Vô địch V-League 2020: Nghẹt thở cuộc đua song mã!

Sài Gòn FC đã không còn tên trong cuộc đua vô địch V-League 2020 khi đối thủ của họ là Hà Nội FC hay đến mức khó tin.

Geovane làm đứng tim

Trong lịch sử 9 lần đối đầu tính từ mùa giải 2016 đến trước trận áp chót giai đoạn 2 V-League 2020, CLB Hà Nội và Sài Gòn FC từng hòa nhau 4 lần, 3 lần Sài Gòn FC thất bại và chỉ 2 lần giành chiến thắng. Nhưng chưa bao giờ cuộc chạm trán giữa đôi bên lại được đẩy đến cao trào của sự hồi hộp như trận “chung kết” tối qua, bởi cả hai đã gần trèo lên tới đỉnh sau một mùa giải đầy gian khổ. Cả Sài Gòn FC và CLB Hà Nội đều nhận thức rằng nếu thất bại sẽ dừng cuộc đua vô địch V-League 2020 ở đây. Với Hà Nội - sự “hùng cường” đã được kết tinh bằng 5 ngôi sao trên ngực áo, tượng trưng cho 5 lần vô địch V-League. Còn Sài Gòn FC - một thế lực mới của bóng đá VN, mang trong tim một khát vọng cháy bỏng là được đứng trên đài vinh quang bằng tất cả sức mạnh nội lực của mình.

Lịch thi đấu lượt cuối V-League Ngày 7.11: Tranh hạng 7 lúc17 giờ: Hoàng Anh Gia Lai (20 điểm) - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (20 điểm). Tranh hạng 5 lúc 19 giờ 15: TP.HCM(27 điểm) - Becamex Bình Dương(27 điểm). Ngày 8.11: Đá cùng 17 giờ: Sài Gòn FC (34 điểm) - Viettel (38 điểm) và Than Quảng Ninh (31 điểm) - Hà Nội FC (36 điểm). 2 trận này xếp hạng chung cuộc. Cuộc chiến đấu của đôi bên có thể được sánh như cuộc chiến giữa nước và lửa bởi không ai giống ai, hoàn toàn là hai cá thể chứa đựng những cá tính rất khác nhau. Một bên uyển chuyển, điêu luyện; bên còn lại mạnh mẽ như hòn đá tảng. Và dù lối chơi có khác nhau như thế nào, chiến thuật có đối lập ra sao, họ - một lần nữa đã cống hiến một vở diễn ngoạn mục, có căng, có chùng, có khoan, có nhặt, có cao trào, có nút thắt, có nhịp điệu, có bùng nổ, có thăng hoa, có sự tỏa sáng rực rỡ của các ngôi sao và có tất cả những gì đẹp nhất của một thứ bóng đá tử tế.

Hơi khác với tuyên bố ban đầu là Sài Gòn FC sẽ thận trọng, đội khách lại nhập cuộc với sự tự tin ở mức tuyệt đối và trận đấu khởi đi mà ưu thế không thuộc về chủ nhà. Nhưng rất nhanh chóng, với đội hình có chiều sâu, Hà Nội FC chỉ bị mất khoảng vài phút bối rối rồi sau đó chơi pressing tầm cao và ép sân toàn diện. Hôm qua, vì hàng thủ thiếu người mà ở vào thế buộc phải thắng, HLV Chu Đình Nghiêm đánh một “canh bạc” tất tay khi quyết định mạo hiểm sử dụng Đoàn Văn Hậu , trám vào vị trí trung vệ của Thành Chung. Hậu chưa thực sự đạt 100% phong độ do đầu gối chưa bình phục hoàn toàn.

Trong khi đó bị đẩy vào thế đá 1/3 sân nhà nhưng ngay cả khi đổ bê tông thành nhiều lớp, Sài Gòn FC vẫn hứng chịu những pha uy hiếp dồn dập, bắn phá không ngớt từ phía đối thủ. Lối chơi phòng ngự phản công của Sài Gòn FC gần như vỡ vụn và bàn thắng của Rimario ở phút thứ 9 gần như là tất yếu. Đúng vào thời điểm có vẻ như bế tắc và không thể chơi bóng theo ý mình, Sài Gòn FC lại có sự tỏa sáng của ngôi sao. Phút 38, Geovane cầm bóng, đột phá trước khi tự mình sút xa ngoài vòng cấm tung lưới thủ môn Tấn Trường. Một bàn thắng gỡ hòa 1-1 đẹp như tranh vẽ làm đứng tim CĐV bóng đá thủ đô.

