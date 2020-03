Vòng loại Giải U.19: “Ghiền” Hoàng Anh Gia Lai , HLV Troussier bám trụ ở Hàm Rồng

Trên sân Hàm Rồng, 2 đội mạnh hơn trong bảng là Công an Nhân dân và Hoàng Anh Gia Lai đã tranh nhau hiệu số để nhắm ngôi đầu bảng khi thi nhau bắn phá vào lưới Đăk Lăk và Bình Định đều đến 6 bàn không gỡ. Đội Công an Nhân dân với sự đầu tư tốt mùa này đang tạo ra hiện tượng khi thắng đậm Đăk Lăk 6-0. Chân sút Hà Văn Phương (7) ghi 3 bàn, các bàn còn lại do Huỳnh Vũ Quốc Thịnh, Giáp Tuấn Dương và Đỗ Ngọc Trọng ghi.

Còn Hoàng Anh Gia Lai đã chơi tưng bừng trước một Bình Định thiếu khả năng chống trả. Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt ghi 3 bàn chỉ trong 10 phút. Các bàn còn lại do Nguyễn Thanh Khôi (5), Nguyễn Duy Tâm (9) và Phan Du Học (33) ghi. Tình hình này trận lượt về giữa đội bóng phố Núi và Công an Nhân dân sẽ là trận quyết định ngôi đầu bảng C dự Vòng chung kết.

Cả 2 trận này đều được sự chứng kiến của Phù thủy trắng Philippie Troussier, HLV trưởng đội tuyển U.19 Việt Nam. Ông đã chú ý cách thể hiện của một số cầu thủ Công an Nhân dân để tính đến chuyện bổ sung lực lượng có chiều sâu cho tuyển U.19 Việt Nam. Bên cạnh đó ông thầy người Pháp vẫn tỏ ra thích thú với lối đá kỹ thuật, phối hợp vô cùng đẹp mắt của đội bóng trẻ phố Núi. Nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai cũng đã thể hiện với thầy về nỗ lực gây ấn tượng của mình.

Ông Troussier theo dõi 2 đội Công an Nhân dân và Hoàng Anh Gia Lai một cách chăm chú, say mê Minh Trần

Phan Hồ Khải (21) của Hoàng Anh Gia Lai trở lại ấn tượng sau chấn thương Minh Trần

Cầu thủ Công an Nhân dân được đánh giá bới tốc độ và sự quyết tâm cao trên sân khi vượt qua Đăk Lăk Minh Trần

Cũng chơi hay như Hoàng Anh Gia Lai 1 là Hoàng Anh Gia Lai 2. Lần đầu tiên đội bóng phố Núi có 2 đội dự vòng loại thì cả 2 đều đang chơi tốt. Nếu Hoàng Anh Gia Lai 1 do HLV Guilliame Graechen dẫn dắt thì Hoàng Anh Gia Lai 2 với tài cầm quân của tướng trẻ Chu Ngọc Cảnh cũng đã chơi rất sắc nét. Sau khi hòa TP.HCM ở lượt trước, chiều nay dù bị Khánh Hòa dẫn bàn trong hiệp 1 do Nguyễn Minh Lợi (20) ghi, nhưng đội Hoàng Anh Gia Lai 2 đã lật ngược tình thế ngoạn mục thắng lại 2-1 với 2 bàn thắng của Nguyễn Quốc Hào (26) ở phút 68 và Phạm Nguyễn Minh Quang (9) ghi ở phút 90

Trận còn lại trong bảng D, đội chủ nhà TP.HCM đè bẹp Bình Phước 4-0 do Huỳnh Công Hậu (12) ghi 2 bàn , Dương Vĩnh Khang (10) và Chu Minh Hoàng (15) ghi. Với trận thắng này, TP.HCM đã đòi lại ngôi đầu bảng từ tay đoàn quân phố Núi khi cùng 10 điểm và hơn hiệu số bàn thắng bại 8/1 so với 8/3.

Niềm yui thắng phút cuối của Hoàng Anh Gia Lai 2 Khả Hòa

Đương kim vô địch Hà Nội đúng là đang gặp khó khi tiếp tục hòa 0-0 trước PVF chiều nay. Sau khi thắng Than Quảng Ninh ở ngày ra quân tưởng như mọi chuyện sẽ thuận lợi cho thầy trò HLV Dương Hồng Sơn, nhưng lần lượt đội bóng Thủ đô không chỉ bị Viettel mà cả 2 đội bị xem là yếu hơn là Phố Hiến và Nam Định cầm hòa. Cộng thêm trận hòa không bàn thắng trong thế trận khá gay cấn với chủ nhà PVF, nhất là được chơi hơn người từ phút 39 (Tẩy Văn Toàn của PVF bị 2 thẻ vàng), nhưng Hà Nội vẫn tỏ ra bế tắc không tìm được cơ hội để phá lưới đối phương.

Với 4 /5 trận hòa, U.19 Hà Nội không chỉ bị tuột xuống thứ ba trong bảng A sau Viettel và PVF mà có thể mất cơ hội dự VCK. Bởi tranh chấp ngôi đầu khi khoảng cách với Viettel đang là 6 điểm là khó còn tranh vị trí nhì bảng với PVF thì lại bất lợi khi có quá nhiều trận hòa dẫn đến số điểm thấp. Tình hình này buộc Hà Nội phải cải thiện nhiều ở lượt về, đặc biệt là phải thắng nhiều trận hơn và thắng được đối thủ trực tiếp là Viettel hoặc PVF thì mới hy vọng dự VCK để bảo vệ ngôi vô địch.

