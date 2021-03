U.19 nữ Hà Nội tìm lại niềm vui, tiếp tục cạnh tranh ngôi vô địch

Đẳng cấp hơn hẳn nhưng Hà Nội tự làm khó mình ở lượt đi khi từng bị các cô gái TP.HCM cầm chân ở phút cuối bù giờ. Từ đó đội bóng Thủ đô trượt dài luôn sau nhũng kết quả không tốt trước Than Khoáng Sản Việt Nam hay Phong Phú Hà Nam. Nhưng nhờ khoản nghỉ giữa giai đoạn đã giúp Thanh Thảo và đồng đội chấn chỉnh lại mình, nhìn ra những chỗ còn thiếu sót, kiên quyết thay đổi để quyết tâm tạo sức bật ở lượt về.

Chính nhờ vậy mà trước một đội TP.HCM chơi phòng ngự co cụm, ngoan cường chống đở rồi phản công mạnh mẽ như lượt đi, các cô gái Hà Nội đã cầm bóng tự tin, triển khai mạch lạc, không dâng quá cao đội hình để rơi vào bẫy phản công của đối thủ. Đặc biệt các cá nhân như Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Tú Anh, Đặng Thanh Thảo ngoài việc phối hợp ăn ý còn tự mình tạo ra đột biến bằng cách chơi dũng mãnh, buộc hàng thủ TP.HCM hoặc phải phạm lỗi, hoặc bị kéo giãn ra tạo khoảng trống dể xuyên thủng.

Vũ Thi Hoa ghi cú đúp cho Hà Nội VFF

Cách chơi đó đánh đúng vào “tử huyệt” của các cô gái TP.HCM nên giúp Hà Nội có 4 bàn thắng chia đều cho 2 hiệp. Vũ Thị Hòa lập cú đúp, 2 bàn còn lại do Tú Anh và Thanh Thảo ghi. Ở trận còn lại, Hà Nam cũng vượt qua đối thủ từng cầm hòa mình ở lượt đi là Sơn La khi quât ngã đến 3-0 do Lan Anh, Hoàng Vân và Thùy Linh ghi. Như vậy cả Hà Nội lẫn Hà Nam cùng có 7 điểm vươn lên bằng với TP.HCM và tạo nên cuộc cạnh tranh gay cấn với Than Khoáng sản Việt Nam (dẫn đầu với 12 điểm)