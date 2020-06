VCK giải U.19: Cuộc chiến tay ba giữa Hoàng Anh Gia Lai, PVF và SLNA?

Đội Hoàng Anh Gia Lai 1 là đội 6 lần có mặt ở Vòng chung kết, từng giành á quân giải U.19 năm 2019, hạng ba năm 2014 và cung cấp nhiều tài năng cho đội tuyển U.19 Việt Nam, chắc chắn Hoàng Anh Gia Lai sẽ là ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch Vòng chung kết giải U.19 năm nay. Điều này đã thể hiện rõ ngay từ vòng loại khi đội bóng phố Núi thi đấu lấn lướt trước các đối thủ trong bảng C để đạt số điểm cao nhất là 22 điểm với 7 trận thắng, 1 trận hòa ghi đến 32 bàn và chỉ để lọt lưới có 2 bàn.

Với tiềm năng to lớn và chất lượng đào tạo trẻ tốt khi có sự tận tâm của một đội ngũ Huấn luyện viên do HLV người Pháp Graechen Guilliame, người đã đào tạo ra lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thanh.. dẫn dắt cùng dàn trợ lý rất kinh nghiệm, trong đó có Trưởng đoàn, HLV kỳ cựu Huỳnh Văn Ảnh, U.19 Hoàng Anh Gia Lai đang được đánh giá sẽ tạo kỳ tích lần này.

5 năm trước lứa cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã khẳng định mình khi thể hiện tài năng và đắng cấp trở thành những tên tuổi lớn. Lần này bầu Đức kỳ vọng những cái tên như Nguyễn Thanh Khôi, Phan Du Học, Nguyễn Nhĩ Khang, Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Duy Tâm, Phan Nhật Thanh Long, Đặng Văn Đan, Nguyễn Quốc Việt sẽ giúp Hoàng Anh Gia Lai quyết vượt qua bán kết để có mặt ở trận cuối cùng.

Phan Nhật Thanh Long, chân sút đang chơi tốt của Hoàng Anh Gia Lai Minh Trần Đội trưởng dẫn dắt lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai 1: Nguyễn Thanh Khôi Minh Trần

Chủ nhà PVF tuy là một Trung tâm bóng đá trẻ sinh sau đẻ muộn so với nhiều lò đào tạo trẻ danh khác như Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tháp, Đà Nẵng .. nhưng với mục tiêu kiên trì làm trẻ đào tạo ra lứa tài năng nhằm phục vụ tốt cho bóng đá Việt Nam nên lò đào tạo này đang được dư luận đánh giá rất cao. Trung tâm này đã âm thầm tiến bộ từng bước để trở thành một thế lực rất hùng hậu hiện nay trong tất cả các giải trẻ.

Gần như từ U.11 đến U.19, PVF không ít lần vô địch hoặc á quân hay vào bán kết. Điều đó chứng tỏ cách làm bóng đá khoa học, bài bản, chuyên nghiệp của trung tâm số 1 về cơ ngơi cũng như độ hoành tráng này, xứng đáng đứng đầu Đông Nam Á. Trong phạm vi giải U.19, PVF cũng đã từng vô địch gần nhất năm 2015, tuy nhiên 2 năm gần đây thì lại chưa thể có mặt ở bán kết do chuyển giao lực lượng. Cụ thể sau lứa Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng, Mạc Đức Việt Anh, Đỗ Thanh Thịnh, Hồ Minh Dĩ, Trương Văn Thái Quý, Phạm Trọng Hóa hay lứa sau đó như Nguyễn Hồng Sơn, Lê Văn Xuân, trưởng thành được bổ sung cho các đội lớn thì phải mất 1-2 năm sau lứa kế tiếp mới ‘chín”.

Lần này PVF đã có lứa tài năng mới thể hiện ở vòng loại khi đứng đầu bảng A với 8 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua, ghi 20 bàn và để lọt lưới 3 bàn, có 23 điểm vượt qua 2 ứng viên nặng ký khác trong bảng là Hà Nội và Viettel. Đội do HLV trưởng là ông Mauro Jeronimo dẫn dắt với dàn cầu thủ đáng chú ý như thủ môn Trần Lâm Hào, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng, Lê Văn Đô, hậu vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Huỳnh Công Đến. Mục tiêu của PVF trước mắt là bán kết nhưng kỳ thực là phải giành quyền vào chơi trận chung kết U.19 lần này.

Chân sút sẽ rất đáng chú ý ở VCK: Lê Văn Đô PVF

Tiền đạo cao to, chơi đầu giỏi và sút chân trái lợi hại; Võ Nguyên Hoàng PVF

Tiên vệ phòng ngự đáng chú ý Nguyễn Duy Triết PVF

Đội Sông Lam Nghệ An là đội từng vô địch giải U.19 lần đầu tiên năm 2006, sau đó nhiều lần đoạt ngôi á quân liên tiếp cũng như có mặt ở vòng bán kết các năm 2011 đến 2014, năm rồi đã giành giải ba. Sông Lam Nghệ An cũng là lò đào tạo trẻ chất lượng, khi từng có mặt đến 12 lần ở vòng chung kết và đều giành thành tích cao. sản sinh ra nhiều tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam, trong đó gần đây đáng kể có Trần Phi Sơn, Phạm Xuân Mạnh, Hồ Khắc Ngọc, Hồ Tuấn Tài, Phan Văn Đức.

Năm rồi đội bóng xứ Nghệ phải dừng bước ở bán kết. Nhưng năm nay, Sông Lam Nghệ An cho thấy họ đang trở lại đường đua. Tại vòng loại giải U.19 bảng B năm nay, Sông Lam Nghệ An đứng đầu rất ấn tượng với 6 trận thắng 1 trận hòa và 1 trận thua ghi 16 bàn và bị lọt có 2 bàn, được 19 điểm. Đội do ông Nguyễn Đình Nghĩa, cựu trọng tài bóng đá Việt Nam làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Văn Tiến làm HLV trưởng. Trong đội có rất nhiều tên tuổi đáng chú ý, từng được dọi vào đội tuyển U.19 Việt Nam như thủ môn Nguyễn Văn Bá, hậu vệ Hồ Khắc Lương, tiền vệ Nguyễn Xuân Bình, Đặng Quang Tú, tiền đạo Trần Mạnh Quỳnh..Mục tiêu của Sông Lam Nghệ An tại vòng chung kết năm nay là có mặt ở bán kết và nếu có cơ hội sẽ đi xa hơn.

U.19 Sông Lam Nghệ An quyết tâm sẽ lọt vào trận chung kết Đại Nội

Trần Mạnh Quỳnh, tiền đạo đáng chú ý của đội bóng xứ Nghệ Đại Nội

Trần Quốc Thành (9) của Sông Lam Nghệ An đi bóng tấn công Đại Nội

Cuộc đối đầu giữa 3 đội bóng tiêu biểu cho 3 trung tâm trẻ chất lượng này hứa hẹn sẽ rực lửa và đầy quyết liệt. Họ là ứng viên nặng ký, đó là điều không bàn cãi. Nhưng ai thắng để khẳng định vị thế và tầm vóc của mình, câu trả lời chỉ có sau ngày 28.6