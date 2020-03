Vòng loại giải U.19 : Đương kim vô địch bị cầm hòa, các đội mạnh khác bứt phá

Trung tâm thể thao Viettel ở bảng A đã cho thấy sức mạnh vượt trội của mình so với các đối thủ trong bảng khi chơi lấn lướt Phố Hiến. Đội bóng của HLV Nguyễn Minh Tiến với dàn cầu thủ chất lượng đồng đều và chơi rất chững chạc đã không mấy khó khăn để vượt qua Phố Hiến, đội đã có trận thắng ở lượt đầu trước đó, với tỉ số đậm 3-0. 3 bàn thắng do Nguyễn Ngọc Tú (7), Nguyễn Hữu Nam (3) và Đặng Ngọc Đức (6) ghi

Trong khi đó đương kim vô địch Hà Nội với đầy đủ thành phần vừa đăng quang năm rồi như Vũ Tiến Long, Quan Văn Chuẩn, Ngô Thành Tài, Bùi Long Nhật, Ngô Đức Hoàng, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Tùng..dù gây sức ép rất nhiều nhưng lại chơi thiếu kết dính trước lối đá phòng ngự chặt phản công nhanh của Nam Định. Phút 73, Phạm Văn Soạn (10) mở tỉ số cho đội bóng thành Nam. Bị dẫn bàn, các học trò của HLV Dương Hồng Sơn có phần luống cuống thi đấu khá lúng túng. Nhờ sức ép liên tục đến phút 90+1, hậu vệ Trần Văn Thắng (12) mới gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội. Về phần Nam Định đây cũng là trận mà họ không có trưởng đoàn Trần Nam Long do bị VFF kỷ luật cấm làm nhiệm vụ 2 trận do lỗi phản ứng trong trận thua Phố Hiến trước đó

Trận còn lại chủ nhà PVF đã tìm lại động lực cho mình sau khi thắng Than Quảng Ninh 2-0 do Tầy Văn Toàn (29) và Trịnh Văn Chung (5) ghi. Với kết quả này, PVF có 3 điểm vẫn tạm đứng sau Viettel 6 điểm và Hà Nội 4 điểm.

Trận chủ nhà Thừa thiên Huế hòa Quảng Nam 1-1 Toàn Lê

Tại bảng B, Thanh Hóa đã sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước SHB Đà Nẵng ngay phút 6 do Lê Ngọc Trọng (20) ghi, nhưng từ chấm 11m, Phạm Bá Thảo (6) đã gỡ hoa cho đội trẻ sông Hàn. Trận này Thanh Hóa lại có 1 thẻ đỏ của Lại Văn Tú (26). Trận còn lại chủ nhà Thừa thiên Huế hòa Quảng Nam 1-1. Bàn thắng của Huế do Lê Vĩnh Hiếu (17) ghi còn bàn của Quảng Nam do Ngô Quang Thuận (12) thực hiện. Hiện bảng này, Thanh Hóa 4 điểm và Sông Lam Nghệ An 3 điểm đang tạm dẫn đầu.

HAGL (áo trắng) thắng Phú Yên Minh Trần

Trên sân Hàm Rồng ở bảng C, Đăk Lăk đã dội mưa gôn vào lưới Bình Định đến 6-2. Hoàng Xuân Phú (47) ghi 2 bàn, các bàn còn lại do Nguyễn Quang Huy (37), Trần Đức Long (40), Đặng Duy Hiếu (45) và Phạm Văn Vĩ (12) ghi. 2 bàn gỡ của đội bóng đất võ do Đức Hữu (19) và Đại Mạnh (9) thực hiện

Cũng là mưa gôn nhưng thuộc về chủ nhà khi Hoàng Anh Gia Lai 1 đã thắng Phú Yên 5-0. Các bàn thắng do Nguyễn Quốc Việt (7), Đăng Văn Đan (15), Vũ Minh Hiếu (11), Nguyễn Nhĩ Khang (16) và Nguyễn Tùng Anh (17) ghi. Với 4 điểm sau 2 trận, chủ nhà phố núi đang tạm dẫn đầu

Cao Hoàng Tú (23) ghi bàn cho HAGL 2 trước Bình Phước Khả Hòa

Tiếp bước đàn anh Hoàng Anh Gia Lai 1, đội “em” Hoàng Anh Gia Lai 2 đã chơi tưng bừng ở trận đầu tiên của minh khi ngược dòng quật ngã Bình Phước 3-1 ở bảng D. Bùi Văn Thuận (12) mở tỉ số cho Bình Phước ở phút 51. Sau đó chỉ trong vòng 18 phút (từ phút 67 đến 85), Phạm Ngô Minh Quang (9) lập cú đúp và Cao Hoàng Tú (23) đã ghi bàn thắng cho Hoàng Anh Gia Lai 2. Có đến 5 thẻ vàng cho Bình Phước

