Tuyển nữ Việt Nam gọi 2 cầu thủ cực khỏe đấu Úc ở play-off Olympic

Xem lại trận đấu cuối cùng của vòng loại Olympic bảng B vừa diễn ra vào chiều 14.2 mới thấy Úc hay đến cỡ nào. Bóng đá nữ Trung Quốc cũng thuộc hàng “số má” ở châu lục mà còn bị ép gần 65 phút. Kịch tính của trận đấu nhằm phân định ngôi thứ nhất nhì bảng B đã kéo đến tận phút 90+2. Mà theo HLV Mai Đức Chung: “Đúng là cuộc so tài đỉnh cao và chỉ trong vài phút đã có hai bàn thắng. Trung Quốc bất ngờ ghi bàn thắng trước nhưng sau đó, trước khi trọng tài khép lại trận đấu, Úc đã gỡ hòa. Đây là đối thủ mà chúng tôi đã dự đoán là Việt Nam sẽ dễ phải đối mặt ở vòng play-off. Và sự thật là như vậy”.

Ông Chung đã phát biểu một câu rất hay: “Nếu có cuộc thi đấu về tinh thần thì có lẽ đội nữ Việt Nam luôn giành chức vô địch. Nhưng đây là cuộc đấu không chỉ về tinh thần mà còn về chuyên môn và trình độ. Rõ rang có sự chênh lệch không hề nhẹ giữa Úc và Việt Nam. Cầu thủ cao nhất của chúng ta là Chương Thị Kiều cao 1m66, bằng với chiều cao cầu thủ thấp nhất đội Úc. Trung vệ Trần Thị Hồng Nhung thuộc loại cao của đội cũng chỉ 1m60. Chúng ta kém họ về tầm vóc và sức mạnh. Đến như Trung Quốc mà còn bị khuất phục bởi cầu thủ Úc khỏe, tốc độ”.

HLV Mai Đức Chung nói lại về trận đấu gặp Hàn Quốc ở vòng loại Olympic vào ngày 9.2 vừa qua và tiết lộ thêm về quá trình chuẩn bị của Việt Nam cho hai trận play-off: “Chúng tôi đặt ra 3 mục tiêu thì đạt được cả ba. Thứ nhất, hạn chế bàn thua nên tỷ số 0-3 là chấp nhận được vì Hàn Quốc quá mạnh. Thứ hai không ai bị thẻ vàng và thứ 3 là không ai bị chấn thương. Chúng tôi cũng bố trí một số cầu thủ trẻ vào trận gặp Hàn Quốc để cọ xát vì biết chắc ở vòng play-off, đối thủ của Việt Nam cũng cực kỳ mạnh. Úc xét về chất lượng chuyên môn, còn hay hơn cả Hàn Quốc.

Do đó, trong đợt tập trung bắt đầu từ ngày 17.2 tới, tôi sẽ cho đội chú trọng các bài tập nâng cao về thể lực vì chỉ có thể lực đảm bảo mới có thể lao vào cuộc đối kháng trước đối thủ có sức mạnh vượt trội. Tôi cũng cho đội tập kỹ các bài chống bóng bổng, phải hạn chế những đường tấn công bằng bóng dài, bóng bổng của đội bạn”.

Ảnh: CLB Than Khoáng sản Việt Nam cung cấp

Cũng vì muốn tăng cường sức mạnh về thể lực cho đội nữ Việt Nam mà ông Chung đã cho triệu tập hai cầu thủ được đánh giá là có nền tảng thể lực tốt. Trong đó tân binh Hồ Thị Quỳnh đang khoác áo CLB nữ Hà Nội. Quỳnh sinh năm 1994, đảm trách vị trí tiền vệ trái. HLV đội Hà Nội Phùng Thị Minh Nguyệt nhận xét: "Quỳnh là mẫu cầu thủ có sức bền và ý thức tập luyện rất tốt".

Còn cầu thủ trẻ sinh năm 1998 Đinh Thị Thùy Dung đang khoác áo CLB Than Khoáng sản Việt Nam. Cô từng được gọi vào đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30 nhưng sát ngày lên đường lại bị chấn thương. HLV Đoàn Minh Hải của đội nữ Than Khoảng sản Việt Nam cho biết: “Dung đã khỏi đau chân và có thể quay lại thi đấu như bình thường. Dung có nền tảng thể lực rất tốt. Đã thi đấu trong đội hình chính của Than Khoáng sản Việt Nam 4 mùa giải vô địch bóng đá nữ quốc gia. Chơi ở vị trí hậu vệ trái, Dung có khả năng lên xuống nhịp nhàng”.