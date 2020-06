VCK U.19: Á quân Hoàng Anh Gia Lai gặp chủ nhà PVF trận khai mạc

Đúng như dự đoán, lá thăm đã mặc định mã số chủ nhà sẽ đá với 1 trong 2 đội Hoàng Anh Gia Lai trong trận khai mạc Vòng chung kết U.19 đã trở nên vô cùng hấp dẫn khi chính đội 1 từng á quân năm rồi sẽ là đối thủ nặng ký với PVF trong bảng A vào chiều 20.6. Đây cũng là trận đấu được xem giữa 2 ứng viên vô địch, một bên có lực lượng đồng đều và thi đấu rất hay ở bảng A vòng loại vượt qua một loạt tên tuổi lớn như Hà Nội, Viettel, còn một bên bách chiến bách thắng ở bảng C với đội hình từng chinh phục người hâm mộ một cách mãnh liệt với lối đá cống hiến đẹp mắt.

Ngay sau buổi bốc thăm sáng nay, HLV Graechen Guilliame nói: “Tôi rất thích thú khi gặp chủ nhà PVF ngay trận đầu. Đó là 1 trận không chỉ hứa hẹn sẽ hay về chuyên môn mà còn có tính chất quan trọng quyết định đội nào sẽ có cơ hội đi tiếp vào bán kết ở bảng A. Vì trong bảng này TP.HCM cũng là 1 ứng viên mạnh, còn An Giang đó là đội rất dễ tạo bất ngờ. Ngay sau khi biết mã số bốc thăm, chúng tôi cũng đã tiên liệu sẽ gặp PVF ngay từ đầu, vì thế HAGL cũng đã chuẩn bị tích cực cho trận khai mạc đầy hào hứng này. Hy vọng cả 2 đội sẽ mang đến một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn..”.

HLV Guilliame Graechen phát biểu Khả Hòa

Còn HLV Jeromino của PVF đáp lời:”Thật khó khăn khi phải gặp Hoàng Anh Gia Lai, một đối thủ mạnh ở trận đầu. Đó là 1 áp lực không nhỏ cho chủ nhà nhưng chúng tôi cũng đã chuẩn bị khá kỹ về mọi mặt. Chúng tôi sẽ có đội hình mạnh nhất để chơi sòng phẳng với đối thủ khó chịu này. HAGL là 1 tập thể khó bị đánh bại. Họ luôn hừng hực từ đầu đến cuối, nhưng PVF sẽ trình diễn một lối đá nhanh, thanh thoát và sẽ không để họ kiểm soát trận đấu. Trận khai mạc sẽ vô cùng hay”.

HLV Jeromino của PVF tự tin sẽ chơi tốt Khả Hòa

Cùng bảng A còn có TP.HCM và An Giang. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Phẩm tự tin: “Trong bảng này nhìn thì PVF và HAGL nhỉnh hơn một chút, nhưng bóng đá trẻ khó nói trước điều gì vì chỉ cần một chút sơ sảy hay may mắn thì mọi thứ sẽ khác. Nhiệm vụ của TP.HCM là phải cố gắng vượt qua trận đầu thì mới hy vọng tranh chấp vé vào bán kết”. Trong khi đó HLV Nguyễn Hồ Nhật Tiến của An Giang cũng bày tỏ quyết tâm tương tự: “Rơi vào bảng nặng ký thì không còn cách nào khác là căng sức chiến đấu từng trận. Chúng tôi hy vọng may mắn sẽ tiếp tục đồng hành ở VCK lần này”.

Buổi họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu thu hút hơn 100 người tham dự

Tại bảng B, trận đại chiến giữa Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương ở ngày đầu tiên 19.6 cũng hứa hẹn rất hay. Cũng như trận PVF gặp Hoàng Anh Gia Lai ở bảng A, đội nào thắng ở trận mở màn này sẽ có nhiều hy vọng đi sâu vào giải. HLV trưởng đội bóng xứ Nghệ Nguyễn Văn Tiến nói: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho VCK và hy vọng sẽ chơi tốt ở trận ra quân”. Còn HLV Hoàng Hùng đánh giá: “Tuy giờ chót 2 cầu thủ đội bổ sung không được thi đấu (Becamex Bình Dương bổ sung 2 cầu thủ của Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng do cùng thời điểm 2 cầu thủ này không thể thi đấu 2 giải khác nhau nên căn cứ quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp và điều lệ giải, việc bổ sung này không hợp lệ. Do vậy VFF và BTC không chấp nhận), nhưng lực lượng của đội vẫn ổn. Chúng tôi tự tin sẽ tiến từng trận và quyết tâm tạo dấu ấn tại VCK”.