Trận còn lại chủ nhà TP.HCM tiếp tục cho thấy phong độ vượt trội so với các đối thủ trong bảng. Trước một Lâm Đồng hưng phấn vừa thắng trận đầu trước Bình Phước, nhưng đội bóng của cặp HLV Nguyễn Hồng Phẩm và Hà Vương Ngầu Nại vẫn thể hiện sự khôn ngoan, bản lĩnh khi ghi 2 bàn chia đều cho 2 hiệp do công của Huỳnh Công Hậu (12) và Dương Vĩnh Khang (10). Bảng này, TP.HCM tạm dẫn đầu với 6 điểm

U 19 TPHCM (áo trắng) bật cao hơn cầu thủ Lâm Đồng Khả Hòa

Gay cấn và quyết liệt dẫn đến trận hoà 0-0 giữa Sài Gòn FC và An Giang trên sân Thành Long ở bảng E. Trận còn lại cú đúp của Nguyễn Quốc Trung (14) cùng 2 bàn của Nguyễn Quốc Lộc (7) và Trần Anh Khoa (10) đã giúp Long An đè bẹp Cần Thơ 4-0 trong trận mở đầu của mình. Bảng này Sài Gòn FC và An Giang cùng 4 điểm dẫn đầu, kế đến là Long An 3 điểm.

Trận Sài Gòn FC (giữa) hòa An Giang Ngọc Hạnh

BẢNG XẾ HẠNG SAU LƯỢT 2 BẢNG A XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 VIETTEL 2 2 0 0 5 0 5 2 0 6 2 HÀ NỘI 2 1 1 0 2 1 1 4 0 4 3 PVF 2 1 0 1 2 2 0 5 0 3 4 PHỐ HIẾN 2 1 0 1 2 4 -2 3 0 3 5 NAM ĐỊNH 2 0 1 1 2 3 -1 7 0 1 6 THAN QUẢNG NINH 2 0 0 2 0 3 -3 2 1 0 BẢNG B XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 THANH HÓA 2 1 1 0 2 1 1 8 2 4 2 SÔNG LAM NGHỆ AN 1 1 0 0 3 1 2 3 0 3 3 SHB ĐÀ NẴNG 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 4 QUẢNG NAM 2 0 1 1 1 2 -1 5 0 1 5 THỪA THIÊN HUẾ 2 0 1 1 2 4 -2 4 1 1 BẢNG C XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 HOÀNG ANH GIA LAI 1 2 1 1 0 6 1 5 0 0 4 2 ĐẮK LẮK 1 1 0 0 6 2 4 0 0 3 3 PHÚ YÊN 2 1 0 1 6 7 -1 0 0 3 4 CÔNG AN NHÂN DÂN 1 0 1 0 1 1 0 2 1 1 5 BÌNH ĐỊNH 2 0 0 2 4 12 -8 1 0 0 BẢNG D XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 TP HỒ CHÍ MINH 2 2 0 0 4 1 3 6 0 6 2 HOÀNG ANH GIA LAI 2 1 1 0 0 3 1 2 1 0 3 3 LÂM ĐỒNG 2 1 0 1 3 3 0 2 1 3 4 KHÁNH HÒA 1 0 0 1 1 2 -1 1 0 0 5 BÌNH PHƯỚC 2 0 0 2 2 6 -4 6 0 0 BẢNG E XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 SÀI GÒN FC 2 1 1 0 3 0 3 4 0 4 2 AN GIANG 2 1 1 0 2 1 1 5 0 4 3 LONG AN 1 1 0 0 4 0 4 1 0 3 4 BECAMEX BÌNH DƯƠNG 1 0 0 1 1 2 -1 2 0 0 5 CẦN THƠ 2 0 0 2 0 7 -7 2 1 0 Sau đầy là một số hình ảnh các trận chiều 5.3

Niềm vui ghi bàn của U.19 TP.HCM Khả Hòa

Hàng thủ An Giang căng mình chống trả sức công phá của đối phương Minh Tân Trận TT Huế hòa Quảng Nam Toàn Lê Trọng tài kịp can ngăn những cái đầu nóng trong trận HAGL 2 gặp Bình Phước Khả Hòa

Hàng thủ Lâm Đồng chao đảo với các pha phối hợp nhanh của U.19 TP.HCM Khả Hòa Đặng Văn Đan (15) đột phá trước hàng thủ Phú Yên Minh Trần HAGL 1 (phải) thắng Phú Yên Minh Trần