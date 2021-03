V-League 2021 tái xuất: Công Phượng, Xuân Trường có thử kêu, đốt xịt?

Những ai yêu mến HAGL đều mong muốn Công Phượng, Xuân Trường - hai học trò của HLV Kiatisak, sẽ thử kêu mà đốt cũng kêu khi V-League sắp tái khởi tranh.

Khi bắt đầu chính thức dẫn dắt CLB HAGL, HLV Kiatisak nhắc đến một cái tên duy nhất trên hàng tấn công - đó là Nguyễn Văn Toàn. Niềm tin ấy được khẳng định trong 2 trận đấu đầu tiên tại V-League 2021, khi Văn Toàn đã chơi khá hiệu quả trên mặt trận tiền tuyến của HAGL. Trong khi đó, Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng vẫn khiến thầy của mình nhấp nhổm không yên vì họ chưa đạt được một phong độ chói sáng.

CLB HAGL sẽ khởi sắc nếu từng cá nhân của đội bóng nỗ lực không ngừng ẢNH: CLB HAGL CUNG CẤP

“Zico Thái” chỉ tạm thời giãn cơ mặt khi chứng kiến cả Trường cùng “lên tiếng” trong 2 trận đấu tập với đội Công an Nhân dân, đội may mắn lên hạng nhất khi đội Gia Định bất ngờ rút lui khỏi giải. Những bàn thắng đó dù sao cũng giúp Xuân Trường, Công Phượng có thêm niềm tin.

Nhưng như đã nói, đội Công an Nhân dân ở một đẳng cấp thấp hơn hẳn so với những đối thủ mà HAGL sẽ chạm mặt tại hàng loạt vòng đấu liên tục tới đây của V-League. Cần nói thêm rằng, lực lượng mà đội Công an Nhân dân sử dụng có rất nhiều cầu thủ được CLB HAGL cho mượn. Vậy nên, trận đấu tập giữa hai đội thực tế về bản chất cũng chỉ là một màn đá đối kháng giữa đàn anh và đàn em trong đội hình CLB phố núi.

Xuân Trường khẳng định anh và các đồng đội sẽ cố gắng đạt kết quả tốt ở mùa giải năm nay ẢNH: CLB HAGL CUNG CẤP

Phân tích như thế để nhắn nhủ với người hâm mộ HAGL rằng, chưa có gì đảm bảo Công Phượng và Xuân Trường có thể thử kêu và đốt cũng lên tiếng khi V-League trở lại. Chặng tourmalet với 8 hoặc 9, 10 trận liên tiếp tới đây với HAGL vẫn còn rất nhiều thử thách. Và chỉ cần một sự chủ quan trong suy nghĩ, đội bóng của bầu Đức hoàn toàn có thể tan mộng lọt vào top 6 đội mạnh nhất giải như kỳ vọng của Kiatisak.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, những bàn thắng mà Công Phượng, Xuân Trường ghi được tuy không mang đến nhiều giá trị chuyên môn song ít nhiều cũng mang đến thêm sự tự tin và tạo ra một bước ngoặt trong tinh thần thi đấu của những trụ cột này. Bản thân Công Phượng từng bị xem là vô duyên trước khung thành đối phương kể từ khi trở lại CLB HAGL, dù anh thi đấu hết sức nỗ lực.

HLV Kiatisak chuẩn bị bước vào thử thách thật sự ẢNH: MINH VỸ

Trước mắt, thử thách với Xuân Trường và Công Phượng sẽ là cuộc đối đầu với đội Bình Định vào ngày 14.3 ngay tại sân nhà. Thử kêu nhưng đốt có kêu hay không hoàn toàn phụ thuộc và sự thể hiện của họ khi gặp tân binh khó chịu của V-League.