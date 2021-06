Truyền hình báo Thanh Niên bình luận trực tiếp trận tuyển Việt Nam gặp UAE

Tối nay thầy trò ông Park Hang-seo sẽ bước vào trận đại chiến hấp dẫn nhất bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với đối thủ được xem là rất mạnh là UAE tranh chiếc vé vào thẳng vòng loại thứ 3 khu vực châu Á. Chúng ta đang có 17 điểm chỉ cần 1 trận hòa là chắc chắn đầu bảng, trong khi UAE buộc phải thắng mới chắc chắn đầu bảng vì hòa hoặc thua họ sẽ đứng nhì bảng vì nếu dưới 16 điểm thì khả năng bị loại khi so với các đội thứ nhì khác là rất lớn. Còn nếu chúng ta thua tuột xuống thứ nhì thì với số điểm hiện có cũng chưa hoàn toàn mất hy vọng.

Lý do hiện nay trong các đội nhì bảng thì chắc chắn nếu tuyển Việt Nam nhì bảng chúng ta đã hơn Tajikistan hoặc Kygryzstan ở bảng F và Li Băng ở bảng H. Các đối thủ này chỉ có tối đa 10 điểm, trong khi tuyển Việt Nam sau khi trừ 6 điểm với tuyển Indonesia còn 11 điểm vẫn đứng trên. Do thể thức chọn đến 5 đội thứ nhì đi tiếp mà hiện chúng ta đã hơn 2 đội nh2i của 2 bảng này nên chỉ cần 1 trong 4 trận quyết định giữa các cặp đấu diễn ra cùng hoặc sau thời gian thi đấu tối nay của tuyển Việt Nam một chút giữa Syria- Trung Quốc (bảng A), Úc- Jordan (bảng B), Iraq-Iran (bảng C) Ả Rập Xê Út – Uzbekistan (bảng D) có 1 kết quả bất lợi cho đội nhì bảng trong số 4 đội nhì đang xếp sau (theo thứ tự) này thì tuyển Việt Nam sẽ đương nhiên vào vòng loại thứ 3.