Hà Nội (áo trắng) không thể vượt qua PVF chỉ có 10 người từ cuối hiệp 1 PVF

2 trận còn lại trong bảng Viettel bị Nam Định dẫn trước do Phan Thế Hưng (17) ghi nhưng Hữu Tiệp (19) và Vũ Bá Hải Dương (36) đã ghi bàn lật ngược tình thế ngay trong hiệp 1 để thắng lại 2-1. Trong khi đó Phố Hiến đã quật ngã Than Quảng Ninh 3-1 với cú đúp của Nguyễn Tiến Ba (20) và 1 bàn của Trần Vũ Ngọc Tài (10). Bàn gỡ của Quảng Ninh do Nguyễn Đoàn Chung (7) ghi

Trận Viettel thắng Nam Định PVF

Không có gì bất ngờ tại bảng E trên sân Thành Long khi Becamex Bình Dương vươn lên đầu bảng E sau khi quật ngã Long An 2-0 do Trần Vũ Hoàng Long (7) và Nguyễn Hữu Hào (13) ghi. An Giang cũng kịp nhảy lên ngôi thứ nhì nhờ thắng Cần Thơ 3-1. Các bàn thắng do Hồ Sỹ Quý (10), Bùi Vĩ Hào (12) và Nguyễn Văn Vinh (11) ghi. Trước đó ở bảng B, Thanh Hóa đã hạ chủ nhà Thừa thiên Huế, còn SHB Đà Nẵng hòa SLNA 0-0.

Nếu những thứ hạng này giữ nguyên ở lượt về thì 2 đội Hoàng Anh Gia Lai dù đang cùng xếp nhì bảng nhưng vẫn sáng cửa và đều cùng có cơ hội dự VCK. Riêng ông Troussier sau khi đã "ghiền" Hoàng Anh Gia Lai, dự định ngày mai sẽ bay đi Đà Nẵng để xem trận V-League giữa chủ nhà và Sài Gòn FC sau đó dự kiến xem bảng B vòng loại U.19 trận mở màn lượt về.

Sau đây là hình ảnh thi đấu ở các bảng chiều nay

Cầu thủ Nam Định đi bóng tân công PVF

Trận hòa gay cấn giữa PVF và Hà Nội

Pha tấn công trong trận Phố Hiến thắng Than Quảng Ninh

Viettel dẫn đầu bảng A PVF

Trần Vũ Hoàng Long (7) ghi bàn cho Becamex Bình Dương trước Long An Minh Tân

An Giang (áo trắng) thắng Cần Thơ Minh Tân

Hồ Sỹ Qúy (10) ghi bàn mở tỉ số cho An Giang Minh Tân

Trận Becamex Bình Dương thắng Long An Minh Tân

Trận HAGL thắng Khánh Hòa

Trận TP.HCM thắng Bình Phước Khả Hòa

Công Hậu (12) ghi bàn cho TP.HCM trước Bình Phước Khả Hòa

Xếp hạng lượt đi sau 5 lượt đấu

Bảng A

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 VIETTEL 5 3 1 1 9 4 5 2 0 10 2 PVF 5 3 1 1 8 2 6 9 1 10 3 HÀ NỘI 5 1 4 0 4 3 1 5 0 7 4 PHỐ HIẾN 5 2 1 2 6 7 -1 6 0 7 5 THAN QUẢNG NINH 5 2 0 3 4 7 -3 8 1 6 6 NAM ĐỊNH 5 0 1 4 3 11 -8 9 0 1

Bảng B

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 THANH HÓA 4 3 1 0 6 1 5 11 2 10 2 SÔNG LAM NGHỆ AN 4 2 1 1 4 2 2 7 0 7 3 SHB ĐÀ NẴNG 4 1 3 0 4 1 3 5 0 6 4 QUẢNG NAM 4 0 2 2 1 3 -2 12 0 2 5 THỪA THIÊN HUẾ 4 0 1 3 2 10 -8 7 1 1

Bảng C

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 CÔNG AN NHÂN DÂN 4 3 1 0 20 1 19 5 1 10 2 HOÀNG ANH GIA LAI 1 4 3 1 0 18 1 17 2 0 10 3 PHÚ YÊN 4 1 1 2 7 15 -8 3 0 4 4 ĐẮK LẮK 3 0 1 2 1 13 -12 8 0 1 5 BÌNH ĐỊNH 3 0 0 3 2 18 -16 3 0 0

Bảng D

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 TP HỒ CHÍ MINH 4 3 1 0 8 1 7 10 0 10 2 HOÀNG ANH GIA LAI 2 4 3 1 0 8 3 5 6 0 10 3 KHÁNH HÒA 4 2 0 2 9 5 4 4 0 6 4 LÂM ĐỒNG 4 1 0 3 4 10 -6 4 1 3 5 BÌNH PHƯỚC 4 0 0 4 3 13 -10 15 0 0

Bảng E