Tứ kết Cúp quốc gia ngày 12.9: Chủ nhà thất thế so với các đội khách?

Xét về mặt lý thuyết, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Viettel có ưu thế hơn một chút so với Than Quảng Ninh và Bình Dương do được thi đấu trên sân nhà ở vòng đấu này. Tuy nhiên lợi thế này gần như bị xóa bỏ, sau khi UBND tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Hà Nội chỉ cho phép tổ chức các trận đấu này trên sân không có khán giả.

Đấy là chưa kể đến việc phong độ trên sân nhà của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Viettel ở mùa giải năm nay đều không cao. Trong số 5 trận đã thi đấu trên sân nhà ở V-League 2020, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Viettel đều mới chỉ thắng được duy nhất 1 trận, còn lại là 3 trận hòa và 1 trận thua.

Còn xét về kinh nghiệm thi đấu ở Cúp quốc gia, hai đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Viettel cũng đều “non” hơn hẳn so với các đội khách. Viettel mới chỉ góp mặt ở sân chơi này kể từ mùa giải 2016 (nghĩa là mới được 5 lần kể cả mùa giải năm nay). Còn đối với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đây thậm chí mới chỉ là lần thứ 2 họ tham gia tranh tài ở Cúp quốc gia.

Trong quá khứ, cả Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Viettel đều chưa bao giờ tiến sâu ở Cúp quốc gia. Thành tích tốt nhất của đội bóng mặc áo lính ở sân chơi này là lọt vào đến vòng 1/8 (ở mùa giải 2017, 2019). Còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong lần đầu tiên tham dự Cúp quốc gia ở mùa giải năm ngoái cũng đã phải dừng bước ở vòng 1/8 (thua đội chủ nhà Hà Nội với tỷ số 1-3).

Trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng Than Quảng Ninh tại Cẩm Phả Minh Tú

Trong khi đó, các đội khách đều giàu kinh nghiệm hơn hẳn ở sân chơi này. Cả Bình Dương và Than Quảng Ninh đều là “khách quen” của Cúp quốc gia và đều là các nhà cựu vô địch của giải đấu này. Đội bóng đất Thủ đang là đội bón giữ kỷ lục 3 lần đoạt Cúp quốc gia (vào các năm 1994, 2015, 2018). Còn đội bóng đất Mỏ cũng đã 1 lần bước lên ngôi vị cao nhất (năm 2016).

Khi sân nhà không còn là lợi thế, lại non kinh nghiệm hơn các đối thủ, liệu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Viettel có thể tạo nên bất ngờ và vượt qua được Than Quảng Ninh và Bình Dương ở tứ kết Cúp quốc gia năm nay?

