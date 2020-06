Trực tiếp VCK U.19: Hoàng Anh Gia Lai 1 sẽ không dễ chơi trước An Giang

Nếu trận PVF (4 điểm) gặp TP.HCM (0 điểm) không nhiều ý nghĩa vì đội bóng trẻ thành phố mang tên Bác đã sớm bị loại sau 2 trận thua nên trận này với thầy trò HLV Hà Vương Ngầu Nại chỉ là sự rèn giũa thêm về chuyên môn, tích lũy thêm trận mạc. Nhưng không vì thế mà Trung Thành, Ngọc Hậu, Văn Mạnh.. cùng đồng đội lại buông xuôi. Tất cả cùng cho biết mỗi trận đấu tại sân chơi trẻ này đều là trải nghiệm rất qúy và là hành trang tốt để bước thêm vào con đường bóng đá đỉnh cao nên sẽ cùng nỗ lực và cống hiến hết mình. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Phẩm cũng cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng chơi một trận tốt trước chủ nhà để chia tay giải với ấn tượng đẹp”

Phía PVF do chỉ cần hòa là chắc chắn vào bán kết nên rất có thể sẽ có vài điều chỉnh về nhân sự cho phù hợp. Mất mát lớn nhất của PVF chính là sự sớm chia tay giải của tiền đạo Lê Văn Đô. Anh bị chấn thương nặng ở chân nên đã trở thành khán giả bất đắc dĩ. Trong trận thắng An Giang, lối chơi của PVF đã nhuần nhuyễn và sắc bén hơn ở hàng công, nhưng thế thủ thì cần phải tăng thêm sự ổn định tâm lý tránh tự mình làm khó mình, như từng để xảy ra bàn thua do Khưu Thượng Phúc ghi hay trước đó bị Hoàng Anh Gia Lai 1 gây sức ép ở cuối trận. Quan trọng là PVF có chiều sâu lực lượng nên việc họ có vào bán kết cũng rất là xứng đáng.

Trịnh Văn Chung (5) của PVF sẽ giúp đội nhà vượt qua TP.HCM chiều nay? Khả Hòa

Trận tâm điểm sẽ là Hoàng Anh Gia Lai 1 (4 điểm) và An Giang (3 điểm), đội nào thắng sẽ vào bán kết. Đội bóng phố Núi còn lợi thế khi có thêm cửa hòa sẽ đi tiếp. Trường hợp duy nhất mà 2 đội này có thể cùng vào bán kết nếu An Giang thắng Hoàng Anh Gia Lai 1 1-0, trong khi PVF phải thua TP.HCM 2 bàn cách biệt. Còn nếu An Giang hòa mà PVF thua thì đội của HLV Nguyễn Hồ Nhật Tiến cũng bị loại do bằng điểm thua đối đầu.

Thủ môn Huỳnh Trần Bảo Duy có giúp Hoàng Anh Gia Lai 1 giữ sạch lưới như 2 trận vừa qua? Khả Hòa

Đây sẽ là trận mà đương kim á quân HAGL sẽ đưa ra đội hình đầy đủ nhất với những cái tên như đội trưởng Nguyễn Thanh Khôi (vẫn được kéo về đá trung vệ), Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Nhĩ Khang, Phan Du Học, Hoàng Vĩnh Nguyên, Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Duy Tâm, Phan Nhật Thanh Long, Võ Hữu Việt Hoàng..Trong khi đó An Giang với sức mạnh thể lực vẫn sẽ cắm mũi nhọn Nguyễn Văn Vinh cùng với Hồ Sỹ Quý, Trương Văn Dư, Khưu Thượng Phúc và Phạm Quốc Việt phía sau với hy vọng sẽ gây bất ngờ từ các pha phản công nhanh. Nếu chơi áp sát và đua sức, An Giang sẽ dễ làm khó cho lối đá kỹ thuật của các cầu thủ phố Núi. Vì vậy các học trò của HLV Graechen Guiliame cần phải hết sức tỉnh táo để tránh bị “bắt bài”.

Khưu Thượng Phúc (22) của An Giang sẽ là mối đe dọa của hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai 1 Khả Hòa

Đây sẽ là trận đấu hay giữa một bên có lối đá kỹ thuật, đẹp mắt, cống hiến và 1 bên đá chặt chẽ, tranh chấp quyết liệt và phản công khá sắc sảo nhờ tận dụng sức mạnh thể lực. Do vậy đây sẽ là trận đấu không hề dễ chơi cho đám trẻ của bầu Đức. Liệu Hoàng Anh Gia Lai 1 sẽ bước tiếp vào bán kết hay sẽ có bất ngờ từ An Giang?

Truyền hình báo Thanh Niên sẽ tường thuật trực tiếp cả 2 trận đấu này từ 16 giờ chiều nay 24.6 trên các sân của trung tâm bóng đá PVF. Các bạn có thể xem cả 2 trận trên www.thanhnien.vn, facebook, fanpage và Youtube thể thao 360 do báo Thanh Niên quản lý nội dung.

