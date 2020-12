Viettel trở thành đội bóng thứ 5 đoạt cú đúp trong cùng một mùa giải

Còn nhớ cách đây hơn 1 tháng, đội 1 Viettel đã xuất sắc vượt qua Hà Nội để đăng quang ngôi vô địch V-League 2020. Giờ đây dàn cầu thủ trẻ của HLV Thạch Bảo Khanh đã giúp CLB Viettel hoàn tất cú đúp: vô địch V-League và vô địch giải U.21 quốc gia trong cùng một mùa giải.

Đội bóng thứ hai lập được cú đúp trong cùng một mùa giải là Sông Lam Nghệ An. Ở mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên (năm 2000), đội bóng xứ Nghệ vượt qua Nam Định ở vòng đấu cuối cùng để giành chức vô địch V-League. Không lâu sau đó, đến lượt lứa U.21 Sông Lam Nghệ An đăng quang ở giải U.21 quốc gia (thắng Đồng Tâm Long An trong trận chung kết năm 2000 với tỷ số 3-2).