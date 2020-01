Trung vệ Duy Mạnh điều khiển xe sang va chạm với xe máy SH

Chiều 20.1, mạng xã hội lan truyền hình ảnh kèm thông tin trung vệ Đỗ Duy Mạnh của tuyển thủ bóng đá Quốc gia Việt Nam điều khiển xe Mercedes lưu thông qua cầu vượt Thái Hà (Quận Đống Đa, Hà Nội) thì xảy ra va chạm nhẹ với một xe máy nhãn hiệu Honda SH do một người đàn ông điều khiển, di chuyển cùng chiều.

Sau khi xảy ra sự cố, trung vệ Duy Mạnh đã xuống dựng xe giúp người đi xe máy rồi vui vẻ lên xe để di chuyển, tránh ùn tắc giao thông.

Hình ảnh và dòng trạng thái này được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng hành động của trung vệ CLB Hà Nội và đội tuyển Việt Nam là hết sức văn minh, hình ảnh đẹp cần có sau mỗi vụ va chạm giao thông.

Để tránh tắc đường trong bối cảnh cuối năm ai cũng tất bật, Duy Mạnh đã giải quyết 'êm đẹp' tình huống trên đường Ảnh: CTV

Liên quan đến sự việc này, một chỉ huy đội CSGT số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội) cho biết đơn vị hiện không có thông tin gì về vụ việc này. Bởi liên quan đến việc va chạm, tai nạn giao thông thì phía Công an quận (Công an quận Đống Đa – PV) sẽ giải quyết.

Đặc biệt, như phản ánh, trường hợp này va chạm nhẹ, không có hậu quả nghiêm trọng và sau đó giải quyết tình cảm, giải tán hiện trường ngay thì lực lượng chức năng chưa kịp có mặt để nắm bắt. Tuy nhiên, đơn vị sẽ cho kiểm tra lại thông tin này.

Mới đây trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã lập gia đình với Nguyễn Quỳnh Anh - con gái thứ hai của nguyên chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông. Anh trở thành anh em cột chèo với tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (anh lấy vợ là chị của Quỳnh Anh).

Cặp trai tài gái sắc Ảnh: Facebook nhân vật