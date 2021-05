Việt Nam cần bao nhiêu điểm để vào vòng loại thứ 3 World Cup?

Hiện tại xếp hạng bảng G vòng loại thứ 2 khu vực châu Á World Cup 2022 sau 5 lượt trận như sau: 1/ Việt Nam 11 điểm (hiệu số 5/1), 2/ Malaysia 9 điểm (8/6), 3/ Thái Lan: 8 điểm (6/3), 4/ UAE 6 điểm (mới đá 4 trận, 8/4), 5/ Indonesia: 0 điểm (3/16). Như vậy trước các lượt đấu cuối (UAE đá 4 trận, các đội đá 3 trận) từ ngày 3 - 15.6, trừ Indonesia đã hết hy vọng thì cuộc cạnh tranh 2 vị trí nhất nhì bảng để đi tiếp chỉ diễn ra giữa 4 đội đầu.

Căn cứ điểm số này và lịch đấu trong bảng thì điều kiện cần và đủ để tuyển Việt Nam đi tiếp với vị trí nhất bảng tối thiểu là phải thắng 2 hòa 1 trong 3 trận gặp Indonesia, Malaysia và UAE. Khi đó Việt Nam có 18 điểm sẽ hơn tất cả đối thủ trong bảng. Nếu thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ thắng 2 trong 3 trận thì với 17 điểm, Việt Nam vẫn có thể nhất bảng nếu UAE và Malaysia cầm chân nhau ngay lượt đấu ngày 3.6 (khi đó cả hai đội này dù có thắng hết các trận còn lại cũng chỉ tối đa có 16 điểm) và Thái Lan không thắng đậm cả 3 trận còn lại của họ. Còn không, 17 điểm là đảm bảo chắc chắn vị trí nhì bảng của Việt Nam.

Các tuyển thủ tập luyện tại UAE Ngọc Linh

Trường hợp tuyển Việt Nam thắng 1 và hòa 2 trận sẽ có 16 điểm, nhiều khả năng xếp vị trí thứ nhì, nhưng cũng có thể may mắn xếp thứ nhất trừ khi 3 đội Thái Lan UAE và Malaysia cầm chân lẫn nhau. Còn lại nếu chỉ 14 hoặc 15 điểm (thắng 1 trận, hòa 1 trận hoặc chỉ thắng 1 trận), Việt Nam may lắm sẽ đứng nhì bảng hoặc thậm chí có thể bị loại nếu 2 trong 3 đội UAE, Thái Lan và Malaysia có trên 15 điểm, mà điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu tuyển Việt Nam xếp nhì bảng thì để giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 phải có ít nhất 17 điểm vì nếu 16 điểm vẫn có thể bị loại. Đó là do quy định của FIFA và AFC sau khi Triều Tiên rút lui khiến bảng H còn 4 đội, nên khi so sánh giữa các đội nhì của 8 bảng để chọn 5 đội đi tiếp sẽ không tính thành tích của các đội nhì bảng với đội xếp thứ 5 trong 7 bảng còn lại. Thế nên nếu có 17 điểm và bị mất tối đa 6 điểm (2 trận gặp đội có thể cuối bảng Indonesia) thì với 11 điểm còn lại, Việt Nam nhiều khả năng vẫn là 1 trong 5 đội thứ nhì tốt nhất trên tổng số 8 đội nhì bảng để vào vòng 3. Vì khi ấy có đến ít nhất 3 đội nhì bảng khác cũng chỉ có từ 9 đến 10 điểm chung cuộc (nhiều khả năng Uzbekistan ở bảng D, Tajikistan ở bảng F, Bahrain hoặc Iran ở bảng C).

Thủ môn Văn Hoàng người được chọn thay Văn Lâm dề phòng bất trắc Ngọc Linh

Nhưng nếu xếp nhì bảng G mà chỉ có 16 hoặc 15 điểm thì cửa đi tiếp của thầy trò ông Park sẽ khá hẹp. Vì nếu trừ 6 điểm gặp đội thứ 5 (Indonesia) thì chỉ với 9 hoặc 10 điểm, Việt Nam rất có thể sẽ bị bật ra ngoài (không nằm trong nhóm 5/8 đội nhì có thành tích tốt nhất) do hầu hết đội nhì bảng khác cũng sẽ có từ 10 đến 12 điểm và hiệu số bàn thắng bại khá cao nên sẽ đứng trên Việt Nam. Thầy trò ông Park chỉ may mắn nếu các đối thủ nhì bảng khác bị mất điểm ở các trận quyết định giờ chót, khi đó đa số các đội sau khi trừ chỉ có tối đa 9 điểm thì nếu so sánh các chỉ số phụ, hy vọng tuyển Việt Nam sẽ có được những thông số tốt hơn để lách qua khe cửa hẹp.