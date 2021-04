VCK U.19 quốc gia: An Giang đại bại, ĐKVĐ PVF thẳng tiến vào chung kết

Tường thuật

Ở trận đấu này, PVF của HLV Mauro Jeronimo với một đội hình rất đồng đều chắc chắn được đánh giá cao hơn hẳn đội bóng đến từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì vậy, HLV Anh Tuấn của An Giang với việc “biết mình biết ta” đã chấp nhận chơi phòng ngự phản công với việc chỉ cắm mỗi Bùi Vĩ Hào (10) trên hàng công.

Chính lối chơi phòng ngự số đông trên sân nhà của An Giang đã khiến PVF rất khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Phước Giàu. Với lối chơi này của An Giang, PVF buộc phải dàn xếp tấn công đến từ hai cánh. Tuy nhiên những nỗ lực của Thanh Nhàn (33), Anh Quân (7), Bảo Long (12) hay Xuân Bắc (14) đều không thể xuyên thủng được lưới của An Giang trong hiệp đấu thứ nhất.

Tấn công nhiều trong hiệp 1 nhưng U.19 PVF (áo đỏ) vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự An Giang Khả Hòa

Hiệp 1 được coi là một hiệp đấu thành công của An Giang khi họ đã bảo vệ thành công khung thành của mình. Nhưng hiệp 2 lại là hiệp đấu rất khác. Chính những nỗ lực trong hiệp 1 đã khiến An Giang bị đuối sức. Ngay đầu hiệp 2, từ cú sút xa khoảng 30 mét của trung vệ Phương Nam (28) đã “xuyên thủng” hàng thủ An Giang để phá vỡ thế bế tắc và mở tỷ số cho PVF ở phút 49.

Phương Nam (28) là tác giả của bàn mở tỷ số cho U.19 PVF Khả Hòa

Những phút tiếp theo, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về PVF. Ở phút 59, sau một pha phối hợp ở cánh trái, Bảo Long (12) đã chuyền bóng cho cầu thủ vào sân thay người Anh Tuấn (36) ra chân rất nhanh bằng chân trái vào lưới thủ môn Phước Giàu để nâng tỷ số lên 2-0. Dù dẫn trước 2 bàn cách biệt, nhưng PVF vẫn tạo ra áp lực trước An Giang. Ở phút 77, từ một pha sút xa mạnh mẽ của Đức Phú (19) đã khiến thủ môn Phước Giàu một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng.

U.19 PVF dễ dàng vào chung kết Đức Phú được trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận Khả Hòa

Với chiến thắng 3-0, PVF đã có được chiếc vé vào tranh trận chung kết. Đối thủ của đội đương kim vô địch sẽ là đội thắng trong trận bán kết còn lại được diễn ra lúc 18 giờ chiều nay giữa U.19 Học viện NutiFood gặp U.19 SLNA.