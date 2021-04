V-League 2021: Lòng kiên nhẫn liệu có được đền đáp?

Tuy nhiên không giống như đội bóng cùng thành phố là Sài Gòn FC sa thải HLV Shinmoda sau 3 trận thua liên tiếp, CLB TP.HCM tiếp tục kiên nhẫn với HLV Polking. Lý do là vì ở thời điểm hiện tại, không dễ tìm được người dám ngồi vào ghế nóng thay thế cho nhà cầm quân người Brazil. Hơn nữa, Ban lãnh đạo TPHCM cũng từng có kinh nghiệm xương máu ở mùa giải trước khi định thay HLV Chung Hae-seong nhưng rồi do những bất đồng về thanh lý hợp đồng, HLV mới không đến được Việt Nam do dịch bệnh Covid-19 mà cuối cùng họ lại phải mời lại HLV Chung Hae-seong cầm quân cho đến hết V-League 2020. Người ta đang chờ xem lòng kiên nhẫn của Ban lãnh đạo CLB TP.HCM với HLV Polking có được đền đáp ở những vòng đấu tới.