Chức vô địch thuộc về ai ?

Khi hiệp 2 bước qua phút thứ 2, Văn Quyết từ cánh phải tạt bóng vào trung lộ, hậu vệ Sài Gòn FC giải vây ra, Hải không chậm lấy nửa giây, cũng không thèm chỉnh lấy nửa nhịp mà sút bóng sống ngay. Từ cự ly ngoài vòng cấm, cái kèo trái của anh một lần nữa làm nên tuyệt phẩm. 2-1. Quang Hải cho thấy anh luôn bùng nổ vào những thời điểm khó tin. Chưa hết, Hà Nội còn sở hữu một cái kèo trái khác cũng tuyệt vời không kém. Đó là Thành Lương, dù đã “xế chiều” nhưng xem đi xem lại bàn thắng (nâng tỷ số lên 3-1) của anh, lại chỉ thấy tuổi tác càng làm Lương “dị” thêm dị mà thôi. Bàn thắng đầu tiên của Thành Lương ở mùa giải này giá trị hơn vàng.

Phát biểu sau trận HLV Sài Gòn FC Vũ Tiến Thành: "Thua Hà Nội FC nhưng chúng tôi không cảm thấy hổ thẹn vì đã tận hiến hết mình. Hà Nội FC thực sự là đội quá mạnh, quá hay và có thể là đội hay nhất mùa giải này. Còn Sài Gòn FC là một trong những đội tổ chức tốt nhất V-League. Trận cuối, Sài Gòn FC sẽ tung toàn bộ năng lượng của mình đấu với Viettel để nỗ lực giành ngôi á quân nếu như Hà Nội không thắng Than Quảng Ninh". HLV Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm: "Ở hiệp 1, trước một Sài Gòn FC chơi xuất sắc, chúng tôi đã có phần hơi căng cứng nên để đối phương gỡ hòa. Nhưng Quang Hải đã tạo ra bước ngoặt quan trọng và giải tỏa được tất cả sự căng cứng đó. Có thể có chuyện ngoài lề nhưng tôi nói Hải quan trọng nhất là đá bóng và phải vượt qua được những chuyện bên lề đó. Hà Nội FC không có quyền tự quyết ngôi vô địch nên trận cuối sẽ rất cảm xúc. Chúng tôi sẽ nắm bắt cơ hội". Trung Ninh (ghi) Dĩ nhiên, trong trận cầu kịch tính tối qua, Hà Nội FC không phải không có sai số (ấy mới gọi là bóng đá) khi vẫn để Pedro ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 (Văn Tới ghi bàn thứ 4 cho Hà Nội) nhưng cái cách mà họ hạ gục Sài Gòn FC khiến đối phương phải hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Rất giỏi, rất nỗ lực nhưng thầy trò HLV Vũ Tiến Thành không còn tên trong cuộc đua tranh ngôi vô địch. Với 34 điểm, Sài Gòn FC chắc chắn giành HCĐ V-League 2020. Trường hợp nếu thắng Viettel (38 điểm) trận cuối mà Quảng Ninh (31 điểm) thắng Hà Nội (36 điểm) thì Sài Gòn FC sẽ giành á quân.

Cuộc đua vô địch giờ chỉ còn 2 cái tên Viettel và Hà Nội. Đội của Quang Hải không có quyền tự quyết do kém Viettel 2 điểm nhưng lại hơn hẳn về chỉ số bàn thắng bại. Hà Nội FC chỉ bảo vệ thành công ngôi vô địch với các điều kiện ngặt nghèo: Phải thắng Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả và đợi Viettel không thắng được Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất. Ngược lại, Viettel với 38 điểm sẽ vô địch V-League nếu thắng trực tiếp Sài Gòn FC hoặc Hà Nội FC không thắng được Than Quảng Ninh.