Hà Nội lẫn Viettel khỏi vòng chung kết nên cũng được kỳ vọng nhiều, phần khác đá sân nhà vẫn không tránh khỏi chút áp lực tâm lý nên cầu thủ của HLV Mauro Jeromino vẫn còn chút lăn tăn.

Lý Trung Hiếu (20) của PVF chơi rất nổi bật ở cánh phải

Chỉ cần siết lại yếu tố này thì hàng tấn công của PVF với những cái tên Võ Nguyên Hoàng, Huỳnh Công Đến, Đỗ Tấn Thành, Lý Trung Hiếu sẽ biết cách phá lưới đối thủ một cách nhịp nhàng, chính xác hơn. Vấn đề còn lại của PVF chính là phân phối sức cho tốt vì có cảm giác ở hiệp 2 trận hòa Hoàng Anh Gia Lai 1 0-0 và thắng An Giang 2-1 ở vòng bảng, lối chơi của PVF thường ít có sự bén nhạy như hiệp đầu. Thậm chí hàng thủ rất dễ lúng túng khi đối mặt với các pha xuyên phá nhanh, tốc độ của đối phương.

Vai trò của đội trưởng Trần Hoàng Phúc chỉ huy là quan trọng, nhưng các vệ tinh như Trịnh Quang Trường, Nguyễn Duy Triết, Huỳnh Minh Đoàn, Đào Văn Chưởng, Nguyễn Đức Phú hay Trịnh Văn Chung cần phải giữ cư ly tốt hơn. Nếu PVF có bàn thắng sớm thì rất có thể họ sẽ chủ động lối đá và giành chiến thắng. Nhưng nếu Công an Nhân dân chơi tốt trong hiệp đầu thì rất có thể trận này cũng dễ bị đẩy vào loạt đá 11m.

Trọng tài chính Lê Vũ Linh (Vĩnh Long) dự kiến sẽ điều hành trận đấu này. Trực tiếp trên VTV 6, HTV thể thao , VTC 4, SCTV 15, Next Sport và Truyền hình báo Thanh Niên.