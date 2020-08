VFF quyết định hoãn giải nữ U.16, giải hạng nhì và lượt về giải U.15

Giải bóng đá U.16 quốc gia là sân chơi nhằm phát hiện cầu thủ trẻ tốt để bổ sung lực lượng cho đội tuyển trẻ quốc gia và chuẩn bị cho đội tuyển nữ Việt Nam trong tương lai. Đây là mùa thứ sáu giải được tổ chức với sự tham dự của năm đội bóng là Hà Nội Watabe, TP.HCM, Dự tuyển U-16 quốc gia, Phong Phú Hà Nam và Apec Sơn La. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt để tính điểm, xếp hạng chung cuộc.

Trước tình hình dịch bệnh đang trở lại, ngay cuộc họp kỹ thuật ngày 30.7 VFF cũng đã phòng xa khi yêu cầu các trận đấu sẽ diễn ra không có khán giả từ loạt trận khai mạc ngày 1-8 và tiến hành kiểm tra y tế với tất cả thành viên tham dự tại cửa ra vào sân thi đấu. Nhưng sở dĩ giải vẫn được dự kiến tiến hành vì theo một quan chức VFF là do các đội thi đấu tập trung tại 1 địa điểm, việc kiểm soát an toàn cho các đội và các lực lượng làm nhiệm vụ tại giải sẽ chặt chẽ và luôn để cao an toàn lên hàng đầu.

Thế nhưng điều đáng lo ngại cho các CLB tham dự giải là nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 hiện tại rất khó lường. Ngay trong chiều 31-7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng, chống COVID -19 TP Hà Nội cho biết, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ , tất cả các hoạt động tập trung đông người không thiết yếu (như tại quán bar, karaoke, quán nước vỉa hè,..) đều phải dừng hoạt động từ 0 giờ, ngày 1-8.

VFF và BTC giải họp với các đội và các lực lượng làm nhiệm vụ quyết định hoãn giải U.16 nữ VFF

Khuyến cáo của Uỷ ban Nhân dân TP Hà Nội về những nơi tụ tập đông người phải thực hiện giãn cách, bảo đảm khoảng cách ít nhất từ 1 mét trở lên, tạm dừng các sự kiện như lễ hội, hạn chế tập trung tại tiệc cưới, tang lễ,...Dù chưa nói cụ thể đến các sự kiện thể thao nhưng việc tổ chức thi đấu như giải U.16 quốc gia cũng là sự kiện tập trung đông người (cầu thủ các đội và trọng tài trên sân cũng hơn 70 người..) nếu có thể chậm lại để đảm bảo thực thi đúng chỉ đạo trên thì cũng cần nên làm.

Trên tinh thần đó, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết sáng nay sau cuộc họp với lãnh đội và các lực lượng làm nhiệm vụ tại giải, VFF quyết định tạm dừng và sẽ tổ chức lại vào thời điểm thích hợp khi dịch bệnh được khống chế và kiểm soát tốt. VFF quyết định hỗ trợ xe cho đội U.16 nữ Sơn La về địa phương và xe ra sân bay cho đội U.16 nữ TP.HCM.

Cũng liên quan đến công tác tổ chức thi đấu, Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Ngọc cho biết lượt trận thứ 7 (ngày 3.8) giải bóng đá hạng nhì khu vực phía Nam cũng sẽ tạm dừng do các địa phương như Vĩnh Long, Đồng Nai có văn bản đề nghị VFF lùi thời gian tổ chức để tập trung phòng chống dịch (Vĩnh Long gặp Công an Nhân dân và Đồng Nai gặp trẻ TP.HCM). Trước đó bảng A giải hạng nhì (có đội trẻ Đà Nẵng ) đã tạm dừng sau lượt trận ngày 26.7. Tương tự vòng loại lượt về giải U.15 quốc gia (ngày 2.8) cũng sẽ tạm dừng. Vòng loại giải U.17 lượt về sẽ đá nốt lượt cuối chiều nay sau đó vòng chung kết cũng sẽ chờ thông báo mới. Trước đó VFF và BTC giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cũng tạm dừng vòng chung kết giải thiếu niên tại Nghệ An và giải nhi đồng tại Phú Yên đều trong đầu tháng 8 để chờ thông báo mới

Riêng giải bóng đá nữ vô địch quốc gia dự kiến khai mạc ngày 13.8 tại Hà Nam, VFF đã nhận được văn bản của Trung tâm TDTT Quận 1 và đội nữ TP.HCM cho biết không thể di chuyển ra Hà Nam để thi đấu vào thời điểm này. Trong ngày mai VFF sẽ có cuộc họp để quyết định có lùi thời gian tổ chức giải nữ hay không.