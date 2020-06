U.19 Hoàng Anh Gia Lai 2 thắng ngược TP.HCM ở 5 phút bù giờ

Vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2020 càng đi vào giai đoạn cuối càng hào hứng và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Cho dù các trận đấu ở 5 bảng diễn ra cùng thời điểm với V-League nhưng không vì thế mà thiếu sức nóng. Ngược lại từng trận đấu đều tạo ra những nét chấm phá, giúp cho các nhà chuyên môn có những đánh giá đúng đắn và toàn diện về lứa cầu thủ kế cận được xem là những nhân tố chính trong hành trình chinh phục giấc mơ World Cup 2030 và 2034 của bóng đá nước nhà.

Sau những trận gay cấn ở bảng A giữa các đội cân tài ngang sức như PVF, Hà Nội, Viettel hay bảng C với Hoàng Anh Gia Lai 1 và Công an Nhân dân thì chiều nay 8.6 trận đại chiến giữa TP.HCM và Hoàng Anh Gia Lai 2 trên sân Thống Nhất trong khuôn khổ bảng D vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2020 rất gay cấn và kịch tính. Do BTC quyết định đưa trận đấu này về sân Thống Nhất nên rất đông người hâm mộ đã đến chứng kiến cuộc thư hùng có ý nghĩa quyết định này.

TP.HCM với lợi thế hơn 3 điểm trước Hoàng Anh Gia Lai 2 nên trận này chỉ cần hòa thì vẫn nghiễm nhiên dẫn đầu và thuận lợi lớn trong việc đoạt suất dự Vòng chung kết mà không phải thấp thỏm chờ vé nhì bảng. Ưu thế đó càng được củng cố khi thầy trò Hà Vương Ngầu Nại- Nguyễn Hồng Phẩm và Nguyễn Hoàng Xuân Trúc có bàn thắng vượt lên dẫn trước rất sớm từ phút thứ 2 do Huỳnh Công Hậu (12) ghi. Suốt 88 phút còn lại của giờ đấu chính thức, TP.HCM kiên cường bảo vệ thành quả này bằng lối đá lăn xả, quyết liệt bất chấp sức ép mỗi lúc một gia tăng của Hoàng Anh Gia Lai 2.

Huỳnh Công Hậu (12) ghi bàn dẫn trước cho TP.HCM Khả Hòa

Hoàng Anh Gia Lai 2 (áo trăng) đã vùng lên giờ chót Khả Hòa

Người xem trên sân Thống Nhất hết lòng cổ vũ cho cầu thủ trẻ đôi bên tạo nên sự phấn khích tột độ trên khán đài. Nhất là nhiều khán giả của Hoàng Anh Gia Lai đã không dưới 3 lần ổ lên tiếc nuối khi bóng hết chạm xà ngang rồi cột dọc khi những chiếc áo trắng tỏ ra thiếu may mắn. Tưởng chứng như chiến thắng đã nằm gọn trong túi của chủ nhà thì đội bóng phố Núi đã cho thấy ý chí kiên cường và tinh thần thi đấu bền bỉ.

Trong 10 phút cuối tận dụng sự xuống sức và lúng túng của hàng thủ chủ nhà, Hoàng Anh Gia Lai 2 gia tăng sức tấn công mạnh mẽ, áp đặt thế trận nhiều lúc làm chao đảo khuôn thành thủ môn Phương Đức. Trước lối đá nhanh và đầy tốc độ dồn dập của đoàn quân phố Núi, thế phòng ngự chơi hay bao nhiêu trước đó của TP.HCM thì bổng dưng tự biến mình thành những anh hề ở 5 phút bù giờ.

Niềm vui của 2 cầu thủ ghi bàn Lê Hữu Phước (61) và Cao Hoàng Tú (23) Khả Hòa

Không có thủ lĩnh chỉ huy cũng không có sự ổn định vê tâm lý, TP.HCM đã để thua 2 bàn nhanh đến mức không kịp trở tay chỉ trong 5 phút bù giờ. Đầu tiên là bàn thắng Lê Hữu Phước (61) ghi ở phút 90+1 và chưa đầy 3 phút sau khi mà hàng phòng ngự TP.HCM chưa kịp gượng dậy thì Cao Hoàng Tú (23) ghi bàn thứ hai ấn định chiến thắng 2-1 giúp Hoàng Anh Gia Lai 2 lật ngược tình thế một cách ngoạn mục.

Tiếc cho TP.HCM khi cầm vàng lại để vàng rơi ở 5 phút bù giờ. Đây là trận dù chơi không hay nhưng các học trò của ông Ngầu Nại đã đá khá chặt chẽ suốt trận. Nhưng sự non nớt của hàng thủ và thể lực sa sút quá nhanh ở 20 phút cuối hiệp 2 khiến họ tự đánh mất mình. Như vậy có cùng 10 điểm như Hoàng Anh Gia Lai nhưng do thua đối đầu trực tiếp sau 2 lượt (lượt đi hòa 0-0) nên TP.HCM ngậm ngùi nhìn đội bóng phố Núi dẫn đầu bảng D rộng cửa lọt vào Vòng chung kết (trận còn lại ở bảng này Khánh Hòa thắng Bình Phước 3-1). Còn mình thì phải trông đợi vào lượt cuối ngày 11/6 ngoài việc thắng trực tiếp Bình Phước còn mong Khánh Hòa cầm chân đội bóng phố Núi mới lấy lại ngôi đầu.

Thủ môn Phương Đức không thật vững vàng ở những phút cuối Khả Hòa

Hoàng Tú đột phá ghi bàn Khả Hòa

Tại bảng B tranh ở Huế chiều qua, Sông Lam Nghệ An đè bẹp Quảng Nam 4-0 với cú đúp của Trần Quốc Thành (9), Hồ Văn Cường (29) và Nguyễn Văn Bách (27) ghi và SHB Đà Nẵng thắng Thừa thiên Huế 5-1 do Nguyễn Thành Khải (3), Nguyễn Công Trịnh (16), Lê Văn Long (12), Phạm Minh Chiến (5) và Lê Ngô Quang Hậu (18) ghi để cả 2 đội lần lượt có 16 và 15 điểm chính thức bỏ lại Thanh Hóa (13 điểm). Trận cuối cùng ngày 11.6 đối đầu trực tiếp giữa Sông Lam Nghê An và Đà Nẵng sẽ tranh ngôi đầu bảng dự VCK.

Xếp hạng bảng B và D vòng loại giải U.19

BẢNG B

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 SÔNG LAM NGHỆ AN 7 5 1 1 14 2 12 9 0 16 2 SHB ĐÀ NẴNG 7 4 3 0 13 3 10 7 0 15 3 THANH HÓA 7 4 1 2 9 4 5 16 2 13 4 QUẢNG NAM 8 1 2 5 5 13 -8 19 0 5 5 THỪA THIÊN HUẾ 7 0 1 6 3 22 -19 11 2 1

BẢNG D

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 HOÀNG ANH GIA LAI 2 5 3 1 1 8 5 3 9 0 10 2 TP HỒ CHÍ MINH 5 3 1 1 10 4 6 15 0 10 3 KHÁNH HÒA 5 2 0 3 9 9 0 8 1 6 4 BÌNH PHƯỚC 5 1 0 4 5 14 -9 17 0 3