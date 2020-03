V-league 2020, CLB Than Quảng Ninh: Tham vọng đổi màu huy chương

Cụ thể, khi được hỏi về mục tiêu ở V-league 2020 , HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ: “V-League 2019, Than Quang Ninh đứng thứ 3 rồi. Mục tiêu năm nay là vị trí cao hơn hoặc ít nhất chúng tôi phải giữ được thành tích mùa trước. Cũng phải tùy vào tình hình thực tế nữa”.

Với góc nhìn của mình, ông Phan Thanh Hùng đã thẳng thắn thừa nhận ở đấu trường V-League, Hà Nội FC quá mạnh và luôn là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch. Do vậy, đối thủ trực tiếp của Than Quảng Ninh là CLB TP.HCM, á quân V-league 2019 và Viettel, đội bóng đang sở hữu hàng loạt tuyển thủ quốc gia trong đội hình.

HLV Phan Thanh Hùng phân tích thế này: “Hà Nội không chỉ mạnh mà quan trọng là họ ổn định về lối chơi và con người. Điều đó rất quan trọng. Viettel tỏ ra khá ồn ào trên thị trường chuyển nhượng nhưng để ổn định thì còn cần thời gian. HLV của họ cũng là một người mới mà (HLV Trương Việt Hoàng từ Hải Phòng về - PV). TP.HCM đã có 1 mùa giải hay nhưng họ hết yếu tố bất ngờ rồi. Dù có nhiều sự bổ sung chất lượng nhưng tôi không lo. Than Quảng Ninh thì giống Hà Nội, tất cả đều ổn”.

Nhìn vào đội hình của Than Quảng Ninh thì thấy đánh giá của ông Phan Thanh Hùng có lý. 5 mùa giải gần đây, đội bóng đất mỏ đều nằm trong top 5. V-League 2019, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có được vị trí thứ 3, cao nhất từ trước tới nay. Trên cơ sở lối chơi kiểm soát bóng, tấn công đa dạng, đẹp mắt mà HLV Phan Thanh Hùng xây dựng từ năm 2016 đến nay, Than Quảng Ninh đã có được bộ khung cầu thủ nội gồm thủ môn Tuấn Linh, hậu vệ Thanh Hào, bộ đôi tiền vệ Nghiêm Xuân Tú - Nguyễn Hải Huy và tiền đạo Mạc Hồng Quân.

Trong đó, bộ ba “nguyên tử” Nghiêm Xuân Tú - Nguyễn Hải Huy - Mạc Hồng Quân, được HLV Phan Thanh Hùng khẳng định là đủ sức lên tuyển có vai trò rất quan trọng. Mạc Hồng Quân sau khi được HLV Phan Thanh Hùng kéo xuống đá hộ công đã thể hiện khả năng công thủ toàn diện của mình. Cầu thủ Việt kiều này cũng là cây săn bàn tốt thứ 2 của Than Quảng Ninh (9 bàn) sau ngoại binh Dyachenko. Nghiêm Xuân Tú chính là cầu thủ đột biến nhất của đội bóng đất mỏ với tốc độ và khả năng tạt bóng siêu hạng. Trong khi đó, Nguyễn Hải Huy được các cổ động viên gọi là “ Xavi” chính là người điều tiết lối chơi, linh hồn tuyến giữa của CLB Than Quảng Ninh. Hải Huy còn đặc biệt nguy hiểm ở những pha chọc khe sắc bén đặt chân sút đội nhà vào tình huống thuận lợi để ghi bàn.

Bên cạnh đó, HLV Phan Thanh Hùng còn lấy Phan Đình Vũ Hải (thủ môn số 1 của Hải Phòng ở V-league 2019) Đặng Quang Huy (từ TP. Hồ Chí Minh ), Hữu Khôi (từ Sanna Khánh Hòa) và đôn 3 cầu thủ trẻ lên đội 1.

Năm này, Than Quảng Ninh còn sở hữu dàn ngoại binh chất lượng. Đáng chú ý nhất chính là bộ đôi người Jamaica, Diego Fagan và Jemier Lynch. Hai cầu thủ này chính là trụ cột của CLB Hải Phòng những mùa giải trước. “Fagan và Lynch là những cầu thủ có trình độ cao. Họ có thể đá được mọi đấu pháp. Ở Hải Phòng, họ đá dài, phản công nhưng về với Quảng Ninh, họ đã cho thấy khả năng phối hợp tốt. Tôi rất hài lòng khi có được họ”, ông Phan Thanh Hùng chia sẻ. Ở hai trận đấu tại AFC vừa qua, Jemier Lynch đều ghi bàn và thể hiện được sự kết nối với đồng đội.

Ngoài hai cựu cầu thủ của Hải Phòng, CLB Than Quảng Ninh đã giữ lại trung vệ Lastro Neve và ký hợp đồng với cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu.

Thực ra, lực lượng của Than Quảng Ninh và trình độ của HLV Phan Thanh Hùng là xứng đáng trong nhóm tranh chấp huy chương. Tuy nhiên, để thực sự trở thành ông lớn thì đội bóng này vẫn thiếu một cầu thủ đẳng cấp để nâng tầm hàng phòng ngự kiểu giống như hiệu ứng mà Van Dijk mang lại cho CLB Livepool.

Ngoài ra, việc phân phối sức để thi đấu ở ba đấu trường cũng là một bài toán khó nữa mà BHL CLB Than Quảng Ninh cần giải. Hiện tại, Than Quảng Ninh không có chiều sâu lực lượng như Hà Nội FC để thoải mái bung sức ở tất cả các đấu trường. Nếu không tính toán kỹ, Than Quảng Ninh có thể phải nhận trái đắng.

Dù sao thì với những người làm chuyên môn và cổ động viên bóng đá , Than Quảng Ninh cũng là đội bóng đáng để kỳ vọng. Họ có một ông bầu tâm huyết, HLV giỏi, Hội cổ động viên chuyên nghiệp và sân vận động đẳng cấp quốc tế. Đó là những động lực tuyệt vời để các cầu thủ chiến đấu hết mình mang vinh quang về đất mỏ.