U.21 Công an Nhân dân 'tử thủ' trước Đồng Tháp để quyết làm nên lịch sử?

Cục diện bảng A trước vòng cuối thuận lợi cho thầy trò HLV Phạm Quang Thành (Công an Nhân dân) bởi họ chỉ cần cầm hòa được Đồng Tháp là đoạt vé cùng Nam Định vào bán kết giải U.21 quốc gia mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu cùng giờ giữa Nam Định với Khánh Hòa.

Đồng Tháp (áo vàng) phải giải quyết được khâu dứt điểm mới hi vọng thắng Công an Nhân dân

Ngay mùa giải đầu tiên tham dự giải U.21 quốc gia, Công an Nhân dân dù với lực lượng rất trẻ, hầu hết các cầu thủ U.19 nhưng bất ngờ vượt qua HAGL để có mặt ở vòng chung kết. Chưa dừng ở đó, thầy trò HLV Phạm Quang Thành có chiến thắng ấn tượng trước chủ nhà Khánh Hòa ở trận đầu và dù thất bại trước Nam Định ở lượt trận thứ 2, họ vẫn rộng cửa vào bán kết.

Công an Nhân dân (áo đỏ) dốc toàn lực cho mục tiêu cầm hòa Đồng Tháp để lần đầu vào bán kết

Điểm mạnh của các cầu thủ Côn an Nhân dân như phân tích của chính HLV Phạm Quang Thành là ưu tiên xây dựng hệ thống phòng ngự chặt chẽ rồi chờ cơ hội trong tấn công với mũi đánh chủ lực Hà Văn Phương. Khó khăn của Công an Nhân dân chính là chưa đa dạng trong tổ chức tấn công nhưng chẳng sao cả bởi mục tiêu của họ trước Đồng Tháp là trận hòa.

Trong khi đó sau trận hòa trước Khánh Hòa, Đồng Tháp cần phải thắng Công an Nhân dân đồng thời mong Khánh Hòa không thắng Nam Định ở trận còn lại mới giành vé đi tiếp. Đồng Tháp sở hữu đội hình chất lượng nhưng chưa phát huy hết khả năng, đặc biệt ở khâu dứt điểm trong 2 lượt trận vừa qua. Vì thế Trần Ngô Tấn Tài, Cao Tấn Hoài, Võ Thanh Hậu cần bùng nổ trong tấn công mới mong xuyên thủng hàng phòng ngự Công an Nhân dân. Dự đoán: hòa 0-0, Công an Nhân dân vào bán kết.