Vòng loại giải bóng đá U.19: SLNA toàn thắng, HAGL có niềm vui, Viettel lại thất bại

Thật khó có thể tưởng tượng chủ nhà bảng A, đội mới á quân giải U.17 Cúp quốc gia cũng với thành phần này lại chỉ mới có 1 điểm sau 3 trận tại vòng loại giải U.19. Dẫu rằng trong bảng đấu khó nhằn khi gặp toàn các đối thủ khó chịu như Hà Nội hay PVF nhưng ít ai nghĩ Viettel lại khởi đầu chất vật như vậy. Họ để thua trận ra quân trước Thanh Hóa, khó khăn cầm hòa với Hà Nội và chiều 15.1 lại thua PVF 0-1 với bàn thua duy nhất do Nguyễn Anh Tuấn số 36 ghi phút 36 cho đội bóng đến từ Hưng Yên. Thất bại này khiến thấy trò HLV Nguyễn Minh Tiến bị tuột lại phía sau khá xa và cơ hội để giành 1 trong 2 vé đầu bảng là vô cùng khó dù trước mắt vẫn còn 7 trận đấu nữa.

Chính thất bại của Viettel đã giúp PVF tiếp tục cùng với Hà Nội bay cao ở bảng A sau khi đội bóng Thủ đô thắng dễ Công an Nhân Dân 4-0 do Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Giản Tân, Hoàng Trung Kiên và Nguyễn Đức Anh ghi. Cuối trận Giang Đức Quyền số 17 của Công an Nhân dân bị thẻ đỏ. Trong khi đó Thanh Hóa bị khựng lại sau khi để Nam Định cầm chân 0-0 nên tuột xuống sau Hà Nội và PVF. Hiện Hà Nội và PVF tạm dẫn đầu với 7 điểm, kế đến là Thanh Hoá 5 điểm, Nam Định có 4 điểm, trong khi chủ nhà Viettel chỉ có 1 điểm đứng hạng năm và tạm cuối bảng là Công an nhân dân với 0 điểm.

Niềm vui của U.19 PVF PVF

Tại bảng B, Sông Lam Nghệ An cho thấy họ xứng đáng là ứng cử viên vô địch khi thắng tiếp trận thứ 3 trong bảng với tỉ số 2-0 trước đối thủ cũng mạnh từng vào chung kết U.17 năm rồi với đội bóng xứ Nghệ là Học viện NutiFood. 2 bàn thắng do Trần Ngọc Dũng (15) và Hồ Văn Cường (19) ghi. Trận còn lại SHB Đà Nẵng sau 2 thất bại lên tiếp thì thầy trò HLV Huỳnh Quốc Anh đã có niềm vui sau khi thắng Thừa thiên Huế 2-0 do Mai Quốc Tú và Lê Phạm Nhật Hoàng ghi. Với kết quả này thứ hạng bảng B như sau: SLNA 9 điểm xếp nhất, NutiFood và Đà Nẵng cùng có 3 điểm tạm xếp thứ nhì, ba, 2 đội Thừa thiên Huế và Kon Tum cùng 1 điểm tạm đứng chót bảng.

U 19 SLNA toàn thắng cả 3 trận Quang Vinh

BHL SHB Đà Nẵng tự tin trở lại đường đua Quang Vinh

Ở bảng C Quảng Nam đã bất ngờ vươn lên dẫn đầu sau khi quật ngã Đăk Lăk 3-0 do Huỳnh Lê Lộc, Lê Văn Quang Duyệt và Nguyễn Hữu Hưng ghi. Cuối trận Huỳnh Trường Giang của Đăk Lăk bị thẻ đỏ. Còn HAGL sau 2 trận chỉ hòa đã tìm được niềm vui chiến thắng khi đè bẹp Phú Yên đến 6-0 do Nguyễn Văn Triệu ghi 2 bàn, các bàn còn lại do Lê Văn Trương, Nguyễn Đăng Thọ, Nguyễn Hữu Kháng và Trần Hữu Đăng ghi. Đặc biệt chỉ trong 7 phút (từ phút 72 đến 79) mà HAGL ghi đến 4 bàn. Trận còn lại Bình Định thắng TP.HCM 1-0 do Trịnh Hưng Cầu số 14 ghi.

U.19 Quảng Nam (xanh đậm) thắng Đăk Lăk Minh Trần

HAGL vượt qua Phú Yên Minh Trần

Như vậy Quảng Nam được 7 điểm tạm xếp nhất, Đăk Lăk được 6 điểm xếp nhì HAGL có 5 điểm tạm xếp thứ ba vươn lên trên Bình Định 4 điểm đứng hạng tư, Phú Yên với 3 điểm xếp hạng năm còn TP.HCM thua cả 3 trận xếp chót bảng.

Bình Định vượt qua TP.HCM Minh Trần

Ở bảng D, Đồng Nai vẫn tạm dẫn đầu với 5 điểm sau trận hòa không bàn thắng với Becamex Bình Dương. Đây là trận rất căng thẳng có đến 12 thẻ vàng, trong đó đội bóng đấtt Thủ bị 7 thẻ vàng. Trận còn lại Sài Gòn FC thắng Bến Tre 2-0 do Bùi Văn Bình lập cú đúp. Như vậy Becamex Bình Dương và Sài Gòn cùng 4 điểm vươn lên nhì bảng, Khánh Hòa với 3 điểm tạm xếp thứ tư còn Bến Tre 0 điểm sau khi thua 3 trận đứng chót bảng.

Becamex Bình Dương bị cầm hòa trước Đồng Nai Bá Duy

Sài Gòn FC (giữa) trong trận thắng Bến Tre Bá Duy

Trên sân Bình Phước, Cần Thơ tiếp tục gây sốc khi thắng An Giang 4-2 với các bàn thắng do Đoàn Quang Sang, Lê Huỳnh Trung Hiếu, Lê Hoàng Ty và Trương Quốc Thái ghi. 2 bàn gỡ của An Giang do Vũ Thế Duy và Lê Ngọc Quân ghi. Đồng Tháp cũng đã thắng ngược Long An 2-1 do Phùng Khắc Lê và Trần Long Hải ghi. Trước đó Long An mở tỉ số do Nguyễn Quốc Trung ghi. Trận còn lại Bình Phước thắng Tiền Giang 3-0 do Vũ Đức Duy, Nguyễn Thành Trí và Trần Xuân Phước ghi.

Tại bảng D này Long An và Cần Thơ dẫn đầu với 6 điểm kế đến là Đồng Tháp 5 điểm xếp hạng ba, Bình Phước và Tiền Giang 4 điểm đứng thứ tư và năm, An Giang chưa có điểm nào xếp chót bảng.

Trong ngày hôm nay, VFF cũng đã có thông báo điều chỉnh số lượng đội dự Vòng chung kết, tăng từ 8 lên 12 đội