2 đối thủ còn lại trong bảng này cũng khá cân tài ngang sức là Hoàng Anh Gia Lai 2 và Công an Nhân dân ngay ngày đầu tiên gặp nhau vào 18 giờ chiều mai 19.6 phải đá sân cỏ nhân tạo do sân chính bận tổ chức trận giải hạng nhất giữa Phố Hiến và Cần Thơ. Cả 2 đều được xem là ẩn số nhưng theo HLV Chu Ngọc Cảnh: “ Chúng tôi quyết thắng trận đầu để tạo khí thế”, còn HLV Phạm Quang Thành cho biết “Công an Nhân dân đến với VCK hy vọng sẽ gây bất ngờ”.

HLV Becamex Bình Dương và An Giang bốc thăm Đại diện báo chí là PV Thái Hải và HLV Nguyễn Quốc Trung của PVF bốc thăm Khả Hòa

Trong buổi họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu sáng nay, nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC giải cho biết “ VCK giải U.19 phải tổ chức từ mùa xuân sang mùa hè vì lý do khách quan. Ngay giải U.19 quốc tế cũng phải lùi đến cuối tháng 9 khiến cho công tác tổ chức bị đảo lộn, các đơn vị đồng hành cũng gặp khó khăn do dịch Covid-19 nên cũng cắt giảm tài trợ.

Nhưng bằng tình yêu với bóng đá trẻ và quyết tâm tạo bệ phóng cho tương lai bóng đá nước nhà, chúng tôi vẫn nỗ lực duy trì cùng với VFF đều đặn tổ chức sân chơi này cũng như U.21 sắp tới một cách chuyên nghiệp, bài bản. Mỗi năm tổ chức giải nhìn thấy lứa cầu thủ trẻ tiến bộ, trưởng thành, một số đứng vào hàng ngũ đội tuyển Việt Nam hay U.23 Việt Nam chúng tôi mừng lắm, xem đó là thành quả và là động lực để tiếp tục làm tốt hơn, giúp cho các em có sân chơi bổ ích, lành mạnh và thiết thực hơn.

Vòng chung kết lần này dù vắng 3 đội mạnh là Hà Nội, Viettel và Đà Nẵng vì nhiều lý do khác nhau nhưng không vì thế mà thiếu hấp dẫn. Tôi tôi rất hy vọng nhiều tài năng trẻ như Võ Nguyên Hoàng, Trần Hoàng Phúc, Lê Văn Đô của PVF, Trần Mạnh Quỳnh, Đặng Quang Tú của SLNA, Nguyễn Thanh Khôi, Phan Du Học của HAGL, Nguyễn Ngọc Hậu của TP.HCM.. sẽ có cơ hội tỏa sáng để được gọi vào tuyển U.19 Việt Nam..”

Nhà báo Nguyễn Công Khế, Trưởng BTC giải phát biểu Khả Hòa

Cũng tại buổi họp, đại diện PVF là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó Tổng giám đốc cho biết sẽ tăng cường wifi, đường truyền internet tốc độ cao cho truyền hình và báo chí tác nghiệp, lắp đặt thêm các thiết bị để đảm bảo việc ghi hình. Nhiều Đài truyền hình cũng sẽ thông báo sẽ trực tiếp trận khai mạc, 2 trận bán kết và chung kết của giải gồm VTV 6, VTC 3, K+, HTV thể thao, SCTV 15, Next Sport. Riêng Truyền hình báo Thanh Niên sẽ truyền hình trực tiếp các trận đầu còn lại để phục vụ người hâm mộ. Chắc chắn trận Hoàng Anh Gia Lai và PVF sẽ rất hấp dẫn khi nhiều cầu thủ trẻ có dịp phô diễn tài năng trên sóng truyền hình

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó Tổng giám đốc PVF trả lời Khả Hòa

Một số hình ảnh buổi họp sáng nay và Lịch thi đấu vòng chung kết giải U.19 quốc gia cụ thể như sau

PV báo Lao Động đặt câu hỏi

Lực lượng trọng tài rất trẻ sẽ là những người điều hành V-League trong tương lai

Ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó TTK VFF điều hành về chuyên môn Nhà báo Quang Tuyến, dẫn chương trình buổi họp báo Ông Đỗ Văn Kiểm, Phó giám đốc Sở VHTTDL Hưng Yên phát biểu

Bà Phan Thu Hương, Tổng giám đốc PVF và ông Đỗ Ngọc Tuấn, Phó TGĐ TĐTTTN Trưởng đoàn Hồ Thanh Vân của Bình Dương phát biểu HLV Chu Ngọc Cảnh của HAGL 2 nghiên cứu tài liệu họp báo BHL đội Công an Nhân dân PV Thiên Ân, Thanh Niên Media đặt câu hỏi

Trưởng đoàn Nguyễn Đình Nghĩa của SLNA phát biểu HLV Hoàng Hùng của Becamex Bình Dương

BHL đội U.19 An Giang Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Phẩm và HLV Hà Vương Ngầu Nại của TP.HCM 2 giám sát Nguyễn Thái Bền và Nguyễn Long Vũ