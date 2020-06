Trực tiếp VCK U.19 lúc 18 giờ 30: SLNA lấy lại danh dự trước HAGL 2?

Trước khi diễn ra lượt trận mở màn, U.19 Sông Lam Nghệ An cùng với Hoàng Anh Gia Lai 1 và PVF được xem là 3 đội bóng ứng viên nặng ký nhất tại Vòng chung kết giải U.19 lần này. Điều này căn cứ vào thực lực, bề dày và trận mạc của rất đông cầu thủ xứ Nghệ. Họ không chỉ là đội giành hạng ba ở giải năm rồi mà còn cung cấp rất nhiều cầu thủ cho tuyển U.19 Việt Nam. Ngay trước khi bóng lăn, Sông Lam Nghệ An vẫn được đánh giá cao hơn nhiều và họ càng thuận lợi hơn khi Phạm Đức Mạnh có bàn mở tỉ số từ rất sớm trước Becamex Bình Dương.

Nhưng Sông Lam lại thua do chính lỗi của mình. Đó chính là sự mất tập trung của hàng phòng ngự, sự thay người chưa hợp lý và khả năng điều chỉnh nhịp điệu cũng như xoay chuyển trận đấu của HLV Nguyễn Văn Tiến chưa linh hoạt. 2 bàn thua ngược đều do hàng thủ long ngóng, cản phá không dứt khoát và để lộ quá nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác. Chính vì vậy trận chiều nay Sông Lam sẽ đứng trước áp lực rất lớn vừa phải chấn chỉnh hàng thủ do đội trưởng Lê Văn Thành (4) và Hồ Khắc Lương (15) chỉ huy, vừa phải cũng cố lại trục giữa khi Xuân Bình (14) cần phải được ổn định tâm lý (trận trước hết hiệp 1 bị rút ra khiến Sông Lam gãy tuyến giữa) và phải đẩy mạnh tấn công khi thiếu 1 trung phong đích thực do Trần Mạnh Quỳnh (10) quen đá hộ công nhiều hơn là chơi cắm. Rất có thể Nguyễn Văn Bách hay Đinh Xuân Tiến sẽ được tung vào sớm, nhưng liệu có đủ giúp đội bóng xứ Nghệ có được bàn thắng để tạo lợi thế, từ đó lấy lại danh dự?

Đặng Quang Tú (8) của Sông Lam Nghệ An bị đeo bám chặt

Trần Mạnh Quỳnh (10) liệu có tìm được bàn thắng cho U.19 SLNA?

Trong khi đó Hoàng Anh Gia Lai 2 đang tỏ ra tự tin khi chia điểm trước Công an Nhân Dân và khi được chơi ở mặt sân chính PVF quá đẹp, chắc chắn đám trẻ của bầu Đức sẽ bung hết khả năng thi thố kỹ thuật để cống hiến nhiều pha bóng hào hứng. Chấn thương của đội trưởng Cao Hoàng Tú ở trận trước (phải rút ra sớm) khiến cho đội bóng phố Núi mất đi sức mạnh ở tuyến đầu. Vì vậy nếu Tú trở lại thì anh cùng với Lê Hữu Phước sẽ khuấy đảo cầu môn của Sông Lam Nghệ An nhiều hơn.

Vấn đề còn lại của Hoàng Anh Gia Lai 2 chính là tuyến giữa sẽ chơi như thế nào khi khả năng kiểm soát thế trận của Phạm Công Kha (27), Phạm Ngô Minh Quang (9), Nguyễn Văn Đăng (37) rất quan trọng. Nếu họ chơi tốt trước tuyến giữa SLNA như cách đội 1 đã đối phó thành công trước PVF ở trận khai mạc vào chiều qua thì Hoàng Anh Gia Lai 2 hoàn toàn có thể gây nhiều khó khăn cho đội bóng xứ Nghệ.Bởi nếu thắng cửa vào bán kết cũng sẽ rộng mở cho đám trẻ của bầu Đức.

Nguyễn Đăng Thọ (21) của Hoàng Anh Gia Lai 2 chơi khá hay ở trận đầu

Trương Vĩnh Phát (5) đột phá