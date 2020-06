Vòng chung kết giải U.19 quốc gia 2020 : Làn gió mới sẽ gây bất ngờ?

Đội Công an Nhân dân lần đầu tiên có mặt ở Vòng chung kết U.19 hứa hẹn sẽ là ẩn số trong mắt người hâm mộ. Thực ra từ 2 năm qua, ngành Công an đã quyết tâm làm lại bóng đá nhằm gầy dựng lại thế lực như thời Công an Hà Nội, Công an Hải Phòng hay Công an TP.HCM còn tung hoành. Chính vì vậy, Công an Nhân dân đã âm thầm làm trẻ, liên kết với cơ ngơi của bầu Đức để đưa lực lượng đến trui rèn. Cùng với đội 1 đặt mục tiêu từ hạng nhì lên chơi hạng nhất năm nay thì lứa U.19 đang rất nỗ lực từng ngày từng giờ để quyết tâm giới thiệu tại Vòng Chung kết một thế hệ mới có chất lượng và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.

Điều này đã được chứng minh ở vòng loại khi Công an Nhân dân xếp nhì bảng C sau chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai với thành tích 6 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua, ghi 32 bàn và lọt lưới có 3 bàn. Tổng số bàn thắng của Công an Nhân dân bằng với đội bóng phố Núi cho thấy hàng tấn công của họ hứa hẹn sẽ còn bùng nổ ở Vòng chung kết lần này. Với sự tận tụy của huấn luyện viên Phạm Minh Thành cùng vài nhân tố nổi bật đáng chú ý trong đội như thù môn Hoàng Trung Phong, hậu vệ Giáp Tuấn Dương, tiền vệ Bùi Anh Đức, Nguyễn Chính Đăng, Hoàng Phúc Hiệp, tiền đạo Đỗ Ngọc Trọng, Bùi Anh Thông.. Công an Nhân dân hứa hẹn là tập thể đồng đều, gắn kết, có thể gây khó khăn cho bất cứ đội nào. Tham vọng của Công an Nhân dân là cố gắng giải quyết từng trận để vào bán kết và nếu có thời cơ thì bứt phá.

Đội U.19 Công an nhân dân Minh Trần

Hoàng Tuấn Hiệp (21) của Công an Nhân dân trong trận thắng Phú Yên ở vòng loại Minh Trần

Đội Hoàng Anh Gia Lai 2 cũng là ẩn số khi lần đầu tiên bóng đá phố Núi có đến 2 đội trẻ có mặt ở Vòng chung kết. Điều này cho thấy tiềm năng cũng như sức bật mạnh mẽ của lứa cầu thủ trẻ được đào tạo chính quy, bài bản này từ học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG. Tuy đội 2 nhỏ hơn (đa số sinh năm 2003) không có nhiều cầu thủ kỹ thuật tốt như đội 1 nhưng lối đá cũng máu lửa, nghệ sĩ, đầy tính cống hiến hệt tương tự.

Tại vòng loại bảng D tranh ở TP.HCM dù chỉ về nhì nhưng Hoàng Anh Gia Lai 2 đã quật ngã đội đầu bảng chủ nhà trong 1 trận đấu rất hay để chiếm ưu thế. Nhưng chính sự thiếu ổn định của lứa trẻ này nên trận cuối họ đã chật vật tìm được 1 điểm trước Khánh Hòa để vượt qua khe cửa hẹp lọt vào Vòng chung kết. Điểm chung từ các trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai 2 là nhập cuộc thường chưa tốt hay để thua các bàn rất ngớ ngẫn. Nhưng sau khi chỉnh đốn đội hình thì càng đá đội càng chơi tốt lên, đặc biệt là các bàn thắng phút chót, chứng tỏ thể lực đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần chiến đấu đến cùng và giữ được sự tập trung đến giờ chót.

Thành tích vòng loại của Hoàng Anh Gia Lai 2 là thắng 3 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận, ghi 11 bàn và bị lọt 8 bàn, được 11 điểm. Đội do HLV Chu Ngọc Cảnh, cựu hậu vệ phải nổi tiếng một thời của Hoàng Anh Gia Lai dẫn dắt, trong đội có những cái tên đáng chú ý như đội trưởng Cao Hoàng Tú, tiền đạo Lê Hữu Phước, tiền vệ Phạm Công Kha, hậu vệ Hoàng Nhật Long..Quyết tâm của Hoàng Anh Gia Lai 2 là chơi tưng bừng từng trận, có cơ hội thì vào bán kết. Nếu may mắn trong bốc thăm thì Hoàng Anh Gia Lai 2 rát có thể sẽ đá trận khai mạc vào ngày 20.6.

Niềm vui của Hoàng Anh Gia Lai 2 sau khi lọt vào Vòng chung kết Khả Hòa