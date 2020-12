Vô địch U.17 cúp quốc gia, PVF xứng danh lò trẻ chất lượng cùng SLNA

Mới nhất trong trận chung kết U.17 Cúp Quốc gia 2020, U.17 PVF đánh bại U.17 Viettel với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Trần Ngọc Sơn, để lên ngôi vô địch trong lần đầu tiên giải đấu được tổ chức. Đây là sự tiến bộ rõ rệt của lò PVF khi trước đó cũng ở giải vô địch U.17 thì họ chỉ giành đồng hạng ba. Như vậy trong hệ thống giải trẻ năm nay, PVF đã giành 3 ngôi vô địch U.15 tại Bình Dương, U.19 và cúp quốc gia U.17 đều trên sân nhà, 1 giải đồng hạng ba U.17 cũng trên sân nhà.

Thành tích này của PVF khẳng định họ là lò đào tạo trẻ chất lượng nhất nhì hiện nay của cả nước, có thể sánh ngang với lò truyền thống đầy sức bật là Sông Lam Nghệ An (SLNA). Trong năm nay Sông Lam Nghệ An cũng đã giành 3 ngôi vô địch giải trẻ U.11 tại Phú Yên, U.13 tại Nghệ An và U.17 tại PVF, 2 giải đồng hạng ba là U.15 tại Bình Dương và U.19 tại PVF.

Cả PVF lẫn SLNA còn đua tranh quyết liệt ở 1 giải đấu còn lại là vòng chung kết U.21 khi đều có mặt ở Nha Trang. SLNA đang tràn đầy quyết tâm còn PVF chính là lực lượng nòng cốt của Phố Hiến. Họ sẽ gặp nhau phân cao thấp vào 15 giờ chiều nay trên sân 19.8 Nha Trang.

Niềm vui của U.17 PVF